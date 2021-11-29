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Новини Політика України
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Бутусов Юрій (2015) Романюк Оксана (3)

Виконавча директорка Інституту масової інформації Романюк про справу Бутусова: "ДБР має розслідувати серйозні злочини, а не брати участь у фарсі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виконавча директорка Інституту масової інформації Романюк про справу Бутусова: "ДБР має розслідувати серйозні злочини, а не брати участь у фарсі"

Давати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів повинна Комісія з журналістської етики, а не ДБР чи Міноборони.

Про це у Facebook написала виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, передає Цензор.НЕТ.

"Шкода, що ДБР, яке має розслідувати серйозні злочини, направлені проти держави, погодилося взяти участь в цьому фарсі. Дивлячись на статті, за якими порушено справу, інакше як "щось придумали для того щоб натиснути", це не назвеш.

Окрім всього, що вже написали колеги, додам від наших юристів - коли справу порушують "за фактом" - то не згадується про "законність дій журналіста Бутусова" якщо про "законність дій" - то це вже конкретна особа, що підозрюється - але такий статус має бути лише після вручення підозри. До того жодної згадки прізвища не має бути", - йдеться в повідомленні.

Романюк висловила підтримку головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"У нас є саморегулятивні організації щоб давати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів, та ж КЖЕ. Але це точно не функція ДБР чи Міноборони. Бо так ми далеко заїдемо, так переможемо.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиск на Бутусова неприпустимий, - "Медіарух"

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Топ коментарі
+8
В целом ЗЕ свою выполнил задачу - все государственные институции разрушены или дескридитированы.
Украина погружена в атмосферу подозирельности и недоверия.

Доверием украинцев до сих пор пользуются только ВСУ, которых ЗЕляди оставили без горючего и боеприпасов.

Ситуация от весны 2014 года отличается только тем, что ЗЕ ВСУ до основания разрушить не успел.
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29.11.2021 17:21
+7
шавкам приказали из офиса Зе-Ермака (зарплаты огромные отрабатываю. ответственности то Никакой!)....оно ничтожное лживое мстительное......убогое тупорылое.
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29.11.2021 17:05
+7
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29.11.2021 17:50
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Агенты фсб в дбр не спят и решили подставить Зеленского .
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29.11.2021 17:04 Відповісти
Та ну на !!!))))
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29.11.2021 17:08 Відповісти
Я бачив як Порошенко шуфлею гівно в труси Зеленського закидував.
Куди ДБР дивиться?
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29.11.2021 17:10 Відповісти
Може побачать коли бульдозером буде туди нагортати, та ще таким, який був на Майдані.
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29.11.2021 17:34 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский за последние два месяца теряет не только поддержку избирателей, но и своих нардепов в Верховной Раде, рассказывает журналист Роман Кравец в программе Жаба і гадюка на Радио НВ.
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29.11.2021 17:28 Відповісти
Україною керують портнови-єрмаки-демченки-татарови-смірнови-(промосковська 3.14*дота)... Клоун у них "Буратіно".
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29.11.2021 20:14 Відповісти
Схоже, що Клоун свідомо провокує хаос в Україні у координації з Кремлем. Це напрошується з тенденцій на "кремль-тв" і постів х**лоботів у соцмережах.
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29.11.2021 20:17 Відповісти
шавкам приказали из офиса Зе-Ермака (зарплаты огромные отрабатываю. ответственности то Никакой!)....оно ничтожное лживое мстительное......убогое тупорылое.
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29.11.2021 17:05 Відповісти
Так підождіть! ЗЕ заявив, що Єрмак же не має повноважень! Невже неправду сказав? Та такого не може бути! (про всяк випадок зазначаю -сарказм).
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29.11.2021 17:38 Відповісти
Зелена пліснява ,це лялькова імітація державної влади і всі інституціі цієї т.зв. влади ,така саме імітація !!!)))
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29.11.2021 17:07 Відповісти
Мы говорим - 95 Квартал, подразумеваем - ДБР!
Мы говорим - ДБР, подразумеваем - 95 Квартал

ДБР - дурні будуть реготати?
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29.11.2021 17:09 Відповісти
а чому ЗЕістоти виштовхують людей на акцію 1 Грудня?
БО ДУРНІ?
ЧИ ГОТОВЛЯТЬ ПРОВОКАЦІЇ?

Сьогоднішня ********* теж підтримала акції 1 Грудня , не прямо опосередковано але підтримала ...
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29.11.2021 17:35 Відповісти
Ну звичайно, з вуличними боями , захватом і утриманням столиці дрібними дрг до підходу орди, принаймні з двох найкоротших напрямків по ходу ,,навчань". Все до того іде...
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29.11.2021 20:35 Відповісти
Скоро переворот.
Методичка "Переворот - методика навчання" нижче.
https://mylifesport.ru/text.php?id=8
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29.11.2021 17:15 Відповісти
През гундосий Клоун і державні органи йому під стать...
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29.11.2021 17:17 Відповісти
Смысла нет критиковать зе-клоуна и всю его пророссийскую шоблу. После многих часов размышлений о том, как так получилось, что все, что происходит в Украине с лета 2019 - сплошной позор для украинской нации, пришел к тривиальному выводу - власть такая, какую заслуживает народ. Нереально, покупая говно на палочке, ожидать от него вкусного мороженого.
Также по-новому взглянул на тот факт, что Янукович был президентом. Сидевший в тюрьме вор - президент! Это не то, что в голове не укладывается, это просто нет слов. Как? Да все, просто - какой народ, такая и власть. Быдловато-приблатненный народ и власть соответствующая.
Честно говоря надежд мало.
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29.11.2021 17:18 Відповісти
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29.11.2021 18:22 Відповісти
В целом ЗЕ свою выполнил задачу - все государственные институции разрушены или дескридитированы.
Украина погружена в атмосферу подозирельности и недоверия.

Доверием украинцев до сих пор пользуются только ВСУ, которых ЗЕляди оставили без горючего и боеприпасов.

Ситуация от весны 2014 года отличается только тем, что ЗЕ ВСУ до основания разрушить не успел.
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29.11.2021 17:21 Відповісти
почти дословные мои слова - по ощущениям отброшены в 2014 год....
когда враг у границ и не знаешь что будет завтра.. когда крысы регианальные шастают под ногами, сея панику... когда бьют за украинскую символику... когда цены растут....и опять на газовой трубе играет как хочет рашка... а у военных немного боеприпасов и приказ - наблюдать...
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29.11.2021 18:14 Відповісти
Зепрезидент, его Зекоманда и моно большинство - это фарс
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29.11.2021 17:25 Відповісти
Фарс Голобородькі начался с трех украинских Пані...Татьяна Чорновол,Софія Федина та Маруся Звіробій...
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29.11.2021 17:27 Відповісти
Це продовження. Фарс почався ще зі стадіона весною 2019 року з заяви, що він чийсь вирок.
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29.11.2021 17:45 Відповісти
73 % дебилов ...он сам не ожидал такого подарка от Мавзолейных Хакеров...
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29.11.2021 17:51 Відповісти
Помню я тогда на Цензоре казав про це...: воевать с женщинами єто полній Атас...
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29.11.2021 17:29 Відповісти
#зенебійся "На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину..."
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29.11.2021 17:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UkRGfIXXk6M
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29.11.2021 17:39 Відповісти
Смотрю кацапский канал, там на Юрия катят бочку. Смотрю хохляцкий канал, там на Юрия тоже катят бочку. Выходит, они одинаково мыслят против мыслящих иначе. И там, и тут не дай боже показать свой патриотизм или обвинить в чём-либо владыку. Украинцы оказались между двух огней.
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29.11.2021 17:38 Відповісти
украинцы как раз об этом и предупреждали 2,5 года назад... та хохлам было па-приколу и пофиг !
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29.11.2021 18:09 Відповісти
Их технологии зашкаливают. Чтобы Кучма прошёл на второй срок он взял себе в пару Симоненка. Чтобы нынешней команде продолжить править, во втором туре будут Зеля и Розум, который пройдёт. Но, он среднее арифметическое между Зелей и Порохом.
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29.11.2021 20:10 Відповісти
все дело в том что они и не будут заморачиваться технологиями... тупая и безнаказанная подтасовка результатов (проверено на выборах вирастюка) и использование админ ресурса (плюс диджитализация всей Украины)))) и голосование в Дие или еще как-то...где можно намухляжить...
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29.11.2021 20:37 Відповісти
Фишка тут в другом...Бутусов напал на РАБссию внезапно и вираломна возле пушки стоял... и кааак шуганул по Мавзолею...аж чЛенин вылете на Красную площадь без воскового гроба...
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29.11.2021 17:48 Відповісти
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29.11.2021 17:50 Відповісти
Очень метко и тонко подмечено этим рисунком, кто понимает...
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29.11.2021 17:58 Відповісти
коментар відмічено як спам
ДБР проти Бутусова справу не відкриє, а от проти посадових осіб, які дозволили Бутусову постріляти відкриє. Бутусов опублікувавши ролик підставив інших. Для усіх ЗМІ це погано, бо знижує їх авторитет. В подальшому постачальники інформації будуть добре думати, а чи доцільно надавати інформацію журналістам, які можуть їх підставити. Самолюбування безкарним не буває.
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29.11.2021 18:02 Відповісти
зеблан, своему найвэлычнишому писюанисту это расскажи...
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29.11.2021 18:25 Відповісти
Пригадую радянський ролик коли піонеру дозволили зробити постріл з бойової зброї на честь якогось свята чи події, і не було жодних покарань.
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29.11.2021 19:04 Відповісти
вот так и бывает...когда обида выключает моск (ну или что там у ***) и мстя бьет по мстящему...
так хочется посмотреть как это чмо бесится в бессильной злобе...исходя на говно ))))
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29.11.2021 18:07 Відповісти
Бутусов: Демченко - российский агент
Зеленский: Демченко работал в АПУ у Порошенко
То есть, против того, что Демченко является российским агентом возражений не было?!
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29.11.2021 19:48 Відповісти
 
 