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НАТО (2512) Росія (28488) Кулеба Дмитро (1769)

Настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, - Кулеба

Україна важлива для НАТО, і Альянс зацікавлений у тому, щоб Україна була сильною.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "Delfi", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу посольства України в Латвії.

"Ми цінуємо однозначні сигнали з боку НАТО, які звучать в інформаційному просторі останніми тижнями, але настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для зміцнення безпеки в ширшому Чорноморському регіоні та як конкретно Альянс може допомогти Україні у ситуації, що склалася", - зазначив голова МЗС.

За словами Кулеби, йдеться не лише про інтереси України.

"Розпочне Росія військову операцію проти України чи вирішить не робити цього, але продовжить підривати Україну зсередини – у всякому разі це створюватиме військово-безпековий тиск на весь східний фланг Альянсу. Тому Україна важлива для НАТО, і Альянс зацікавлений у тому, щоб Україна була сильною. Сильна Україна - це безпека на східному фланзі НАТО. Це дуже просто", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але прямих переговорів з Лукашенком слід уникати, - Кулеба

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У Кулебы такие звучные лозунги! А ещё можно такой: Бубочка -оплот мира в Восточной Европе !
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29.11.2021 16:22 Відповісти
Ой, як добре що зехолуй кулеба пояснив керівництву НАТО і всьому світу, що саме вони хочуть!
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29.11.2021 16:23 Відповісти
Потужна країна ,це країна де є реальна національна державна влада !!!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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29.11.2021 16:30 Відповісти
Це не Кулеба, це генератор белого шума. Это такая фишка?
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29.11.2021 16:48 Відповісти
Це така лялька ,з скрині кремлівського лялькового балагана !!!))))
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29.11.2021 16:59 Відповісти
Выбрать себе «просто отодвинули границы и перестать стрелять»....и говорить что НАТО должно.СЮР(
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29.11.2021 16:56 Відповісти
Большинство западньіх єкспертов отмечают существенньій прогресс , достигнутьій Украиной во внешней политике за последние два года . Кулебе респект !
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29.11.2021 17:43 Відповісти
 
 