Керівник "ГарПоку" Улида нестиме кримінальну відповідальність за порушення у використанні коштів зелених інвесторів, - юрист
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Керівник державного підприємства "Гарантований покупець" Вадим Улида нестиме кримінальну відповідальність, а саме підприємство може отримати штраф в розмірі 6,7 мільярда гривень від Антимонопольного комітету України за махінації з грошима від розміщення єврооблігацій НЕК "Укренерго", які мали піти на виплату боргів за вироблену в країні "зелену" електроенергію.
Про це написав Олександр Трохимець, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України, зазначивши, що "Гарпок" здійснює порушення, як монополіст.
"Антимонопольний комітет України відповідно до ч.2 ст.52 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" має накласти штраф у розмірі до 10% від доходу (виручки) за останній звітний рік, що передує році накладення штрафу. Відповідно до фінансової звітності ДП "Гарантований покупець" за 2020 рік чистий дохід становив 67 млрд грн, відповідно штраф становитиме 6,7 млрд грн", - сказав Трохимець. За його словами, кримінальна відповідальність для керівника ДП "Гарантований Покупець" – це невідворотний наслідок за незаконні оборудки з коштами "зелених" інвесторів, оскільки відзив держпідприємством частини платежів, що мали бути направлені виробникам енергії за "зеленим" тарифом, виходить за межі закону. "Подальше затягування невиплат окремим "зеленим" - матиме вже кримінальну відповідальність для посадових осіб, що давали неправомірні вказівки", - сказав він. Юрист нагадав і історію, коли Господарському суду міста Києва у ГарПок зізнались, що питання з дискримінаційним підходом до погашення боргів "зеленим" приймались "нагорі", а точніше "на самому верху".
"На ринку ходять чутки, що в.о. директора ГарПоку планує авансом розподілити між виробниками "зеленої" електроенергії, відкликані та належні групі ДТЕК платежі на 3 млрд грн. Це стане грубим порушенням Законів України", - підкреслив юрист.
Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ. ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
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А шо не Порошенко?
Га?
Арестович: Балбеса давно пора спасать
Фото: Алексей Арестович / Facebook
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 ноября в Facebook заявил, что попросит предоставить журналисту Юрию Бутусову государственную охрану.
"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову - за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно - в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: Юра тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", - утверждает Арестович.
Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТРО вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", - отметил советник главы ОП.
По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".
"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - резюмировал Арестович.
https://gordonua.com/news/politics/ego-likvidiruyut-schet-poshel-na-dni-arestovich-zayavil-chto-poprosit-predostavit-butusovu-gosudarstvennuyu-ohranu-1583697.html
Но правительство действует наоборот: тупо не платит по долгам, но продлевает тесное нерыночное сотрудничество
А нары - понятие юридическое, тут не стоит и фантазировать