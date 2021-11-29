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Укрзалізниця (1069) вагони (103) Каленков Олександр (55)

Бізнес зацікавлений у виготовленні нових вантажних вагонів, але не ціною створення транспортного колапсу, – експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Бізнес зацікавлений у виготовленні нових вантажних вагонів, але не ціною створення транспортного колапсу, – експерт

Бізнес зацікавлений у модернізації Укрзалізниці. Але миттєвого списання десятків тисяч вагонів за віком, яке призведе до колапсу на залізниці, не можна допустити.

Крім того, зараз Укрзалізниці слід інвестувати кошти в оновлення локомотивів та інфраструктуру. Про це написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у колонці для Інтерфакс-Україна, коментуючи ініціативу Міністерства інфраструктури обмежити експлуатацію вантажних вагонів за віком, а не за технічним станом.

"Інфраструктура УЗ спочатку була розрахована на перевезення понад 1 млрд тонн вантажів на рік, але зараз вона працює лише на третину від свого потенціалу. Ми чудово розуміємо: зношуваність шляхів, рухомого складу та всієї залізничної інфраструктури величезна. Лише локомотиви зношені на 90%", - зазначив Каленков.

За його словами, саме з оновлення локомотивів необхідно розпочинати модернізацію УЗ, оскільки їхній брак серйозно позначився на ефективності її роботи: обіг вагонів за останні місяці впав на 20%. Тобто, для перевезення однієї й тієї ж кількості вантажів іде на 20% більше часу, і в процесі задіяно на 20% більше вагонів.

Експерт наголосив: оновлювати вагонний парк УЗ також потрібно, але не шляхом різкого списання десятків тисяч вагонів, придатних для експлуатації.

"Проєктом наказу МІУ пропонується відправити на брухт 43% вагонного парку. Це 75 тисяч справді "немолодих", але відремонтованих вагонів. Натомість планують закуповувати нові, зарядивши величезними грошима власників кількох вагонобудівних заводів", - написав Каленков.

Він наголосив, що таке рішення призведе до колапсу перевезень залізницею, а також різкого зростання транспортних витрат та збільшення ціни товарів для кінцевого споживача. Зокрема, у Росії ухвалення аналогічного рішення призвело до збільшення вартості користування вагонами РЗ у 4 рази.

"Прорахувати наслідки цієї ініціативи нескладно: внаслідок списання вагонів за віком буде створено штучний дефіцит та вартість користування вагонами зросте у рази. Це збільшить собівартість всіх вантажів, що перевозяться. У деяких випадках заплатить кінцевий споживач, а там де ціну не можна перекласти, це погіршить конкурентоспроможність нашої продукції на зовнішніх ринках. Експорт зерна, металу та руди скоротиться, туди ж, вниз спрямуються валютні надходження та податки до бюджету. Це також призведе до різкого скорочення робочих місць у реальному секторі економіки", - пояснив Каленков.

Нагадаємо, МІУ в рамках проєкту "Велике будівництво на УЗ" пропонує списати вантажні вагони та побудувати нові на українських вагонобудівних заводах. Вартість проєкту – понад 100 мільярдів гривень. Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони підписали "Антимеморандум" і закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт бізнес та Укрзалізниця втратять мільярди, а зароблять на ньому лише кілька людей-власників вагонобудівних заводів.

Раніше народний депутат, член ТСК щодо УЗ Костянтин Бондарєв направив депутатське звернення до голови ТСК з УЗ Юлії Гришиної з проханням розглянути ініціативу стосовно списання вагонів на черговому засіданні ТСК, адже цей проєкт МІУ може завдати УЗ колосальної шкоди та поставити під загрозу існування стратегічного підприємства.

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СИРОЖА вас рассудит!
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29.11.2021 14:38 Відповісти
Лещенко что ли?) его же вроде из наблюдательного совета уволили,теперь он снова блогер на Ютубе))
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29.11.2021 19:21 Відповісти
Зебаранам все до президентського напрямку, тобто - "до сраки".
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29.11.2021 14:44 Відповісти
не будет зеленая власть ничего тут строить. их задача гробить.
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29.11.2021 15:00 Відповісти
Нет они будут строить вагоны (технологиями середины 20 века) только за счет финансирования с бюджета , потратив 200 миллрд. Грн, как и дороги и многое другое - а не вкладывть эти средства в человеческий капитал, через образование, медицину, пенсии, все делается наодорот- стррят дом без фундамента, при этом , как минимум 30% "откатят", когда есть спрос на вагоны и частный бизнес готов вкладывать деньги, даже в УЗ но только сделайте компанию прозрачной и эмитируйте облигации, акции через биржу, как за рубежом и пойдут не дорогие деньги, так нет воровать на гос.компаниях слаже, а воровать с бюджета в двойне слаже, так это и дебилы могут делать, а вот, что бы страна становилась состоятельней сводится к одному надо не красть с бюджета, а для этого надо верховенство права для людей, включая отзыв "избранников" а не право власти банкротбанкротить страну.
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29.11.2021 16:50 Відповісти
кто они будут где строить? они даже электрички заказали у лукашенки. они проведут тендер, на котором победит нужная контора. деньги разворуют, а на старых вагонах напишут "новые".
это все очередная зеленая афера.
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29.11.2021 18:41 Відповісти
Согласен.
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29.11.2021 21:36 Відповісти
Такая корова нужна самом! (С) Кто ж продаст УЗ? Там же нереальные потоки денег через неё проходят. Дождутся, пока всё не рухнет
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29.11.2021 21:25 Відповісти
А то что Зе власть гробит согласен.
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29.11.2021 16:51 Відповісти
сколько бы не инвестиривали в эту компанию, ничего не изменится, разве, что зарплаты руководства, а выполнять свои обязанности лучше не станут
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29.11.2021 19:20 Відповісти
если не изменить подход, то УЗ останется кормушкой для власти, какой была на протяжении всех лет независимости
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29.11.2021 21:53 Відповісти
ха.. ну вот раз заинтересован бизнес , то пускай этот бизнес для себя и за свои и строит а не с бюджета...
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29.11.2021 20:52 Відповісти
Тогда, наверное, должна быть солидная скидка за использование своего вагона, нет? Просто сейчас как-то пофиг своими или узешными возить, только нафига мне тогда свой использовать?
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29.11.2021 21:23 Відповісти
Не, просто забавно как на УЗ гнили вагоны 60 лет, а теперь они вдруг заметили. А возить чем будут? И да, должна быть экспертиза на техсостояние вагона, а не тупо списывать по возрасту
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29.11.2021 21:22 Відповісти
кроме гнилых вагонов, задумайтесь, а насколько "гнилые" в УЗ КАДРЫ управленцев?
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29.11.2021 21:50 Відповісти
 
 