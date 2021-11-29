Відсьогодні на порталі "Дія" стали доступні 7 нових соціальних послуг: серед нововведень - оформлення субсидії та призначення пенсії
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Відтепер оформити субсидії, призначити або перерахувати пенсії, отримати довідку про страховий та трудовий стаж можна онлайн у "Дії".
Про це на фсвої сторінці у фейсбуці написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, щойно презентували 7 нових соціальних послуг. Окрім цього, партнери презентували програму доступності та безбар’єрності, яка була створена за міжнародними стандартами. Адже мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, людей з інвалідністю та людей старшого віку.
"Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти у ЦНАП, заповнювати заяву, приносити купу папірців або ж навіть їхати до райцентру. Зараз достатньо подати заяву на порталі "Дія" та підписати своїм КЕП. 30 хв на заповнення заяви у зручний для вас час. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, субсидія на більшість видів послуг ЖКГ буде продовжуватися автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінилося", - зазначив Федоров.
Довідки ОК-5 та ОК-7 про трудовий і страховий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб і довідку про доходи пенсіонера можна також отримати онлайн — через портал Дія. Вони є одними з найзатребуваніших в Україні, і щороку їх видають близько 3 млн. Потрібні при оформленні на роботу, для призначення пенсії, при нарахуванні лікарняних, призначенні допомоги по безробіттю. Тут інструкція: https://youtu.be/o4Vp-SCgfZE.
"Дія" уже стала інструментом здорової комунікації між людиною і державою. І її безпека — наш пріоритет. Продовжуємо будувати цифрову державу та запускати зручні онлайн-послуги для українців.
Разом зі мною соціальні послуги презентували:
• Марина Лазебна, Міністр соціальної політики
• Дафіна Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні
• Сесилія Круна, Радник, керівник напрямку підтримки реформ Посольства Швеції в Україні
• Клод Вільд, Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні
• Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа
•Данило Молчанов, керівник проєкту міжнародної технічної допомоги USAID/UKAID "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
Ткож міністр зазначив, що проєкти реалізовує Міністерство цифрової трансформації України за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за підтримки Швеції, Програма EGAP Фонд Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії, та за підтримки проєкту USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах і Академії електронного урядування Естонії в рамках проєкту EU4DigitalUA: "Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека".
Будь ласка, зачекайте...
Муж с женой поругались, пока муж спал, жена взяла его телефон, зашла в Дию, развелась с ним, и выписала его из квартиры )
Человек ко многому привычный. И ко многому готовый. Мой ахриневатор сделан из армированного закаленного наноуглеродного железобетона и сломать его практически невозможно.
Но этой власти это удается каждый божий день.
Каждый день мой охреневатор падает вниз из позиции, из которой, казалось бы, упасть уже невозможно.
ДБР открыло на Юрій Бутусов уголовное дело за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны.
Перечитайте эту строчку еще раз.
С первого её сложно понять.
Открыло за его вопросы Владимиру Зеленскому.
Я не знаю, как это комментировать. Я не хочу это комментировать. Да тут и нечего комментировать.
Тут из всех комментариев необходимо только одно слово - пиз-дец.
Больше тут и нечего говорить.
Но. Владимир Александрович.
Пару слов для Вас у меня все же есть.
Это агония, Владимир Александрович.
Хужe того. Это ошибка.
Возьмите себя в руки.
Вы столько раз повторяли на пресс-конференции, что вы - Президент Украины, что пора бы уже поверить в это Вам самому.
И, главное, осознать это.
Что Вы - не просто лох какой-то.
А Президент восьмой год ведущей войну страны.
Ну, так уж вот получилось.
К сожалению.
Страны, которой в данной ситуации совсем не нужен еще один Майдан.
Еще один период - в этот раз, правда, я надеюсь, предельно короткий, потому что за вас-то уж точно никто не будет расстреливать на Институтской украинский народ, но тем не менее - еще один переходный период безвластия и безвременья.
Досидите оставшиеся два с половиной года.
Пожалуйста.
Я Вас прошу.
И тихо-мирно езжайте в Ростов танцевать на каблуках дальше про страну, готовую с обеих сторон.
И все будут счастливы.
И Вы вернетесь к своему любимому делу. Единственное которое умеете делать хорошо.
И Газпром отвалит Вам мильярды мульенов, чтобы только видеть у себя на корпоративных подтанцовках бывшего президента.
И аплодисментов, которые Вам так нужны, у Вас там будет выше крыши.
И Украина вздохнет поспокойнее.
Это не сложно.
Нужно только лишь одно.
Записывайте свои видеоролики.
И всё.
И ничего больше руками не трогайте.
Не надо ни пресс-конференций. Ни заседаний РНБО. Ни антиолигархических законов. Ни встреч с МВФ. Ни интервью иностранным СМИ. Ни уголовных дел. Ни разговоров с Трампом. Ни новых назначений.
Вообще ничего.
Потому, что каждое открытие Вашего рта обходится Украине очень дорого. В самом прямом смысле этого слова. Обрушениями котировок облигаций и ураганными убытками.
Возьмите вертолет. Летите в Синегору. Купайтесь там. Катайтесь на лыжах. Делайте селфи. Ходите в спортзал. Наслаждайтесь жизнью.
Заведите ферму со страусами, наконец.
Летайте в Киев хоть каждый божий день. Черт с ним, с этим вертолетом-то уже.
Но только, бога ради, ничего не делайте больше, а.
Не выводите людей на улицы.
Не нужно это сейчас.
Никому.
Ваш Дед.