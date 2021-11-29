Україна протидіятиме запуску "Північного потоку-2" так довго та потужно, як тільки зможе, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Північний потік- 2" є однією з головних причин нинішньої газової кризи в Європі.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю порталу новин "Delfi", опублікованому посольством України в Латвії, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш газогін не використовується повною мірою, як раніше, а Росія планує свій транзит через "Північний потік-2" в обхід України. У сфері безпеки та енергоринку ми також бачимо, що саме "Північний потік- 2" є однією з головних причин нинішньої газової кризи в Європі", - зазначив він.
За словами Кулеби, питання "Північного потоку-2" поки не вирішено.
"Ми вже спостерігаємо негативні наслідки завершення будівництва "Північного потоку- 2" і все ще виступаємо проти запуску проєкту і будемо продовжувати протидіяти йому, оскільки нам наразі не запропоновано реальних гарантій безпеки чи механізмів компенсації ризиків від його запуску", - додав глава МЗС України.
Відповідаючи на питання щодо можливості запобігти запуску "Північного потоку-2", Кулеба заявив: "знаєте, "Північний потік-2" планували запустити два роки тому. З різних причин він не працює і донині. Росія веде свою роботу, а ми повинні робити свою, а далі буде видно. Я не виключаю спроб врешті-решт запустити "Північний потік-2, але Україна продовжуватиме протидіяти цьому так довго та потужно, як тільки зможе".
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Випускайте ПриЗЕдента до рояля!!!
Нам никто не нужен мы сами с усами
Усы побрыли газ не добываем с углем проблемы
и так во всем
Прежде чем кричать сядь на пятую точку
Пос читай до десяти и потом кричи
Поза вчера показали что делал президент США Кенеди
За ракетную базу СССР на кубе
Так и Россия не допустит НАТО в Украине
Ещё раз нужна своя супер армия
И желательно ядерное оружие
Это сразу отобьет охоту трогать Украину