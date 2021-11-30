Україна серйозно дивиться на доступну уряду інформацію про потенційний держпереворот і поділиться нею з партнерами, - Кулеба
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Україна дуже серйозно дивиться на доступну уряду інформацію про потенційний державний переворот і поділиться нею з партнерами.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зрозуміло, що коли ми говоримо про гібридну зброю, зовнішній військовий тиск іде рука об руку з внутрішньою дестабілізацією країни. Тож ми дуже серйозно дивимося на доступну уряду України інформацію на цьому етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні, й ми залишаємось надзвичайно пильними. Наші правоохоронні органи вивчають цю інформацію, і ми, звісно, надамо нашим партнерам оновлену інформацію, щойно отримаємо її", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що "якщо Росія вирішить вдатися до останньої міри військової наступальної операції, їй, безперечно, передуватиме або її супроводжуватимуть систематичні та відверті спроби дестабілізувати Україну зсередини всіма способами, доступними Росії".
Кулеба запевнив, що українські Збройні сили віддані захисту суверенітету і демократично обраного уряду та керівництва України.
"Я не маю права коментувати інформацію, доступну нашим правоохоронним органам нині, але українська армія користується великою повагою та довірою в українському суспільстві, й керівництво армії віддане захисту суверенітету і демократично обраного уряду та керівництва України. У мене немає жодних даних, які свідчили б про інше", - зазначив він.
Кулеба додав, що говорячи про таку чутливу інформацію, як потенційний переворот, треба бути дуже обережними у формулюваннях, оцінках і дати змогу правоохоронним органам представити, що вони мають, у належний час.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський на прес-конференції у п'ятницю повідомив, що, за агентурними даними, в Україні міг готуватися державний переворот 1-2 грудня із залученням бізнесмена Ріната Ахметова.
Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков спростував заяву Зеленського про плани РФ щодо участі в держперевороті в Україні. У свою чергу Ахметов назвав "суцільною брехнею" інформацію про нібито втягування його в будь-який держпереворот.
Одночасно низка іноземних ЗМІ поширила новину із заявою глави української держави, використовуючи слово "путч", тобто за участю військових.
Будь ласка, зачекайте...
Хороший район Липки, тихо там в те дни когда нет революций
На відміну від революції після ліквідації державного зрадника зеленського не буде великого періоду нестабільності, пройдуть вибори і буде обрана нова влада, так як узурпатори мають низьку підтримку населення, то вони із тріском програють вибори і Україна звільниться, без крові, без смертей, без загроз.
Даже параноидальный бред этого чувака все разносят как топ-новость.
Чи вам нове ***** на росії потрібне?
Как лично вы оцениваете общественно - политическую обстановку в стране?
В смысле "Если надо - выйдем как один"
В этом ещё никого.
Всё это для смены власти в Украине.
Но! Оказывается украинская власть считает реальной угрозой захвата власти в Украине всего одним фсбэшником и четырьмя бывшими ментами. Настолько реальной, что заявляет об этом на весь мир.
Вместо того, чтобы успокоить мир и отыграть назад, власть решает вывести абсурд на более высокий уровень, привлекая министерство иностраных дел, у которого по видимому нет более важных дел
Може варто дозувати кількість зелайна у новинах сайту?
Наприклад, не більше одного кавелика арахамії, лепешки кулеби, кульки арестовича.