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Новини Політика України
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Ми наполягаємо на прийнятті законопроєкту 5600, це важливо для бюджету 2022 року, - міністр фінансів Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми наполягаємо на прийнятті законопроєкту 5600, це важливо для бюджету 2022 року, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що завтра парламент проголосує ресурсний законопроєкт 5600.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в понеділок.

"Головне завтра - результативне голосування за 5600", - наголосив міністр.

Марченко зізнався, що негативно ставиться до того, що розгляд цього документа постійно переносять.

"Бажано, щоб цей законопроєкт був прийнятий ще в червні-липні. Але, на жаль, так вийшло, тому що є різні думки щодо цього законопроєкту. Дискусія - це нормальна практика в демократичних країнах. Але ми наполягаємо на його прийнятті. Це дуже важливо для бюджету 2022 року", - наголосив він.

Говорячи про те, чи може Кабмін в середу направити до Верховної Ради проєкт держбюджету, підготовлений до другого читання, міністр зауважив: "У нас все в порядку. Нам все вдасться".

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Відповідаючи на уточнювальне питання журналістів, чи можлива "бюджетна ніч", Марченко зазначив: "Ми маємо усі можливості працювати в робочий час. Вночі працювати непотрібно. Потрібно відпочивати".

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29.11.2021 18:30 Відповісти
Не для бюджета, а для вас, упырей. Ибо вы уже не знаете как залезть людям в карман.
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29.11.2021 18:41 Відповісти
А мы настаиваем что вас во власти только в кипящее масло бросать надо а не просто вешать....
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29.11.2021 19:55 Відповісти
Ініціатор(и) законопроекту:

Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України

Головний комітет:

Гетманцев Д.О. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Інші комітети:

Сольський М.Т. Комітет з питань аграрної та земельної політики
Радіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політики
Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджету
Бондаренко О.В. Комітет з питань екологічної політики та природокористування
Наталуха Д.А. Комітет з питань економічного розвитку
Герус А.М. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Костін А.Є. Комітет з питань правової політики
Лубінець Д.В. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу
Клочко А.А. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Крячко М.В. Комітет з питань цифрової трансформації

Да ужде этот вивариум долбо#бов и мошенников, который инициировал законопроект 5600, говорит о том, что нездоровая это хрень.
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29.11.2021 18:50 Відповісти
Ну так вот:

Зебилы мечтали в 2019-м году, что Голобородько отберет все у олигархов и отдаст им.

В 2021-м году Минфин открыто говорит, что для затыкания дыр в бюджете-2022 надо отобрать все у украинцев.

Шото пошло не так...
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29.11.2021 18:52 Відповісти
судячи на дії влади, ху вам в жо а не 5600. і так на горло наступаєте опонентам. у нас не монархія а парламенсько-президенська країна. НЕ ПРЕЗИДЕНСКА!!!
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29.11.2021 19:20 Відповісти
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29.11.2021 19:24 Відповісти
Хто там наполягає, зєблани?
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29.11.2021 19:52 Відповісти
Скоро ЗАЗ Таврию в роскошь запишете?
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29.11.2021 21:55 Відповісти
Еще один дебил в период пандемии хочет поднять налоги да шоб тебя эти грабли @банули чтоб ты больше не мог встать
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30.11.2021 00:25 Відповісти
 
 