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Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє про намір влади оцифрувати всі державні послуги до 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр сказав під час онлайн-саміту "Дія".

"Наша мета - 100% державних послуг. Ми до 2024 року маємо оцифрувати всі наявні послуги, зробити їх онлайн і запровадити принцип: якщо послуга не існуватиме онлайн, то вона не може існувати офлайн", - зазначив Федоров.

Другою метою влади є покриття 95% території України якісним інтернетом, а також щоб до 2024 року принаймні 6 млн громадян володіли цифровими навичками, додав віце-прем'єр.

За словами Федорова, наразі на порталі "Дія" доступно понад 70 послуг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні на порталі "Дія" стали доступні 7 нових соціальних послуг: серед нововведень - оформлення субсидії та призначення пенсії

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Топ коментарі
+12
С одной стороны это хорошо. Но реальная Цель Зе ублюдков это выборы в электронном виде! А там Зе просто выйдет и скажет что ОНО опять Препиздент! И хрен докажешь что Нет! Выбирает не тот кто голосует, а тот кто подсчитывает......
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29.11.2021 15:57
+11
Как они далеко ушли вперед от нас! "Почему мы не в НАТО" (это для зели)
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29.11.2021 16:05
+9
Дія це інструмент поліцейської держави.
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29.11.2021 16:31
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29.11.2021 15:52 Відповісти
С одной стороны это хорошо. Но реальная Цель Зе ублюдков это выборы в электронном виде! А там Зе просто выйдет и скажет что ОНО опять **********! И хрен докажешь что Нет! Выбирает не тот кто голосует, а тот кто подсчитывает......
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29.11.2021 15:57 Відповісти
Я только за, потому что сейчас это ********, у меня родственник не ходяй, и чтобы переоформить нужно везти человека в город..
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29.11.2021 15:59 Відповісти
Один клик по клавиатуре, и нету квартиры.
И документа нету.
А было всего лишь 1 раз в город съездить.
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29.11.2021 20:05 Відповісти
Как они далеко ушли вперед от нас! "Почему мы не в НАТО" (это для зели)
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29.11.2021 16:05 Відповісти
Это Европа.....Украина с Зе мерзавцем лживым воровитым - Азиопа по управлением Коломойши.
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29.11.2021 16:23 Відповісти
Да тут не то, что Интернет, хоть бы со светом проблем не было. Не успеет птичка сесть на провода, как уже караул. А как сегодня ветер - ховайся. Уцепились за эту "Дию", как вошь за кожуха. Если уж на то пошло: на сайте Пенсионного фонда нельзя оформить пенсию, на сайте Минсоцполитики - субсидию, если кому-то не хочется общаться с чиновниками? Все должны иметь смартфоны и установить "Дию", а потом ссылаясь на нее, будут любой каприз Зеленского оправдывать желанием "людей" в "Дие", ну и выборы, конечно, сам же сказал - работаем над этим. Он уверен, что Украина - это население возрастом 18-42 года, живущее в городах-миллионниках, проблемы у которых - не пропустить бы поход в тренажерный зал, а вечером - на Квартал-95 поржать над примитивизмом.
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29.11.2021 16:21 Відповісти
Они двигают Дию, чтобы контролировать общество, особенно протестную часть. Дия может быть и классный инструмент, но в 1000 раз важней очистить держаний сектор от воровства, а не контроль усиливать, ведь более половины взрослых людей это преступники для Дий: кто то торгует в интернете, кто то в конвертах зп получают ( некторым фирмам просто не выжить по другому), кто то делает массажи, кто то таксует, кто то за границей подрабатывае, кто то на панели) , кто то фотографом на свадьбе - надо всех застроить. В принципе правильно, особенно на фоне того что Ахметовы и Каломмойские будут мутить и прятать налоги, а население будет выжиматься по полной. Не пройдет это в Украине, это маленькая анархия с 90-х помогает выжить миллионам семей на фоне гигантской анархии в верхах.
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29.11.2021 17:52 Відповісти
Дія це інструмент поліцейської держави.
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29.11.2021 16:31 Відповісти
ФЕДОРОВ - тебе ведуть до застосування ОН-лайн виборів ЗЕсцаря, ЗЕслуг - усі людоньки на учьотє . За годину до закриття дільниць - ЗЕістоти пермагають
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29.11.2021 16:52 Відповісти
Чому разом з роботою Дії не скорочується кількість чиновників-дармоїдів?
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29.11.2021 16:52 Відповісти
а чому після санкцій на контробандистів впали доходи від митниці?
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29.11.2021 16:57 Відповісти
Какая-то абракадабра с его высера...видать болезнь принимает "здоровые формы"
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29.11.2021 16:54 Відповісти
Фьодороф, йди нах зі своєю Дією! В нас немає жодних шансів не прокинутися в своєй квартирі з кварталом 95, а також бути насильно проголосованими за ідіота -наркомана ваву криворогатого!
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29.11.2021 17:02 Відповісти
Спочатку треба зробити так, щоби через ту Дію я мог перевірити скільки разів відпочив препіздєнт ( чи будь який чінуша) і скільки витратив моїх грошей на це, а потім вже лізти до мене, тим паче до результатів виборів…
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29.11.2021 17:02 Відповісти
зачатие тоже оцифруем?
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29.11.2021 17:26 Відповісти
При оцифровке возникают ошибки!
Как будут отличать умышленные от случайных?
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29.11.2021 17:35 Відповісти
А это зависит ви за красных, или за белых.
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29.11.2021 20:53 Відповісти
"а также чтобы до 2024 года, по крайней мере, 6 млн граждан обладали цифровыми навыками,"

В понятие цифровых навыков входят компетенции, которые позволяют людям управлять цифровыми процессами, внедрять и уверенно использовать диджитал инструменты и знания в своей работе. Новые обстоятельства отчасти подсветили необходимость в умении использовать цифровые навыки.

И как это будет достигнуто?
Зелевласть до сих пор не понимает что правительство не для лозунгов, а для комфортного существования граждан своей страны. Если даже 20 летние пользователи смартфонов сидят исключительно в соцсетях и не двигаются дальше. Я уже так и вижу лекции для 60-70 летних в клубах из разряда "Есть ли жизнь на Марсе"
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29.11.2021 18:05 Відповісти
Для того, чтобы запускать такие системы, должно быть доверие к власти.
Так что при Зеленском никакая диджитализация не светит.
Коломойский у него за спиной только и ждёт.
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29.11.2021 20:52 Відповісти
Более цивилизованные страны отказались от подобных заморочек, типа Дия!
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29.11.2021 22:12 Відповісти
 
 