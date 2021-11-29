Виконавча директорка Інституту масової інформації Романюк про справу Бутусова: "ДБР має розслідувати серйозні злочини, а не брати участь у фарсі"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Давати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів повинна Комісія з журналістської етики, а не ДБР чи Міноборони.
Про це у Facebook написала виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, передає Цензор.НЕТ.
"Шкода, що ДБР, яке має розслідувати серйозні злочини, направлені проти держави, погодилося взяти участь в цьому фарсі. Дивлячись на статті, за якими порушено справу, інакше як "щось придумали для того щоб натиснути", це не назвеш.
Окрім всього, що вже написали колеги, додам від наших юристів - коли справу порушують "за фактом" - то не згадується про "законність дій журналіста Бутусова" якщо про "законність дій" - то це вже конкретна особа, що підозрюється - але такий статус має бути лише після вручення підозри. До того жодної згадки прізвища не має бути", - йдеться в повідомленні.
Романюк висловила підтримку головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
"У нас є саморегулятивні організації щоб давати оцінку етичності чи неетичності дій журналістів, та ж КЖЕ. Але це точно не функція ДБР чи Міноборони. Бо так ми далеко заїдемо, так переможемо.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
Куди ДБР дивиться?
Мы говорим - ДБР, подразумеваем - 95 Квартал
ДБР - дурні будуть реготати?
БО ДУРНІ?
ЧИ ГОТОВЛЯТЬ ПРОВОКАЦІЇ?
Сьогоднішня ********* теж підтримала акції 1 Грудня , не прямо опосередковано але підтримала ...
Методичка "Переворот - методика навчання" нижче.
https://mylifesport.ru/text.php?id=8
Также по-новому взглянул на тот факт, что Янукович был президентом. Сидевший в тюрьме вор - президент! Это не то, что в голове не укладывается, это просто нет слов. Как? Да все, просто - какой народ, такая и власть. Быдловато-приблатненный народ и власть соответствующая.
Честно говоря надежд мало.
Украина погружена в атмосферу подозирельности и недоверия.
Доверием украинцев до сих пор пользуются только ВСУ, которых ЗЕляди оставили без горючего и боеприпасов.
Ситуация от весны 2014 года отличается только тем, что ЗЕ ВСУ до основания разрушить не успел.
когда враг у границ и не знаешь что будет завтра.. когда крысы регианальные шастают под ногами, сея панику... когда бьют за украинскую символику... когда цены растут....и опять на газовой трубе играет как хочет рашка... а у военных немного боеприпасов и приказ - наблюдать...
так хочется посмотреть как это чмо бесится в бессильной злобе...исходя на говно ))))
Зеленский: Демченко работал в АПУ у Порошенко
То есть, против того, что Демченко является российским агентом возражений не было?!