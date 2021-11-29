Ми наполягаємо на прийнятті законопроєкту 5600, це важливо для бюджету 2022 року, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що завтра парламент проголосує ресурсний законопроєкт 5600.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в понеділок.

"Головне завтра - результативне голосування за 5600", - наголосив міністр.

Марченко зізнався, що негативно ставиться до того, що розгляд цього документа постійно переносять.

"Бажано, щоб цей законопроєкт був прийнятий ще в червні-липні. Але, на жаль, так вийшло, тому що є різні думки щодо цього законопроєкту. Дискусія - це нормальна практика в демократичних країнах. Але ми наполягаємо на його прийнятті. Це дуже важливо для бюджету 2022 року", - наголосив він.

Говорячи про те, чи може Кабмін в середу направити до Верховної Ради проєкт держбюджету, підготовлений до другого читання, міністр зауважив: "У нас все в порядку. Нам все вдасться".

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Відповідаючи на уточнювальне питання журналістів, чи можлива "бюджетна ніч", Марченко зазначив: "Ми маємо усі можливості працювати в робочий час. Вночі працювати непотрібно. Потрібно відпочивати".