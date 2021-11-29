Майже 87% працівників закладів освіти пройшли повний цикл вакцинації від COVID-19, - Міносвіти
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Станом на сьогодні, 29 листопада 2021 року, повний цикл щеплень пройшли 567 194 (86,9%) працівників закладів освіти, ще 9,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Лідери повного циклу щеплень від COVID-19 серед регіонів:
- Сумська область – 95,8%;
- Луганська – 94,5%;
- Черкаська – 94,1%;
- Дніпропетровська – 94%;
- Донецька – 93,9%.
У Києві за останні два дні рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 зріс до 88,1% (27 листопада показник складав 87,7%).
У "червоній" зоні 1014 шкіл залишаються на дистанційному навчанні через відсутність 100% вакцинації освітян.
"Темпи вакцинації, за даними статистики, протягом останнього тижня продовжують зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка за добу. Я прошу керівників ЗЗСО та колективи шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу", – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
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Будинок вчених у Львові(бардак із курвами) призупинив господарську діяльність після блогерської вечірки в День пам'яті жертв Голодомору.
Відповідне рішення ухвалила комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ НС) 29 листопада, повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко у Facebook.
"За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки", - написав посадовець.
"З 6 грудня бізнес, який працює в «жовтій» зоні, має перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.
Також громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:
- брати участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;
- відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
- скористатися послугами субʼєктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе." (С)
Я свої дві дози отримав і житиму нормальним життям а ти протестуй, не протестуй - все-одно получиш пісюн поросячий.
проходити обов'язкові медичні огляди та РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ у передбачених законодавством випадках;
Задрали, бляха, розкажіть про поганих суддів і "незаконні рішення". Бажаю своїм коллегам з кам'яного віку успіху в суді (спойлер: хрін вийде)
Суди будуть приймати правильні рішення і поставлять раком БезМОЗг та Кабмін