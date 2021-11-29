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Новини Війна в Україні
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війна (7386) обстріл (5105) поранення (1413) Донбас (14568) найманці РФ (1480) операція Об'єднаних сил (3184)

Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 6 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 6 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів відкривали вогонь. Один український воїн зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

В районі Світлодарська та Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки війська РФ здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

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В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці вели обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського російські найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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А шо там с "тишиной"?

Очень беспокойно не нарушилась ли она. Бо какая-то эта "тишина", как мигалка из анекдота про ментов - робить/неробить.
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29.11.2021 17:16 Відповісти
Одужання хлопцю………
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29.11.2021 17:38 Відповісти
дай Боже поправиться й буде більш везучим.
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29.11.2021 22:16 Відповісти
***
Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.

И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…

Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, не легче
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29.11.2021 18:20 Відповісти
Когда эти суки угомонятся? Сидели бы в своей резервации и не высовывались. Им за количество обстрелов платят или за утилизацию российского боезапаса?
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29.11.2021 18:30 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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29.11.2021 21:30 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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29.11.2021 22:30 Відповісти
 
 