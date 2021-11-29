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хакер (442) Федоров Михайло (245) Мінцифри (200) Дія (266)

"Білим хакерам" поки що не вдалося виявити у застосунку "Дія" критичних вразливостей, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Білим хакерам" поки що не вдалося виявити у застосунку "Дія" критичних вразливостей, - Федоров

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що фахівцям із комп'ютерної безпеки (так званим етичним хакерам чи білим хакерам) поки що не вдалося виявити значних вразливостей у застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас працює конкурс для етичних хакерів Bug Bounty. Ми платимо гроші якомусь етичному хакеру, який знаходить вразливості у застосунку "Дія". На щастя, у нас на сьогодні майже весь фонд збережено, оскільки немає критичних вразливостей", - сказав Федоров на онлайн-саміті "Дія" у понеділок.

Віце-прем'єр зазначив, що до цього часу були незначні похибки у системі, за які міністерство систематично виплачує кошти "білим хакерам" з усього світу.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило багбаунті (Bug Bounty) для "білих хакерів" щодо пошуку вразливостей у мобільному застосунку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, – Федоров

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Топ коментарі
+5
не, мабуть вони зільоні)
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29.11.2021 14:40
+3
так працює, що й не зрозуміло, хакнули чи ні?
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29.11.2021 14:39
+3
Своим пацанам не удалось да и не очень-то хотелось. Заказчик просил сказать что сломать низзя - любой каприз за ваши деньги.

А чужие пацаны ее тихо ломают об колено, не напрягаясь.
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29.11.2021 14:41
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Поэтому они "белые" .
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29.11.2021 14:39 Відповісти
не, мабуть вони зільоні)
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29.11.2021 14:40 Відповісти
Это та школота, которая свои реальные банковские данные в фейковом аккаунте давала.
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29.11.2021 14:42 Відповісти
так працює, що й не зрозуміло, хакнули чи ні?
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29.11.2021 14:39 Відповісти
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29.11.2021 14:39 Відповісти
Своим пацанам не удалось да и не очень-то хотелось. Заказчик просил сказать что сломать низзя - любой каприз за ваши деньги.

А чужие пацаны ее тихо ломают об колено, не напрягаясь.
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29.11.2021 14:41 Відповісти
Еще ни разу никто не сломал . Зачем дурню писать?
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29.11.2021 19:53 Відповісти
Нащо її ламати зараз?
Почекати поки туди керування своєю нерухомістю та авто додадуть, видачу кредитів там, а потім..
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29.11.2021 14:44 Відповісти
Цифровий дебіл значно краще літерного!
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29.11.2021 14:47 Відповісти
Фьодоров, ти таки баран. Не будуть справжні хакери ламати вашу злоДІЮ, щоб не маратися ЗЕленим лайном для збереження власної анонімності та репутації! Йди краще знову купуй інфуЗЕрій для ботоферми "найвеличнішого". Вангую, вона нелоху знову знадобиться дуже скоро.
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29.11.2021 14:50 Відповісти
Мусора давно базы продают,нафига ее ломать?
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29.11.2021 14:52 Відповісти
Одно дело базы с информацией. И совсем другое дебилоДия с твоей цифровой подписью.
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29.11.2021 16:45 Відповісти
Це розроблено було виключно під зєвьіборьі
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29.11.2021 14:56 Відповісти
щодо пошуку вразливостей у мобільному застосунку "Дія" із загальним призовим фондом $35 тис. Джерело: https://censor.net/ua/n3302230
весь фонд меньше одной ошибки в винде, кто будет себе гемороится за трикопейки???

"Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, - Федоров Джерело: https://censor.net/ua/n3302230

Зачем ее ломать если бістрее/дешевле купить у органов всю инфу ? (на прошлой неделе только новость о задержании мелочевки біла, там торговал всем спектром и налоговая и банки и пенсионній).

Федоров Украина страна в которой ломать ненадо,проще купить.
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29.11.2021 14:57 Відповісти
З такими помилками, Ви явно на бот.
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29.11.2021 15:27 Відповісти
Огусто

З такими помилками, Ви явно на бот.

написал кацап через гуглтранслейт?? ты либо балакай на державній мові, либо пиши по русски
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29.11.2021 15:32 Відповісти
А...!
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29.11.2021 17:54 Відповісти
А чорним?
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29.11.2021 15:15 Відповісти
Раніше ДІЯ не скрінилась. Чому зараз?
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29.11.2021 15:24 Відповісти
Проте т.зв. "чорні" - торгують сертифікатами наліво та направо. Досить тільки побачити поліцейську хроніку.
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29.11.2021 15:38 Відповісти
А ця безнадія, що працює?
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29.11.2021 16:16 Відповісти
для спамерів - так.
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29.11.2021 18:01 Відповісти
 
 