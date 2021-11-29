Поки що немає даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Щеплюйтеся, щоб захиститися від штаму "Дельта", який нікуди не зник, - Радуцький

За попередніми даними "Омікрон" частіше, ніж "Дельта", інфікує молодь, швидше розповсюджується та вражає тих, хто перехворів.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"У ВООЗ відзначають, що наразі незрозуміло, чи приводить новий штам коронавірусу до більш тяжкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими мутаціями вірусу. Поки що немає підтверджених даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Тому українцям не варто чекати, доки вчені будуть вирішувати, чи адаптувати існуючі вакцини під новий штам. Масове розповсюдження нового штаму займає доволі тривалий час. Згадайте, штам "Дельта" з’явився в Індії восени 2020 року, в Європі – взимку. В Україні перші два випадки були зафіксовані наприкінці червня, а масово українці почали на нього хворіти у вересні. Тож сьогодні набагато важливіше захистити себе від штаму "Дельта", який нікуди не зник, і від якого щоденно гине сотні українців!" - йдеться в повідомленні.

Парламентар зазначив, що українцям необхідно робити щеплення, навіть тим, хто вже перехворів.

За словами Радуцького, необхідно прискорити рішення щодо введення "бустерної" дози, а також готуватись до наступної хвилі COVID-19.

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