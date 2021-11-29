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Білорусь (3785) Лукашенко (1825) Кулеба Дмитро (1737)

Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але прямих переговорів з Лукашенком слід уникати, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але прямих переговорів з Лукашенком слід уникати, - Кулеба

Україні краще уникати прямих переговорів із Олександром Лукашенком, що захопив владу у Білорусі, оскільки це може бути сприйнято як політичне визнання і легітимізація його режиму.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю "Delfi", текст якого опублікований посольством України в Латвії, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, кожен контакт слід оцінювати з погляду того, чи не призводить він до політичної легітимізації тих, хто вчиняв протиправні дії проти мирних протестувальників у Білорусі.

"Звичайно, не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але необхідно проявляти велику обережність під час планування своїх контактів, щоб уникнути ситуації, коли спілкування з Лукашенком буде сприйняте як політичне визнання і легітимізація цього режиму", - сказав глава МЗС.

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У цьому контексті глава української дипломатії зауважив, що телефонна розмова в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель з Лукашенком викликала у нього подвійне відчуття. "Думаю, отримавши дзвінок канцлерки Меркель, Лукашенко багато чого домігся політично", - сказав Кулеба.

Відповідаючи на запитання, чи порадив би він президентові України говорити з Лукашенком напряму, глава МЗС сказав: "Звісно, я б не вважав це за доцільне, тим паче розуміючи, що головні диригенти цієї міграційної кризи сидять у Кремлі".

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Топ коментарі
+9
які в дідька мости?Лукашенко вже відкрито говорить що вразі нападу Росії на Україну буде воювати на боці Росії.вручити ноту Білоруському послу і відправити до дому бульбу перебирати
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29.11.2021 16:07
+4
зєблан
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29.11.2021 16:08
+3
Дмитро, що ти верзєш? Електрику у кого беремо?
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29.11.2021 16:06
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Дмитро, що ти верзєш? Електрику у кого беремо?
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29.11.2021 16:06 Відповісти
Єлектрику Украина не "берет" , а покупает , потому , что данная временная схема вьігодна и позволяет избежать лишней закупки дефицитного и дорогого угля для ТЄС.
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29.11.2021 17:36 Відповісти
Как же так получается, что покупаем у захватившего власть, мы что его спонсируем?
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29.11.2021 20:28 Відповісти
Не , єто Лука вьінужденно помогает Украине.
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29.11.2021 20:34 Відповісти
які в дідька мости?Лукашенко вже відкрито говорить що вразі нападу Росії на Україну буде воювати на боці Росії.вручити ноту Білоруському послу і відправити до дому бульбу перебирати
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29.11.2021 16:07 Відповісти
зєблан
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29.11.2021 16:08 Відповісти
Кулеба як бабка на ринку. Меле що попало.
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29.11.2021 16:09 Відповісти
Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але/ Чтобы да так нет.Будем посмотреть. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник .
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29.11.2021 16:17 Відповісти
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Как это увязывается, непризнание Лукашенко президентом и закупки электрики и дизтоплива. Как же Тихановская?
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29.11.2021 16:22 Відповісти
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Тихановская одобряет.
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29.11.2021 16:41 Відповісти
Не лгите,литвин.
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29.11.2021 16:49 Відповісти
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29.11.2021 16:57 Відповісти
Тихановская не одобряет закупку электричества и дизтоплива Украиной у Беларуси.
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29.11.2021 17:11 Відповісти
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Я думаю, она поддерживает Украину, и хочет, что бы у населения было тепло, светло и солярка в баках(логика).
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29.11.2021 17:18 Відповісти
Я думаю, что она поддерживает население Беларуси и не желает,чтобы на вырученные от продажи электроэнергии и т.п. средства содержалась хунта, устроившая репрессии против своего народа и разные пакости сопредельным странам(при поддержке России).
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29.11.2021 17:34 Відповісти
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Плохо она поддерживает население Беларуси. Я от нее копейки не видел.
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29.11.2021 18:06 Відповісти
И при этом она хочет наладить контакт с московским фюрером что бы конкурировать с лукашенко за росийскую любовь .
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29.11.2021 19:21 Відповісти
Паул Зиммерман писал хорошую музыку, а ты просто распространяешь мордовский смрад.
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29.11.2021 16:46 Відповісти
Меле шо попало.
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29.11.2021 16:28 Відповісти
бендюхи трусливые
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29.11.2021 16:33 Відповісти
Кулеба сховався у доміку дипломатії - Єрмак відпустив йому повідок . Єрмаку ніколи, треба з Люсєй разжігать кастьор
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29.11.2021 16:34 Відповісти
Не стоит сжигать все мосты-

тема разжигания раскрыта по-Фрейду
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29.11.2021 16:37 Відповісти
Это типа есть хорошие офшоры и есть плохие
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29.11.2021 16:34 Відповісти
"Идешь ты на ..., хотя, постой..."
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29.11.2021 16:35 Відповісти
Точно
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29.11.2021 16:41 Відповісти
Все таки плохо, что Зелебеня всех военных разведчиков разогнал. Сейчас бы был повод позвонить усатому таракану и слить очередных "вагнеровцев".
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29.11.2021 16:40 Відповісти
не согласен. умерла так умерла.
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29.11.2021 16:42 Відповісти
На белоруских болотах полно газа нефти угля и сахара...
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29.11.2021 16:42 Відповісти
Лyкаш vже прямо sказаv Зезрадникам шо бyде наsтyп з БялоРоsії як шо пх-йло піде з піvдня
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29.11.2021 16:46 Відповісти
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29.11.2021 16:46 Відповісти
канєшна!
картопля у Ростові дуже знадобиться
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29.11.2021 16:50 Відповісти
Действительно , московия собрала у границы достаточное количество войск , давайте дадим им возможность расчленить страну на части .
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29.11.2021 19:23 Відповісти
 
 