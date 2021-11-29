Судовий процес проти ката "Ізоляції" Куликовського має бути відкритим. Там лунатимуть дуже важливі свідчення, - правозахисниця Решетилова

Потерпілі від рук ката тюрми "Ізоляція Дениса Куликовського будуть проти його обміну на полонених українців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла правозахисниця, одна із засновниць неурядової організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.

"Потерпілі будуть проти. Так само, як було в ситуації, коли міняли "беркутівців" на наших полонених. Хотілося повернути додому наших людей, але було й прагнення того, щоб відбулося правосуддя... Така сама історія й зараз. Я на себе не можу взяти відповідальність, щоб сказати: я за чи проти обміну Куликовського. Але я точно знаю, що потерпілі будуть проти. І ось тут якраз важливий відкритий судовий процес. Звичайно, винятком можуть бути засідання по окремих епізодах, де потерпілі захочуть закрити процес", - зазначила вона.

"Я думаю, що буде також бажання закрити процес у СБУ чи прокуратури, та ще раз наголошую – судовий процес у справі Куликовського має бути відкритим. Там лунатимуть дуже важливі свідчення. Куликовський дуже важливий не лише як підозрюваний, але і як свідок, до якого приїжджали представники ФСБ, які фактично курирували "Ізоляцію", де максимально жорстоко знущалися над людьми, катували їх, щоб вибивати зізнання, які їм потрібні", - додає правозахисниця.

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За словами Решетилової, процес над Куликовським повинен був би сколихнути і українське суспільство, й міжнародну спільноту.

"Щоб за межами нашої країни не забували про те пекло, яке Росія створила у центрі Європи. І бути ще одним свідченням, що Росія здійснює ефективний контроль за окупованим Донбасом.

Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", керівника незаконної в'язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.

10 листопада суд відправив Куликовського під варту.

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