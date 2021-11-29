"Між Ердоганом та Зеленським - високий рівень довіри", - Кулеба щодо пропозиції Туреччини стати посередником між Україною та РФ

Україна вітатиме будь-які зусилля, які можуть допомогти їй покласти край війні, повернути території України, що наразі знаходяться під контролем Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про посередництво між Україною та Росією, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це правда, що Україна та Туреччина мають чудові відносини, між президентом Ердоганом та президентом Зеленським - високий рівень довіри. Україна залишається прихильною до роботи Нормандського формату, проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив "хороших офіцерів", запропонованих іншими партнерами та друзями "Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам покласти край цій війні, повернути території України, які на даний момент – під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами та координувати зусилля", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

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Він підкреслив, що в України є лише одне правило щодо цього.

"Не повинно бути жодних угод щодо України, ухвалених без України. Це "червона лінія". Все інше вітається. Ми готові говорити та обговорювати будь-які ініціативи, спрямовані на завершення цього конфлікту", - зазначив міністр.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про бажання Туреччини брати участь у вирішенні питання миру між Україною та РФ та стати у майбутньому посередником у цьому питанні, передає Hurriyet.

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"Наша позиція тут ясна. Ми за миролюбність у регіоні, особливо за підхід до кримських татар. Ми багато разів обговорювали та обговорюємо такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. Ми сподіваємося, що цей регіон не стане регіоном війни. Нехай цей регіон крокує у майбутнє як регіон світу.Ми бажаємо, щоб ставлення до цього питання розвивалося у позитивному напрямку.Тут могло б мати місце посередництво, ми обговоримо зі сторонами це питання.Ми хотіли б зіграти свою роль у вирішенні, провівши ці переговори і з Україною, і з паном Путіним", - сказав Ердоган журналістам у літаку після візиту до Туркменістану, повідомила Hurriyet.