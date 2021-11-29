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Новини Політика України
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газ (1120) Росія (26948) Північний потік (983) Кулеба Дмитро (1737) транзит газу (217)

Україна протидіятиме запуску "Північного потоку-2" так довго та потужно, як тільки зможе, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна протидіятиме запуску "Північного потоку-2" так довго та потужно, як тільки зможе, - Кулеба

"Північний потік- 2" є однією з головних причин нинішньої газової кризи в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю порталу новин "Delfi", опублікованому посольством України в Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш газогін не використовується повною мірою, як раніше, а Росія планує свій транзит через "Північний потік-2" в обхід України. У сфері безпеки та енергоринку ми також бачимо, що саме "Північний потік- 2" є однією з головних причин нинішньої газової кризи в Європі", - зазначив він.

За словами Кулеби, питання "Північного потоку-2" поки не вирішено.

"Ми вже спостерігаємо негативні наслідки завершення будівництва "Північного потоку- 2" і все ще виступаємо проти запуску проєкту і будемо продовжувати протидіяти йому, оскільки нам наразі не запропоновано реальних гарантій безпеки чи механізмів компенсації ризиків від його запуску", - додав глава МЗС України.

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Відповідаючи на питання щодо можливості запобігти запуску "Північного потоку-2", Кулеба заявив: "знаєте, "Північний потік-2" планували запустити два роки тому. З різних причин він не працює і донині. Росія веде свою роботу, а ми повинні робити свою, а далі буде видно. Я не виключаю спроб врешті-решт запустити "Північний потік-2, але Україна продовжуватиме протидіяти цьому так довго та потужно, як тільки зможе".

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Топ коментарі
+3
Ми це побачили. Головне подивитися в очі ху@лу і дати команду "перестати стріляти", показавши всьому світу, що ніби то ми стріляли, а кацапи мирні і тільки на наші "провокації" відповідали. Цими діями ви і дали можливість добудувати і прикидаєтеся валянком, що мол все робимо і робили правильно. Просто Косоворотка зі всіх боків гадить Україні.
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29.11.2021 14:52
+2
То бишь никак.
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29.11.2021 14:50
+2
мудрий має право спитати його слуг : - ЯК ?..
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29.11.2021 14:52
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То бишь никак.
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29.11.2021 14:50 Відповісти
Ми це побачили. Головне подивитися в очі ху@лу і дати команду "перестати стріляти", показавши всьому світу, що ніби то ми стріляли, а кацапи мирні і тільки на наші "провокації" відповідали. Цими діями ви і дали можливість добудувати і прикидаєтеся валянком, що мол все робимо і робили правильно. Просто Косоворотка зі всіх боків гадить Україні.
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29.11.2021 14:52 Відповісти
мудрий має право спитати його слуг : - ЯК ?..
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29.11.2021 14:52 Відповісти
Здувся андон дЄрьмака.
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29.11.2021 14:53 Відповісти
А "потужний реформатор" буде брати цей процес під "свій особистий контроль"???
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29.11.2021 14:54 Відповісти
Треба задіяти секретну зброю!
Випускайте ПриЗЕдента до рояля!!!
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29.11.2021 14:55 Відповісти
Видимо снова придётся брать Берлин кто там у них сейчас заместо Гитлера в РейхсКанцелярии
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29.11.2021 15:16 Відповісти
**** да вы там все такие потужные что просто пздц
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29.11.2021 15:24 Відповісти
Колись слово потужно було для мене звичайним українським словом. Зараз я вже не можу його сприймати. З острахом очікую нові реалії української мови після того як нею почав користуватися потужний реформатор Зеленський.
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29.11.2021 15:30 Відповісти
Лет двадцать назад кричали:
Нам никто не нужен мы сами с усами
Усы побрыли газ не добываем с углем проблемы
и так во всем
Прежде чем кричать сядь на пятую точку
Пос читай до десяти и потом кричи
Поза вчера показали что делал президент США Кенеди
За ракетную базу СССР на кубе
Так и Россия не допустит НАТО в Украине
Ещё раз нужна своя супер армия
И желательно ядерное оружие
Это сразу отобьет охоту трогать Украину
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29.11.2021 15:33 Відповісти
Украину деребанят свои же, просто рвут на куски. Все против всех. Россия лишь сидит на пригорке и под папироску созерцает.
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29.11.2021 15:45 Відповісти
 
 