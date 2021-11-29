Військовослужбовці – найбільш незахищена категорія населення. Потрібен інститут військового омбудсмена, - правозахисниця Решетилова

Держава Україна повинна захищати своїх захисників, бо вони нині є найбільш незахищеною категорією населення.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла правозахисниця, одна із засновниць неурядової організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.

"Це питання загалом комплексне й стосується захисту прав військовослужбовців. У нас військовослужбовці – це найбільш незахищена категорія населення. По-перше, вони свідомо відмовляються від частини прав і свобод – це логічно, бо служба обмежує частково права і свободи. Та навіть щоб захистити свої фундаментальні права, у них немає жодного інструменту. Всі ці "гарячі лінії", гендерні радники і все, що створено, – це не працює. Потрібен інститут військового омбудсмена. І не у вертикалі президента чи Міністерства оборони. Це має бути парламентський уповноважений із прав військовослужбовців, який мав би функції проводити розслідування, потужно захищав їхні права і був авторитетом як для самих військовослужбовців, так і в суспільстві", - зазначає вона.

Решетилова нагадала, що уповноваженою президента з прав захисників призначено Альону Вербицьку.

За словами правозахисниці, їй усе накидали: і чинних військовослужбовців, і ветеранів, хоч це абсолютно різні категорії. І ця посада все одно у вертикалі президента.

На її переконання, омбудсмен, про якого йдеться, має захищати не лише рядового військовослужбовця, але й права вищого військово-політичного керівництва.

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Решетилова також нагадала, як раніше їй довелося захищати військовослужбовця-білоруса, який служив у лавах ЗСУ.

"Був випадок, коли громадянина Білорусі, військовослужбовця 72-ї бригади, який добросовісно служив у Збройних силах України й поїхав до мами у відпустку в Білорусь, затримали на кордоні і засудили за найманство", - згадує правозахисниця.

"Мені довелося кілька місяців оббивати пороги Офісу президента. Це був 2019 рік, зміна адміністрації на офіс, було дуже складно від когось добитися якоїсь відповіді. На щастя, нас тоді підтримали Лутковська і Кучма, який перейнявся цією історією. МЗС і Офіс президента тоді відверто відморозилися", - сказала вона.

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