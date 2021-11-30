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Україна серйозно дивиться на доступну уряду інформацію про потенційний держпереворот і поділиться нею з партнерами, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна серйозно дивиться на доступну уряду інформацію про потенційний держпереворот і поділиться нею з партнерами, - Кулеба

Україна дуже серйозно дивиться на доступну уряду інформацію про потенційний державний переворот і поділиться нею з партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зрозуміло, що коли ми говоримо про гібридну зброю, зовнішній військовий тиск іде рука об руку з внутрішньою дестабілізацією країни. Тож ми дуже серйозно дивимося на доступну уряду України інформацію на цьому етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні, й ми залишаємось надзвичайно пильними. Наші правоохоронні органи вивчають цю інформацію, і ми, звісно, надамо нашим партнерам оновлену інформацію, щойно отримаємо її", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оточення Ахметова втягує його в держпереворот. Не можна воювати проти свого народу і президента, - Зеленський. ВIДЕО

Він наголосив, що "якщо Росія вирішить вдатися до останньої міри військової наступальної операції, їй, безперечно, передуватиме або її супроводжуватимуть систематичні та відверті спроби дестабілізувати Україну зсередини всіма способами, доступними Росії".

Кулеба запевнив, що українські Збройні сили віддані захисту суверенітету і демократично обраного уряду та керівництва України.

"Я не маю права коментувати інформацію, доступну нашим правоохоронним органам нині, але українська армія користується великою повагою та довірою в українському суспільстві, й керівництво армії віддане захисту суверенітету і демократично обраного уряду та керівництва України. У мене немає жодних даних, які свідчили б про інше", - зазначив він.

Також читайте: "Росія не збиралася брати участь", - у Кремлі відреагували на слова Зеленського про держпереворот в Україні

Кулеба додав, що говорячи про таку чутливу інформацію, як потенційний переворот, треба бути дуже обережними у формулюваннях, оцінках і дати змогу правоохоронним органам представити, що вони мають, у належний час.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський на прес-конференції у п'ятницю повідомив, що, за агентурними даними, в Україні міг готуватися державний переворот 1-2 грудня із залученням бізнесмена Ріната Ахметова.

Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков спростував заяву Зеленського про плани РФ щодо участі в держперевороті в Україні. У свою чергу Ахметов назвав "суцільною брехнею" інформацію про нібито втягування його в будь-який держпереворот.

Також дивіться: Зеленський марить замахами та переворотами, - Данилюк. ВIДЕО

Одночасно низка іноземних ЗМІ поширила новину із заявою глави української держави, використовуючи слово "путч", тобто за участю військових.

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Топ коментарі
+26
проблема не в том, что в 19-м население проголосовало за актера ( и среди актеров встречаются вполне приличные люди). Проблема в том, что лохотрат голосовал даже не за живого человека, а за экранный образ, за игру света и тени на простыне, заменяющей экран в сельском клубе.
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29.11.2021 18:22
+20
Подскажите а во сколько будет переворот и куда подходить? И это надолго? Потому что мне в Пятницу на днюху идти, хотелось бы все распланировать
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29.11.2021 18:26
+18
Виглядає як параноїдальна шизофренія, а насправді сеанс урино-кало терапії межи очі зеленим дебілам.
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29.11.2021 18:26
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29.11.2021 18:18 Відповісти
Лядва переживает что им отрежут обрезанные достопримечательности и шнобель закрутят в штопор...(идиома игра слов аллегория)**** а вы твари бегом из Украины на свою историческую уродину....
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29.11.2021 19:53 Відповісти
Кулеба, ты не Украина! Ты даже не Израиль. Может хохляндия или малороссия.
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29.11.2021 18:21 Відповісти
Кулеба - ЗЕлена ганчірка дЄрьмака.
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29.11.2021 21:34 Відповісти
проблема не в том, что в 19-м население проголосовало за актера ( и среди актеров встречаются вполне приличные люди). Проблема в том, что лохотрат голосовал даже не за живого человека, а за экранный образ, за игру света и тени на простыне, заменяющей экран в сельском клубе.
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29.11.2021 18:22 Відповісти
Параноїдна маячня прогресує !!!))))
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29.11.2021 18:22 Відповісти
зєблан(
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29.11.2021 18:24 Відповісти
кандидат наук в 23? в 25?
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29.11.2021 18:25 Відповісти
Подскажите а во сколько будет переворот и куда подходить? И это надолго? Потому что мне в Пятницу на днюху идти, хотелось бы все распланировать
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29.11.2021 18:26 Відповісти
https://mylifesport.ru/text.php?id=81
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29.11.2021 18:39 Відповісти
Нет это недолго. Перевёрнут его туда сюда и все
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29.11.2021 18:55 Відповісти
Я тоже интересуюсь, но пока никто ничего не ответил. Даже удостоверение "Порохобота" показывал. Нифига. Я думаю в свое время нам скажут.
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29.11.2021 20:34 Відповісти
А какие улицы будут перекрывать?
Хороший район Липки, тихо там в те дни когда нет революций
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29.11.2021 21:39 Відповісти
Виглядає як параноїдальна шизофренія, а насправді сеанс урино-кало терапії межи очі зеленим дебілам.
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29.11.2021 18:26 Відповісти
Це називається "чув дзвін, та не знаю де він". А ще кажуть, що песець приходить без об*яви, непомітно і несподівано.
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29.11.2021 18:27 Відповісти
Ахметову, чи кому там, краще за все профінансувати вбивство зеленського, це найбільш ідеальний варіант.
На відміну від революції після ліквідації державного зрадника зеленського не буде великого періоду нестабільності, пройдуть вибори і буде обрана нова влада, так як узурпатори мають низьку підтримку населення, то вони із тріском програють вибори і Україна звільниться, без крові, без смертей, без загроз.
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29.11.2021 18:28 Відповісти
Зе ніхто і звуть його ніяк. Він просто Беніна лялька. Якщо Беню відправити в США, Ізраіль чи на Кіпр то і зе не стане.
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29.11.2021 20:39 Відповісти
а ЗЕлений моносброд розбіжіться у різні боки.
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29.11.2021 21:35 Відповісти
ні. ніхто його - Зе - вбивати не буде. . . . нікому не вигідна смерть Зеленського. . . . Зеленський як велика ГАНЬБА має надовго запамятатись маларосам - недоросам - хохлам - партіям садового-саакашвілі-гріценка-шляшка-гройсмана.
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30.11.2021 09:38 Відповісти
Таки и впрямь "найвэлычнишый-лидор"...

Даже параноидальный бред этого чувака все разносят как топ-новость.
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29.11.2021 18:29 Відповісти
Державний зрадник просто перелякався, що рух проти капітуляції пригрозив розпочати безстрокову акцію проти нього, тобто майдан. Ось він зі страху почав візжати про госпереворот у марних спробах якось очорнити майбутню революцію
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29.11.2021 18:33 Відповісти
Поділіться з партнерами ще цією "інформацією" від Непритомного: - "Турчинов "здав Крим", Порошенко "здав частину Донбасу", а у загибелі військових на війні, "винен" Бутусов".
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29.11.2021 18:31 Відповісти
Саме це вони і будуть пропихати. (
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29.11.2021 18:33 Відповісти
Найбільше "перевороту" чекає саме влада. (((
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29.11.2021 18:32 Відповісти
Та скоріше б вже, може Новий рік зустрінемо з новим іімператором.
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29.11.2021 18:32 Відповісти
Україна не імперія.
Чи вам нове ***** на росії потрібне?
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29.11.2021 18:43 Відповісти
ИпанЫй цЫрк
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29.11.2021 18:34 Відповісти
Речник дермака обізвався
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29.11.2021 18:36 Відповісти
лижут и лижут...
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29.11.2021 18:41 Відповісти
При владі розумних людей нема. Зовсім. Жодного.
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29.11.2021 18:43 Відповісти
Ох и дебилы...напрочь отбитые.
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29.11.2021 18:45 Відповісти
Зебилы, зебилы. Давеча с одним зебилом тёрки вёл. Грит боится майдана. Не майдана надо бояться, а клоунаду чё происходит в стране. Украинцы ничего не боятся! Если надо - выйдем как один как в 2014 году.
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29.11.2021 18:53 Відповісти
++++
Как лично вы оцениваете общественно - политическую обстановку в стране?
В смысле "Если надо - выйдем как один"
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29.11.2021 19:58 Відповісти
В смысле непонятно? Терпеть Зеленского долго собираешься, братан ? Всем надоел клоун. Я вообще НГ на майдане надо встречать возле йолки
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29.11.2021 20:00 Відповісти
Зеленський,Єрмак,Коломойський,Татаров,Демченко-це,власне,і є держпереворот! Репресії, проти тих хто вважає,на відміну від вищеперелічених осіб,Росію -агресором а Путіна-вбивцею,вже набрали обертів! Федина,Звіробій,Порошенко,Бутусов-це вже система апробована у СРСР,нацистській Германії,Путінській Росії,Лукашенківській Білорусі!
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29.11.2021 18:57 Відповісти
Так что укринци кады выходим сплоченно ? Мы не согласны так жить !
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29.11.2021 18:59 Відповісти
Кулеба, ты же нормальный чувак с виду, а несешь чушь. Министр называешься.
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29.11.2021 19:10 Відповісти
В КМУ сейчас ни одного нормального нет.
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29.11.2021 19:36 Відповісти
Раз кульбаба, два кульбаба, три кульбаба😂😂😂😂
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29.11.2021 19:14 Відповісти
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29.11.2021 19:15 Відповісти
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29.11.2021 19:17 Відповісти
вдруге питаю. ХТО затриманий по цій справі?
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29.11.2021 19:21 Відповісти
Тобі затримані потрібні? Справи Шеремета мало?
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29.11.2021 19:51 Відповісти
В пред идущем перевороте были затиримані Савченко и Рубан.
В этом ещё никого.
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29.11.2021 20:01 Відповісти
чергова брехня зебабуїна,тому що тоді це не називали переворотом.Акнісь мавпочка ватна.
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30.11.2021 09:52 Відповісти
багато а може й більшість виборців, навіть ті, котрі голосували за ЗЕ, хочуть імпічмента та перевиборів в ВР. це не є мрія про переворот, це мрія змінити тих хто прийшов до влади на брехні та пробує узурпувати цю саму владу. приклад вже був, але дурень вчиться на своїх помилках а не на чужих( яникових)
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29.11.2021 19:26 Відповісти
Це точно. Десятки людей підтримають імпічмент.
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29.11.2021 19:53 Відповісти
мдяя, видимо принятие галюциногенов стало обязательной процедурой для всей зеленой шоблы, а не только для "величайшего недоразумения современности" ...
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29.11.2021 19:26 Відповісти
Нет Это не идиотизм... Это реализация лубянского плана отсоединения Украины от цивилизованного мира...
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29.11.2021 19:50 Відповісти
Вокруг страны тысячи техники и почти 100 тысяч живой силы, на Донбассе каждый день стреляют и убивают. Разведки всего мира публикуют данные о авиаударах и атаках.
Всё это для смены власти в Украине.
Но! Оказывается украинская власть считает реальной угрозой захвата власти в Украине всего одним фсбэшником и четырьмя бывшими ментами. Настолько реальной, что заявляет об этом на весь мир.
Вместо того, чтобы успокоить мир и отыграть назад, власть решает вывести абсурд на более высокий уровень, привлекая министерство иностраных дел, у которого по видимому нет более важных дел
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29.11.2021 20:02 Відповісти
та все тому що на Банковій не хочуть виганяти завхоза ЗЕлупи як того вимагає народ.
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30.11.2021 09:55 Відповісти
Переворот после завтра ,а наркоманы на него все смотрят
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29.11.2021 20:04 Відповісти
Дебилы, какой на хер госпереворот, вы хоть не позорьтесь!!!!! Хотя с идиотов что возьмешь!!!!!
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29.11.2021 20:08 Відповісти
Что не понятного с "державним переворотом" ? Выйдут свободные граждане на мирную демонстрацию и зеля назовёт их мятежниками... Пари ?
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29.11.2021 20:29 Відповісти
100500 ! школа *****
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30.11.2021 00:43 Відповісти
Кулеба, хоть ты бы сидел и не вякал лишнего, а то уже гавнокомандующий попортил инвест. климат, который и без него стремился к нулю. Еще кулебе надо рот открыть. Все иностранные партнеры уже давно поняли, что клоун напуган и хочет к маме.
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29.11.2021 20:52 Відповісти
И ты Кулеба..
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29.11.2021 20:58 Відповісти
Зыкулебал ты
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29.11.2021 21:14 Відповісти
Госпереворот УЖЕ совершил зеленский, полностью узурпировав власть в стране : из парламентско-президентской мы превратились в офисно-президентское нечто!
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29.11.2021 21:29 Відповісти
Конченные зеублюдки !
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30.11.2021 00:41 Відповісти
"Шефиризада" продолжаеться / На нас НИКТО и НИКОГДА не нападёт: у нас практически 15 эквивалентов "Чернобыля" - по количеству Реакторов и просто так "порешать" свои вопросики у любых незванных гостей не получиться!/
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30.11.2021 03:59 Відповісти
Не переворот, а виправлення помилки при обранні ЗЕлика: якщо у нього є хоч трішечки розуму, має піти сам.
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30.11.2021 10:10 Відповісти
В країні, завдяки 73 дупоголовим, вже й так нема чим дихати.
Може варто дозувати кількість зелайна у новинах сайту?
Наприклад, не більше одного кавелика арахамії, лепешки кулеби, кульки арестовича.
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30.11.2021 10:28 Відповісти
Чергове дно побито...
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30.11.2021 10:48 Відповісти
Кто в курсе, где Ахметов завтра начинает мятеж - захватом главпочтампта или сразу на Банковой?
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30.11.2021 11:01 Відповісти
 
 