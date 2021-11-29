Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 6 разів відкривали вогонь, - штаб ООС
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Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів відкривали вогонь. Один український воїн зазнав поранення.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
В районі Світлодарська та Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Новоолександрівки війська РФ здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці вели обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Новолуганського російські найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Очень беспокойно не нарушилась ли она. Бо какая-то эта "тишина", как мигалка из анекдота про ментов - робить/неробить.
Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.
И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…
Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, не легче
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!