Відсьогодні на порталі "Дія" стали доступні 7 нових соціальних послуг: серед нововведень - оформлення субсидії та призначення пенсії

Відтепер оформити субсидії, призначити або перерахувати пенсії, отримати довідку про страховий та трудовий стаж можна онлайн у "Дії".

Про це на фсвої сторінці у фейсбуці написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щойно презентували 7 нових соціальних послуг. Окрім цього, партнери презентували програму доступності та безбар’єрності, яка була створена за міжнародними стандартами. Адже мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, людей з інвалідністю та людей старшого віку.

"Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти у ЦНАП, заповнювати заяву, приносити купу папірців або ж навіть їхати до райцентру. Зараз достатньо подати заяву на порталі "Дія" та підписати своїм КЕП. 30 хв на заповнення заяви у зручний для вас час. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, субсидія на більшість видів послуг ЖКГ буде продовжуватися автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінилося", - зазначив Федоров.

Довідки ОК-5 та ОК-7 про трудовий і страховий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб і довідку про доходи пенсіонера можна також отримати онлайн — через портал Дія. Вони є одними з найзатребуваніших в Україні, і щороку їх видають близько 3 млн. Потрібні при оформленні на роботу, для призначення пенсії, при нарахуванні лікарняних, призначенні допомоги по безробіттю. Тут інструкція: https://youtu.be/o4Vp-SCgfZE.

"Дія" уже стала інструментом здорової комунікації між людиною і державою. І її безпека — наш пріоритет. Продовжуємо будувати цифрову державу та запускати зручні онлайн-послуги для українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри 1 грудня запускає бета-тест декларування місця проживання онлайн у "Дії", - Федоров

Разом зі мною соціальні послуги презентували:

• Марина Лазебна, Міністр соціальної політики

• Дафіна Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні

• Сесилія Круна, Радник, керівник напрямку підтримки реформ Посольства Швеції в Україні

• Клод Вільд, Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні

• Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа

•Данило Молчанов, керівник проєкту міжнародної технічної допомоги USAID/UKAID "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Ткож міністр зазначив, що проєкти реалізовує Міністерство цифрової трансформації України за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за підтримки Швеції, Програма EGAP Фонд Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії, та за підтримки проєкту USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах і Академії електронного урядування Естонії в рамках проєкту EU4DigitalUA: "Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека".