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Новини Політика України
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Зеленський (10456) МЗС (2087) Туреччина (1043) Ердоган (353) Кулеба Дмитро (1769)

"Між Ердоганом та Зеленським - високий рівень довіри", - Кулеба щодо пропозиції Туреччини стати посередником між Україною та РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Між Ердоганом та Зеленським - високий рівень довіри", - Кулеба щодо пропозиції Туреччини стати посередником між Україною та РФ

Україна вітатиме будь-які зусилля, які можуть допомогти їй покласти край війні, повернути території України, що наразі знаходяться під контролем Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про посередництво між Україною та Росією, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це правда, що Україна та Туреччина мають чудові відносини, між президентом Ердоганом та президентом Зеленським - високий рівень довіри. Україна залишається прихильною до роботи Нормандського формату, проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив "хороших офіцерів", запропонованих іншими партнерами та друзями "Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам покласти край цій війні, повернути території України, які на даний момент – під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами та координувати зусилля", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ

Він підкреслив, що в України є лише одне правило щодо цього.

"Не повинно бути жодних угод щодо України, ухвалених без України. Це "червона лінія". Все інше вітається. Ми готові говорити та обговорювати будь-які ініціативи, спрямовані на завершення цього конфлікту", - зазначив міністр.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про бажання Туреччини брати участь у вирішенні питання миру між Україною та РФ та стати у майбутньому посередником у цьому питанні, передає Hurriyet.

Також читайте: Ердогана збиралися попередити про захоплення "вагнерівців", він би не образився, - Аваков з посиланням на джерело

"Наша позиція тут ясна. Ми за миролюбність у регіоні, особливо за підхід до кримських татар. Ми багато разів обговорювали та обговорюємо такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. Ми сподіваємося, що цей регіон не стане регіоном війни. Нехай цей регіон крокує у майбутнє як регіон світу.Ми бажаємо, щоб ставлення до цього питання розвивалося у позитивному напрямку.Тут могло б мати місце посередництво, ми обговоримо зі сторонами це питання.Ми хотіли б зіграти свою роль у вирішенні, провівши ці переговори і з Україною, і з паном Путіним", - сказав Ердоган журналістам у літаку після візиту до Туркменістану, повідомила Hurriyet.

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Топ коментарі
+10
Посредником для чего?

Вот Эрдоган едиственный в Мире еще не знает, что ЗЕ тупорылый клоун и говорить с ним не о чем. ЗЕ, если что-то говорит, то или бредит, или врет.
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29.11.2021 17:25
+5
Смешно. Квартал 95 рулит в голове Кулёбы.
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29.11.2021 17:25
+5
.....бо Эрдоган давно знает, что Зеля - чмо болотное, продажное и беспомощное.. по-этому, временно, пока "нет Пороха", взял огонь на себя в битве с Мордором.. бо дебили наголосували
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29.11.2021 17:29
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- Саша-а. А устроить переворот в Сомали позлезавтра не должны мы?
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29.11.2021 17:20 Відповісти
Чего он вещает то ? Это позор какой! Чё за мутки с турками? Зеленский аутсайдер и лузер. Гнать сссаными тряпками, даёшь веселье на майдане! Украинцы новый год встретим с новым президентом - всё путём через выборы в совете
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29.11.2021 18:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Clo4PeWQkCk

?
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29.11.2021 18:46 Відповісти
Посредником для чего?

Вот Эрдоган едиственный в Мире еще не знает, что ЗЕ тупорылый клоун и говорить с ним не о чем. ЗЕ, если что-то говорит, то или бредит, или врет.
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29.11.2021 17:25 Відповісти
реально по всем признака его надо на профильную медкомиссию на ул. Кирилловская 103 (бывш. фрунзе 103).
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29.11.2021 17:26 Відповісти
Ви вірите Кулебі?!?!
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29.11.2021 17:42 Відповісти
Смешно. Квартал 95 рулит в голове Кулёбы.
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29.11.2021 17:25 Відповісти
.....бо Эрдоган давно знает, что Зеля - чмо болотное, продажное и беспомощное.. по-этому, временно, пока "нет Пороха", взял огонь на себя в битве с Мордором.. бо дебили наголосували
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29.11.2021 17:29 Відповісти
Невже Ердоган прощупав дно Зеленського ?
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29.11.2021 17:29 Відповісти
обговорюємо такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним
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29.11.2021 17:30 Відповісти
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган завів собі шниря (о, як нашому поперло, із клоунів да в шнирі).
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29.11.2021 17:40 Відповісти
Щось воно сплутало, це у пуйла з єрдоганом високий рівень довіри(турецький потік і т. ін.)
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29.11.2021 17:50 Відповісти
Теперь стало понятно , на что намекал президент Зеленский на своей прессконференции , говоря о важньіх вопросах , обсуждаемьіх с Єрдоганом . Вопросьі суперважньіе !
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29.11.2021 17:50 Відповісти
наше зе, видимо, православный еврейский мусульманин.
молодец, вот оно, новое рыло в политике!
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29.11.2021 17:57 Відповісти
Зря вы так! Одно другому еще никогда не мешало
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29.11.2021 18:27 Відповісти
спроба обіграти очікування 73 в цьому контексті.
Над брехнею можна і сміятися.
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29.11.2021 22:35 Відповісти
- Ты мне доверяешь?
- Доверяю!
-И я тебе доверяю! Слушай мы с тобой доверительные люди!
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29.11.2021 18:20 Відповісти
ПыСы. Виктор Суворов (Резун), бывший разведчик, перебезчик, писатель и проживающий ныне в Великобритании, В одной из своих книг рассказывал, что его подчиненный (младший. оперуполномоченный) мог завербовать любого человека, да так, что тот даже и не заметил бы это.....удивительное дело разведка))))))))))))))))
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29.11.2021 18:25 Відповісти
ЗелєнськоєЧудоЮдо тут ні до чого! В першу чергу - це завдяки татарам та плюс бездоганна дипломатія минулої Влади!
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29.11.2021 18:53 Відповісти
Ну, Эрдогана понять можно: лох подвернулся -надо использовать !
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29.11.2021 19:07 Відповісти
Да... за пару граммов кокса нашего Нелоха можно развести на многое.
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29.11.2021 20:09 Відповісти
Помнится между усатым и зеленым тоже был высокий уровень доверия. Но талан нашего вЯрховногА Хлавнокомандуещего просырать все и вся сделал свое дело и мы имеем в добавок , за два с половиной года гениального правления, 1084 километра враждебной границы.
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29.11.2021 20:07 Відповісти
кровавий тарган використав наївного нелоха так , що в нього досі дупа пече !
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30.11.2021 01:18 Відповісти
Тобто по#єріть мінськи угоди та норманський формат???
Бубочка таки бажає дотягнутись язиком до дупи путєна???
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29.11.2021 21:36 Відповісти
"Между Эрдоганом и Зеленским - высокий уровень доверия"...
как между удавом и кроликом
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30.11.2021 01:54 Відповісти
Это хорошо.
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30.11.2021 05:29 Відповісти
 
 