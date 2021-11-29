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Новини Політика України
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Зеленський (10456) облрада (180) Чернівці (258) Шарій Анатолій (173) Опозиційна платформа - За життя (339)

Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"

Чернівецька обласна рада звернулась до президента та парламенту, щоб ті підготували законопроєкти про заборону діяльності "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи - за життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За проєкт звернення проголосували 38 депутатів з 64, передає кореспондентка Суспільного.

Звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко. Під час виступу він сказав, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та нібито фінансуються з Росії.

Фракція "ОПЗЖ" подаватиме в суд, адже вважає це рішення незаконним та таким, що порушує регламент. Про це після голосування сказав голова фракції "ОПЗЖ" в облраді Олександр Болтунов.

Також читайте: Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія

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Топ коментарі
+31
Некогда ему запрещать Петушария, на повестке дня Бутусов!!
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29.11.2021 17:34
+29
Нашли кого просить. Зеленое опудало ведь тоже защищает интересы российского агрессора. Вы бы еще к Путину обратились, напрямую.
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29.11.2021 17:32
+26
ЯІким це чином кремлівськи гниди заборонят кремлівських гнид !!!! )))))
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29.11.2021 17:38
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Нашли кого просить. Зеленое опудало ведь тоже защищает интересы российского агрессора. Вы бы еще к Путину обратились, напрямую.
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29.11.2021 17:32 Відповісти
ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ПАРТИИ ( КРОМЕ " Слуги народа " ) , ОТКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ , ТВ --- только "95-й квартал " ( остальные ТВ каналы закрыть ) , радиоприемники и телефоны отобрать , НУ и т.д. и Т,П, .... ...... ....
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29.11.2021 18:02 Відповісти
примерно так скоро и будет, так как будут повсеместно веерные отключения, у нас они уже происходят.
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29.11.2021 19:27 Відповісти
Дело Савченко-Рубана: экс-нардеп утверждет, что обвинительный акт вернули прокурору

Обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке подрыва здания Верховной Рады, вернули прокурору по причине необоснованности обвинения

справа 2018 року -пятання є?
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29.11.2021 18:16 Відповісти
Поздно.
У ЗЕ вектор снова изменился. Борьба за ватный электорат отошла на второй план.
ЗЕ борется с проукраинскими силами, а не с кацапней
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29.11.2021 17:32 Відповісти
Некогда ему запрещать Петушария, на повестке дня Бутусов!!
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29.11.2021 17:34 Відповісти
Заборона ЗЖОП і Шарікова вже не допоможе, треба заборонити слуг урода і нашого ЗЄверховного путінофіла.
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29.11.2021 17:37 Відповісти
Ржу в голос
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02.03.2022 01:25 Відповісти
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02.03.2022 17:21 Відповісти
ЯІким це чином кремлівськи гниди заборонят кремлівських гнид !!!! )))))
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29.11.2021 17:38 Відповісти
Пчелы против меда.Электорат опзж - совкодрочеры и хохляцкие гавноеды с их вождем Шарием это железобетонные избиратели Зеленского.
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29.11.2021 17:39 Відповісти
він так брехав про референдуми . так давай проведемо і разом з тим гімном шаріковим и блоком опущених запретим і прислужників алігархів партію маленького наполеончика.
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29.11.2021 18:11 Відповісти
Кого забороняти??? Це лялькі одного балагана !!!)))
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29.11.2021 17:39 Відповісти
"захищають інтереси російського агресора" - зеленый клоун тоже защищает кацапов и олигархов.Не того попросили.
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29.11.2021 17:40 Відповісти
Нет. Нивкоем случае низзя запрещать Шария и ОПЗЖ. Эта нападение на свабоду слова. Мы, ваши слуги народа, никада на эта нипайдем.
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29.11.2021 17:42 Відповісти
Юля пришла в Раду в новом образе - весь воротник в золотых брошках с камнями. Заработала "честной" работой или Беня с Ринатом подарили? Она ж так печется о "бедных голодных еле выживающих пенсионерах". Интересно, что они на это скажут. И где наш Ваня?
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29.11.2021 17:43 Відповісти
Как она на таких каблуках ходит - не вставала ж на Майдане с инвалидной коляски?
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29.11.2021 17:47 Відповісти
У нее было клетчатое одеяло, а оно творит чудеса, доказано Насировым!
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29.11.2021 17:55 Відповісти
лаптежниця вона на майдані небула.. дуже добре проседіла це все в номері качановськеі тюрми.
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29.11.2021 18:13 Відповісти
шо реально не була ? а кого тоді на сцену на візку вивозили, жанну дарк яка голодуючи в Качанівці ледь у той візок на лабутенах влізла......
Чесно це було жалюгідне видовище, і замість овацій гнида отримала "гарні" слова підтримки від тих хто кров проливав.
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29.11.2021 20:22 Відповісти
Кто на что учился. Сама работать не пробовала? Может и себе купишь
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29.11.2021 18:41 Відповісти
да да єто еще одна слуга - борцунья за "хозяев"...
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29.11.2021 19:04 Відповісти
Кучма президент,Ведмедчук его начальник ОППе дЕрмака в отствку...
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29.11.2021 17:55 Відповісти
Замість Шарія посадять Бутусова і Янінку Соколову. приплили.
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29.11.2021 17:58 Відповісти
з-ся пыль глотать.
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29.11.2021 18:07 Відповісти
Просить у больного здоровья-у сепара просить запретить партии сепаров.
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29.11.2021 17:59 Відповісти
мне одному непонятно,почему черновецкий облсовет,просит об этом "наполеона",а не обращается как положено в суд?
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29.11.2021 18:00 Відповісти
Поддерживаю.
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29.11.2021 18:01 Відповісти
Шмарий от Ольги ********** далеко не ушел...один баран, другая Ослица...
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29.11.2021 18:03 Відповісти
Лучше бы они Слугу народа запретили
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29.11.2021 18:04 Відповісти
Давно пора эту кацапскую петушиную партию запретить!
и со всем скоро так и сделаем!
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29.11.2021 18:06 Відповісти
жители москвы и иркутска пожаловались на пустые полки в магазщинах
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29.11.2021 18:06 Відповісти
а это Самара на РАБссии
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29.11.2021 18:08 Відповісти
ахаха, совок вернулся как они и мечтали
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29.11.2021 19:35 Відповісти
Раніше треба зелену плесінь заборонити.
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29.11.2021 18:11 Відповісти
Закон про колаборантів зелені вже поховали?
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29.11.2021 18:13 Відповісти
предлагаю повесить катлы телефон мне шматье в секонд
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29.11.2021 18:16 Відповісти
Навіщо забороняти партію шарія та опзж, коли можна звинуватити українських журналістів у розв'язанні війни та 74 рази повторювати "я головнокомандуючий"
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29.11.2021 18:21 Відповісти
красномордое жирное чмо петуШарий))

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29.11.2021 19:11 Відповісти
Давно пора этих паразитов на теле Украины запретить!!!
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29.11.2021 23:02 Відповісти
 
 