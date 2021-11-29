Існує висока ймовірність гібридних атак з використанням мігрантів проти України, - глава МВС Польщі Камінський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава МВС України Денис Монастирський провів телефонну розмову зі своїм польським візаві Маріушем Камінським, під час якої співрозмовники обмінялися інформацією щодо актуальної ситуації на кордонні з Республікою Білорусь, бачення подальшого розвитку подій та відповідних планів реагування.
Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікацій МВД, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, міністр внутрішніх справ України розповів про деталі спеціальної прикордонної операції "Полісся". ЇЇ розгорнули, щоб попередити протиправну діяльність з боку іноземців на українській ділянці кордону з Білоруссю, а також про виділення Кабінетом Міністрів України 175 млн грн на посилення охорони українського кордону.
Своєю чергою очільник польського правоохоронного відомства повідомив про тимчасову деескалацію напруги, а також очевидні ознаки зміни тактики дій осіб, які намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, штурмуючи його в різних місцях невеликими групами.
"При цьому Маріуш Камінський указав, що за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак і супроти України, а також запевнив у готовності Польщі рішуче стояти на боці підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.
"Ми свідомі можливих сценаріїв подальшого розвитку подій, які можуть бути реалізовані проти України, щоб підірвати стабільність нашої держави, розпорошити її увагу та сили, а також, у якийсь спосіб, погіршити її стосунки з Польщею і ЄС", - зазначив Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ всех президентов Украины - граница ( фото)