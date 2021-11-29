2215 22
Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє про намір влади оцифрувати всі державні послуги до 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр сказав під час онлайн-саміту "Дія".
"Наша мета - 100% державних послуг. Ми до 2024 року маємо оцифрувати всі наявні послуги, зробити їх онлайн і запровадити принцип: якщо послуга не існуватиме онлайн, то вона не може існувати офлайн", - зазначив Федоров.
Другою метою влади є покриття 95% території України якісним інтернетом, а також щоб до 2024 року принаймні 6 млн громадян володіли цифровими навичками, додав віце-прем'єр.
За словами Федорова, наразі на порталі "Дія" доступно понад 70 послуг.
Топ коментарі
+12 Колыван Спикер
показати весь коментар29.11.2021 15:57
+11 Светлана Науменко
показати весь коментар29.11.2021 16:05
+9 НБ
показати весь коментар29.11.2021 16:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И документа нету.
А было всего лишь 1 раз в город съездить.
Как будут отличать умышленные от случайных?
В понятие цифровых навыков входят компетенции, которые позволяют людям управлять цифровыми процессами, внедрять и уверенно использовать диджитал инструменты и знания в своей работе. Новые обстоятельства отчасти подсветили необходимость в умении использовать цифровые навыки.
И как это будет достигнуто?
Зелевласть до сих пор не понимает что правительство не для лозунгов, а для комфортного существования граждан своей страны. Если даже 20 летние пользователи смартфонов сидят исключительно в соцсетях и не двигаются дальше. Я уже так и вижу лекции для 60-70 летних в клубах из разряда "Есть ли жизнь на Марсе"
Так что при Зеленском никакая диджитализация не светит.
Коломойский у него за спиной только и ждёт.