4518 42
Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Чернівецька обласна рада звернулась до президента та парламенту, щоб ті підготували законопроєкти про заборону діяльності "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи - за життя".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
За проєкт звернення проголосували 38 депутатів з 64, передає кореспондентка Суспільного.
Звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко. Під час виступу він сказав, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та нібито фінансуються з Росії.
Фракція "ОПЗЖ" подаватиме в суд, адже вважає це рішення незаконним та таким, що порушує регламент. Про це після голосування сказав голова фракції "ОПЗЖ" в облраді Олександр Болтунов.
Топ коментарі
+31 Антон Чигур
показати весь коментар29.11.2021 17:34
+29 jklpqrs
показати весь коментар29.11.2021 17:32
+26 Ритта Рыжук
показати весь коментар29.11.2021 17:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке подрыва здания Верховной Рады, вернули прокурору по причине необоснованности обвинения
справа 2018 року -пятання є?
У ЗЕ вектор снова изменился. Борьба за ватный электорат отошла на второй план.
ЗЕ борется с проукраинскими силами, а не с кацапней
Чесно це було жалюгідне видовище, і замість овацій гнида отримала "гарні" слова підтримки від тих хто кров проливав.
и со всем скоро так и сделаем!