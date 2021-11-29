Ми наполягаємо на прийнятті законопроєкту 5600, це важливо для бюджету 2022 року, - міністр фінансів Марченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що завтра парламент проголосує ресурсний законопроєкт 5600.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в понеділок.
"Головне завтра - результативне голосування за 5600", - наголосив міністр.
Марченко зізнався, що негативно ставиться до того, що розгляд цього документа постійно переносять.
"Бажано, щоб цей законопроєкт був прийнятий ще в червні-липні. Але, на жаль, так вийшло, тому що є різні думки щодо цього законопроєкту. Дискусія - це нормальна практика в демократичних країнах. Але ми наполягаємо на його прийнятті. Це дуже важливо для бюджету 2022 року", - наголосив він.
Говорячи про те, чи може Кабмін в середу направити до Верховної Ради проєкт держбюджету, підготовлений до другого читання, міністр зауважив: "У нас все в порядку. Нам все вдасться".
Відповідаючи на уточнювальне питання журналістів, чи можлива "бюджетна ніч", Марченко зазначив: "Ми маємо усі можливості працювати в робочий час. Вночі працювати непотрібно. Потрібно відпочивати".
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Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України
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Да ужде этот вивариум долбо#бов и мошенников, который инициировал законопроект 5600, говорит о том, что нездоровая это хрень.
Зебилы мечтали в 2019-м году, что Голобородько отберет все у олигархов и отдаст им.
В 2021-м году Минфин открыто говорит, что для затыкания дыр в бюджете-2022 надо отобрать все у украинцев.
Шото пошло не так...