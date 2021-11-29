"Білим хакерам" поки що не вдалося виявити у застосунку "Дія" критичних вразливостей, - Федоров
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Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що фахівцям із комп'ютерної безпеки (так званим етичним хакерам чи білим хакерам) поки що не вдалося виявити значних вразливостей у застосунку "Дія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У нас працює конкурс для етичних хакерів Bug Bounty. Ми платимо гроші якомусь етичному хакеру, який знаходить вразливості у застосунку "Дія". На щастя, у нас на сьогодні майже весь фонд збережено, оскільки немає критичних вразливостей", - сказав Федоров на онлайн-саміті "Дія" у понеділок.
Віце-прем'єр зазначив, що до цього часу були незначні похибки у системі, за які міністерство систематично виплачує кошти "білим хакерам" з усього світу.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило багбаунті (Bug Bounty) для "білих хакерів" щодо пошуку вразливостей у мобільному застосунку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.
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А чужие пацаны ее тихо ломают об колено, не напрягаясь.
Почекати поки туди керування своєю нерухомістю та авто додадуть, видачу кредитів там, а потім..
весь фонд меньше одной ошибки в винде, кто будет себе гемороится за трикопейки???
"Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, - Федоров Джерело: https://censor.net/ua/n3302230
Зачем ее ломать если бістрее/дешевле купить у органов всю инфу ? (на прошлой неделе только новость о задержании мелочевки біла, там торговал всем спектром и налоговая и банки и пенсионній).
Федоров Украина страна в которой ломать ненадо,проще купить.
З такими помилками, Ви явно на бот.
написал кацап через гуглтранслейт?? ты либо балакай на державній мові, либо пиши по русски