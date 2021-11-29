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Майже 87% працівників закладів освіти пройшли повний цикл вакцинації від COVID-19, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Майже 87% працівників закладів освіти пройшли повний цикл вакцинації від COVID-19, - Міносвіти

Станом на сьогодні, 29 листопада 2021 року, повний цикл щеплень пройшли 567 194 (86,9%) працівників закладів освіти, ще 9,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Лідери повного циклу щеплень від COVID-19 серед регіонів:

  • Сумська область – 95,8%;
  • Луганська – 94,5%;
  • Черкаська – 94,1%;
  • Дніпропетровська – 94%;
  • Донецька – 93,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35% українців повністю вакциновані від COVID-19, - Ляшко

У Києві за останні два дні рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 зріс до 88,1% (27 листопада показник складав 87,7%).

У "червоній" зоні 1014 шкіл залишаються на дистанційному навчанні через відсутність 100% вакцинації освітян.

"Темпи вакцинації, за даними статистики, протягом останнього тижня продовжують зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка за добу. Я прошу керівників ЗЗСО та колективи шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу", – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Також читайте: Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоров'я. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+2
цікава б була статистика, скільки з них це зробили ДОБРОВІЛЬНО, а не під загрозою відсторонення, без зарплати та інших ніштяків "дивного нового світу дерьмократії"
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29.11.2021 17:34
+2
Оце шмурдяк по мізках вдарив...
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29.11.2021 18:59
+1
Усіх, хто не має медичних протипоказань і не вакцинувався, звільняти к бісовій матері! Чому можуть навчити підростаючу молодь невігласи, що відстали від життя, принаймні, на двісті років?
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29.11.2021 17:41
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Будинок вчених у Львові (бардак із курвами) призупинив господарську діяльність після блогерської вечірки в День пам'яті жертв Голодомору.

Відповідне рішення ухвалила комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ НС) 29 листопада, повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко у Facebook.

"За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки", - написав посадовець.
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29.11.2021 16:36 Відповісти
цікава б була статистика, скільки з них це зробили ДОБРОВІЛЬНО, а не під загрозою відсторонення, без зарплати та інших ніштяків "дивного нового світу дерьмократії"
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29.11.2021 17:34 Відповісти
Усіх, хто не має медичних протипоказань і не вакцинувався, звільняти к бісовій матері! Чому можуть навчити підростаючу молодь невігласи, що відстали від життя, принаймні, на двісті років?
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29.11.2021 17:41 Відповісти
Оце шмурдяк по мізках вдарив...
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29.11.2021 18:59 Відповісти
Невакцинований = тупий мракобєс. З закладів освіти звільняти нах.
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29.11.2021 20:43 Відповісти
У вас, вжалених, платівку заїло. На вашому місці я захвилювавсяби. Хоча наркоман... вакциновані цього не помічають))
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29.11.2021 21:03 Відповісти
Це фармаботи - не звертай уваги. Не має мізків, щоб нормальну роботу знайти. То і йдуть або на панель, або в колектори, або у фарма боти
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30.11.2021 00:51 Відповісти
Пєдікі! Ви сьогодні в ударі!
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06.12.2021 22:23 Відповісти
Що, зовсім тобі погано? Ну й йух з тобою - природний відбір дурнів прибере, повітря чистіше стане.
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30.11.2021 21:04 Відповісти
у вас, вжалених, реально мізки відключилися. назовсім. я собі всяке експерементальне лайно не колю. а вам може ще й повезе пропетляти. але не факт...)
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30.11.2021 21:44 Відповісти
У світі вже мільярди людей вакциновано (використано майже 8 млрд доз), і живуть. А невакциновані мруть, наче мухи восени, ті, хто не вакцинувався свідомо, - природний відбір за інтелектуальними здібностями.
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01.12.2021 08:16 Відповісти
це вооз сказазало? так?))) укололись а тепер розумієте що лоханулися)) омікрон прийде порядок наведе)
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01.12.2021 13:35 Відповісти
Ну не твою ж маячню брати до уваги.
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01.12.2021 19:38 Відповісти
виделку візьми. вермішель з вух знімати)))
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02.12.2021 01:44 Відповісти
Що ти таке, щоб тебе брати до уваги? Випадковий набір бкв замість імені, та й усе.
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02.12.2021 09:07 Відповісти
хріново почувати себе лохом, еге ж?)) тепер колотися поновій?))
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02.12.2021 20:54 Відповісти
Мені байдуже, як ти себе почуваєш. Але, щоб ти знало, будь-яка вакцина, від будь-якої хвороби - це не на все життя, періодично треба перевакциновуватись. Це не для тебе - ти дурне, хтось розумніший прочитає - матиме користь - https://uainfo.org/blognews/1637866535-yaponskaya-samolikvidatsiya-koronavirusa-pobedit-ego-ne.html?_utl_t=fb&fbclid=IwAR253BCCuX2iafkds8TTLrLW7vyrcA1MuHaQOwGCxtnQx4oBUq_9otiUpAM
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03.12.2021 12:54 Відповісти
дурня клеїти тут не треба, добре?) що ва казали??? вколитеся - хворіти не будете. Потім : хворіти будете але не важко. Далі, важко але без кисню. Тепер і це не гарантують))) І три дози. Тепер вже чотири))) Лох не мамонт?))) А тут омікрон)))
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03.12.2021 20:09 Відповісти
Ну як ти не можеш клеїти дурня якщо ти ним є? Я ж тобі ясно сказав - те, що я пишу, на тебе не розраховано. Йди псу під хвіст! Набрид.
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04.12.2021 11:31 Відповісти
а крити нема чим)) образилася дитинка)) ой ой ))
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04.12.2021 17:05 Відповісти
Та ну!))))

"З 6 грудня бізнес, який працює в «жовтій» зоні, має перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.

Також громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

- брати участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

- відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

- скористатися послугами субʼєктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе." (С)
Я свої дві дози отримав і житиму нормальним життям а ти протестуй, не протестуй - все-одно получиш пісюн поросячий.
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05.12.2021 08:06 Відповісти
І що, допомогають ці ваші вколиі лохдауни?)) На Іспанію подивися, дурнику)) 80 % вколотих і все по новій)) ви, вжалені, ЛОХИ!)))
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05.12.2021 11:49 Відповісти
А ти чого так переживаєш за Іспанію? Заплачено - відробляєш? Ну відробляй-відробляй відроБЛЯло
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05.12.2021 16:31 Відповісти
бу бу бу)) крити нема чим))) ЛОХИ)))
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06.12.2021 17:57 Відповісти
Долбойожику! Нахіба нам щось крити? Хто ви такі, щоб для вас бити чечотку? Он у тебе, замість імені, якийсь набір випадкових літер. Жоден уряд у світі, жодна міжнародна організація вас, невігласів, не підтримує. Погавкаєте, та й повиздихаєте потихеньку, а ми житемо далі.
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06.12.2021 19:18 Відповісти
уті путі. житемете далі. а не факт) нічого особистого) омікрон буде звичайним грипом а ви вже вколоті хрін зна чим)) зате файзеру вже нема куди грошики дівати)) ЛОХИ)))
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06.12.2021 20:14 Відповісти
Саме так - житимемо далі повноцінним життям. А ти доживатимеш, та й то недовго, як у гетто.
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06.12.2021 20:28 Відповісти
неа) як барани мічені будете жити)) ніяк інакше)) і на лоба вам ще всигнуть приліпити код)) ЛОХИ))
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06.12.2021 20:31 Відповісти
Вже мариш. Температуру міряв?
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06.12.2021 20:36 Відповісти
ти біжи за третьою дозою. бо не виживеш))))
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06.12.2021 20:54 Відповісти
Всьому свій час, дурнику. Я лише три тижні, як другу отримав.
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06.12.2021 21:07 Відповісти
вже пора. а то імунітет ослабне)) і файзеру грошики потрібні)) а там четверта, п"ята... ))
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06.12.2021 21:21 Відповісти
Мій сертифікат 365 днів дійсний . Так що, через рік нагадаєш, якщо живий будеш.
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06.12.2021 23:55 Відповісти
і ти ЛОХ)) вколов шмурдяк і радієш))
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05.12.2021 11:50 Відповісти
а тепер йди на вколи. тобі треба відпрацювати 700 млн від мвф. ))
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04.12.2021 17:07 Відповісти
окремі профспілки вже допомагають незаконно відстороненим без збереження зарплати працівникам готувати документи до суду. Звичайно ж, що українські судді мають власний погляд на законність того чи іншого рішення. але будуть прецеденти і будем дивитися, як шкарлет буде оправдуватися.
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29.11.2021 20:22 Відповісти
Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Стаття 5. Обов'язки громадян:

проходити обов'язкові медичні огляди та РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ у передбачених законодавством випадках;

Задрали, бляха, розкажіть про поганих суддів і "незаконні рішення". Бажаю своїм коллегам з кам'яного віку успіху в суді (спойлер: хрін вийде)
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29.11.2021 21:55 Відповісти
Законодавством, а не постановами Кабміну та БезМОЗг. Щеплення, а не введення Експерементальних препаратів.
Суди будуть приймати правильні рішення і поставлять раком БезМОЗг та Кабмін
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30.11.2021 07:08 Відповісти
Спочатку ознайомлюєтесь з поняттям "медичний експеримент" і як він проводиться, а потім пишіть свої "експертні" коментарі.
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30.11.2021 07:22 Відповісти
В тебе розумових здібностей не вистачає відкрити дорожню карту моз, там де вони самі про це написали?
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30.11.2021 08:54 Відповісти
Повторюю для альтернативно розумово обдарованих: спочатку гуглимо що таке "клінічний експеримент" і як він проводиться, а вже потім лазимо зі своєю диванно-експертною думкою по форумах.
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30.11.2021 17:26 Відповісти
87,7% - це вже виглядає обнадійливо. Дітям треба навчатися у школах та отримувати нормальну освіту, та спілкуватись з однолітками. Вчитель антивакс - це нонсенс, як і лікар антивакс. Таких треба просто не допускати до роботи, поки вони не зроблять повну вакцинацію.
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03.12.2021 20:15 Відповісти
 
 