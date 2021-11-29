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Держдепартамент США (551) Грузія (801) НАТО (2512) США (7521) Україна (4074)

США підтверджують підтримку членства в НАТО для України і Грузії, - заява Держдепу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США підтверджують підтримку членства в НАТО для України і Грузії, - заява Держдепу

Офіційний Вашингтон заявив, що зберігає тверду підтримку рішенням НАТО в Бухаресті у 2008 році, а також останнього саміту Альянсу в Брюсселі, що Україна і Грузія обов’язково стануть членами Організації Північноатлантичного договору.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США "Непорушна відданість Сполучених Штатів НАТО", оприлюдненій в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати рішення НАТО, викладене в Декларації Бухарестського саміту 2008 року, а також підтверджене, в тому числі, на Брюссельському саміті в червні 2021 року, що Грузія й Україна стануть членами НАТО", - наголошується в документі.

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У Вашингтоні підкреслили, що шлях до членства в НАТО обох країн детально описують їхні Щорічні національні програми.

"І Грузія, і Україна вже є членами Партнерства з розширеними можливостями (EOP), що підвищує рівень їхньої сумісності, а також можливостей проводити навчання разом із союзниками НАТО", - нагадали в Держдепі.

Також читайте: Наше членство в ЄС та НАТО – питання часу. Головна перепона - деякі країни бачать Україну крізь призму відносин з РФ, - Кулеба

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Топ коментарі
+8
Як нещодавно висловився Порошенко, у нього склалось враження, що наші партнери стоять біля наших дверей і стукають, щоб надати допомогу. Але ніхто не відчиняє.
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29.11.2021 17:57
+6
Держдепу США-респект...
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29.11.2021 17:55
+3
Вовочка з "Тимофєєвим" в курсі?
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29.11.2021 17:55
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Держдепу США-респект...
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29.11.2021 17:55 Відповісти
Вовочка з "Тимофєєвим" в курсі?
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29.11.2021 17:55 Відповісти
Як нещодавно висловився Порошенко, у нього склалось враження, що наші партнери стоять біля наших дверей і стукають, щоб надати допомогу. Але ніхто не відчиняє.
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29.11.2021 17:57 Відповісти
Дуже важко.навіть неможливо ,допомогти неробі !!!)))
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29.11.2021 18:00 Відповісти
Не можуть виловити Вовочку між відпустками, світами та вихідними.
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29.11.2021 18:08 Відповісти
Шукайте в прострації,між сосен корабельних ,обдовбаного в хлам !!!))))
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29.11.2021 18:19 Відповісти
Може спробували б на "колумбійського живця"?
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29.11.2021 18:22 Відповісти
а шож не видченив за 5 лет?
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29.11.2021 18:46 Відповісти
флажок Викингов не позорь бутылочный !
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30.11.2021 00:48 Відповісти
God bless America!
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29.11.2021 17:59 Відповісти
Эт хорошо
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29.11.2021 18:32 Відповісти
подрочат рашку, а воз там где и был
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29.11.2021 18:45 Відповісти
Я тоже подтверждаю, и что от этого меняется?
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29.11.2021 19:12 Відповісти
Спасибо немецкой комсомолке Меркель которая все тогда запорола в угоду своему любимому камраду Вольдемару..
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29.11.2021 19:42 Відповісти
И шо?
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29.11.2021 19:55 Відповісти
Пустая болтовня, никого ни к чему не обязывающая.
Тем более , что ни Украина, ни Грузия не соответствуют критериям приема в НАТО.
Главный критерий- у кандидатов на членствоне должно быть никаких территориальных конфликтов и споров.
Украина и Грузия, как вы все знаете, их имеют, эти конфликты
Если бы вы только знали, какое дерьмо в Госдепе сидит
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29.11.2021 20:50 Відповісти
давно с бутылки спрыгнул ?
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30.11.2021 00:46 Відповісти
Рояль по ходу напрягся от этой новости сильней чем от фаллоса лоха Криворожского !
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30.11.2021 00:46 Відповісти
 
 