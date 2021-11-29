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Новини Здоров'я
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вакцина (3417) Радуцький Михайло (250) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Поки що немає даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Щеплюйтеся, щоб захиститися від штаму "Дельта", який нікуди не зник, - Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Поки що немає даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Щеплюйтеся, щоб захиститися від штаму "Дельта", який нікуди не зник, - Радуцький

За попередніми даними "Омікрон" частіше, ніж "Дельта", інфікує молодь, швидше розповсюджується та вражає тих, хто перехворів.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"У ВООЗ відзначають, що наразі незрозуміло, чи приводить новий штам коронавірусу до більш тяжкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими мутаціями вірусу. Поки що немає підтверджених даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Тому українцям не варто чекати, доки вчені будуть вирішувати, чи адаптувати існуючі вакцини під новий штам. Масове розповсюдження нового штаму займає доволі тривалий час. Згадайте, штам "Дельта" з’явився в Індії восени 2020 року, в Європі – взимку. В Україні перші два випадки були зафіксовані наприкінці червня, а масово українці почали на нього хворіти у вересні. Тож сьогодні набагато важливіше захистити себе від штаму "Дельта", який нікуди не зник, і від якого щоденно гине сотні українців!" - йдеться в повідомленні.

Парламентар зазначив, що українцям необхідно робити щеплення, навіть тим, хто вже перехворів.

За словами Радуцького, необхідно прискорити рішення щодо введення "бустерної" дози, а також готуватись до наступної хвилі COVID-19.

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Топ коментарі
+8
Це формулювання - звіздець. Рівня бариги, що продав маски на початку епідемії.
Ефективність вакцини можуть знижувати інші ліки, що вжаває хворий. А вірус, проти якого зроблена ця викцина може бути менш чутливий до якоїсь вакцини.
А формулювання ""Омікрон" знижує ефективність вакцини" потребує продовження "від (чого)"
Злн блзн, блд!
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29.11.2021 18:20
+7
Шо там з чорним грибком або з чорною тін'ю ковіду?
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29.11.2021 18:33
+5
Так ведь вымер вместе с Индией, видел ведь как трупы сжигать не успевали
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29.11.2021 18:35
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Точніше: ніколи і не з'являвся.
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29.11.2021 18:04 Відповісти
Cмєло , таваріщі, в ногу !
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29.11.2021 18:18 Відповісти
а може це зовсім інша інфекція?
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29.11.2021 18:20 Відповісти
Це формулювання - звіздець. Рівня бариги, що продав маски на початку епідемії.
Ефективність вакцини можуть знижувати інші ліки, що вжаває хворий. А вірус, проти якого зроблена ця викцина може бути менш чутливий до якоїсь вакцини.
А формулювання ""Омікрон" знижує ефективність вакцини" потребує продовження "від (чого)"
Злн блзн, блд!
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29.11.2021 18:20 Відповісти
Сегодня началась чрезвычайная сессия ВОЗ на которой хотят принять обязывающий национальные правительства документ" Пандемическое соглашение" 1 отмена верховенства прав при наступлении пандемических режимов 2. Единоличное право ВОЗ решать о наступлении новой пандемии.3 . Ограничение прав профсоюзов.4 . Наделении НКО правом устанавливать наравне с государством законы.5 . Обязанность стран запрашивать внешнюю помощь если не справляются своими силами с ," пандемией"
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29.11.2021 18:24 Відповісти
То есть если национальное правительство не в состоянии выполнить требование ВОЗ оно обязано ( а не имеет право ,) запросить внешнюю помощь , и если кто-то думает , что пришлют именно медпомощь а не ЧОПы для подавления то ошибается . Таки про создание транснациональными компаниями своих частных армий именно для подавления бунтов писали ещё месяцев 8-9 назад , а теперь и законные основания для ихнего применения в любой стране принимают
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29.11.2021 18:33 Відповісти
Наступним кроком буде об'єднання усіх документів (паспорт, ідентифікаційний код, ковід паспорт, медична картка, банківска картка) на один носій (чіп) і в подальшому його імплантація в тіло людини.
Вважаю, що етап дрессерування мас успішно проведено. Люди призвичаюються на заклик владних структур прийти у вказане місце і пройти обов'язкому процедуру, з якою пов'язана маніпуляція з тілом людини, а саме з рукою, куди в майбутньому буде імплантовано чіп, або нанесене спеціальне "татуювання".
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29.11.2021 18:37 Відповісти
Идиократия фильм , вроде 2002 г.
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29.11.2021 18:49 Відповісти
2006
Электролиты!
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29.11.2021 19:19 Відповісти
Да , посмотрел 2006 года. Только название Идиократия более известно .
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29.11.2021 19:32 Відповісти
Боюсь, що все таки "1984" Оруела
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29.11.2021 20:00 Відповісти
За Оруела тут сразу в кремлеботы определяют а если ещё вдруг про Окна Овертона напишешь то цак с гвоздями обеспечен
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29.11.2021 20:30 Відповісти
интересно,с какой страны начнётся "выздоровление" от происходящего ?
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29.11.2021 20:26 Відповісти
В той где начнут витрины элитных магазинов и машины лупить первыми в забастовках.
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29.11.2021 21:05 Відповісти
Да пусть сразу уже геноцид, анафема, страшный суд, ад и рлгибель несогласным. Чё мелочиться?
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29.11.2021 19:22 Відповісти
Ну где то так как вы сказали, только не все сразу.
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29.11.2021 20:01 Відповісти
ОК, побачила.
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30.11.2021 02:10 Відповісти
Шо там з чорним грибком або з чорною тін'ю ковіду?
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29.11.2021 18:33 Відповісти
Так ведь вымер вместе с Индией, видел ведь как трупы сжигать не успевали
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29.11.2021 18:35 Відповісти
Цим всім комерсантам - невігласам - медичним узурпаторам корисно знати, що в грецькому алфавіті після букви Омікрон йде буква Пі.
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29.11.2021 18:52 Відповісти
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29.11.2021 19:09 Відповісти
Кацапи, чіво разґавкалісь, ідітє дамой, здєсь воткі нєт !!!
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29.11.2021 19:28 Відповісти
щеплюйтеся на здоров'я - новий оксюморон..
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29.11.2021 19:48 Відповісти
і це розповідає мародер який продавав маски по 30 грн. за штуку і антисептики по 200 грн. за 50 грам...
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29.11.2021 20:47 Відповісти
 
 