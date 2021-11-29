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Станиця Луганська та село Малинове частково опинились без світла в результаті артобстрілу військ РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

Станиця Луганська та село Малинове частково опинились без світла в результаті артобстрілу військ РФ

В результаті артилерійського обстрілу російських окупантів без світла опинились частина селища Станиця Луганська та села Малинове на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

"В результаті обстрілу ворожих сил без світла опинились населені пункти: частково Станиця Луганська та село Малинове, 1185 абонентів. Пошкоджені повітряні лінії енергетики відновлюватимуть завтра", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 6 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Раніше у штабі ООС повідомили, що війська РФ вели вогонь у бік Станиці Луганської з артилерії калібру 122 мм.

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Ну вот такой он - режим тишины.
Такое вот перемирие.

Кацапы гатят, как хотят и, когда хотят, куда хотят.
Наши один раз применили Байрактары и потом месяц оправданий и отмазок.
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29.11.2021 18:46 Відповісти
а може чекали байрактарів ..там кордон..з раши спробувати збити
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30.11.2021 07:45 Відповісти
За що боролися ???))))
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29.11.2021 18:49 Відповісти
Є інфа що лупили прямо з росії
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29.11.2021 18:56 Відповісти
похоже на провокацию, ждут ответки.. и потом могут попереть.
Им страх как хочется закончить Лугандон - захватить остатки Луганской области и Мариуполь на юге(((
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29.11.2021 20:03 Відповісти
Завтра препеЗЕдент скаже, що це розв'язана війна Бутусовим
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29.11.2021 19:07 Відповісти
Завтра 30 ноября 1939 года дохляк ССср напал на Финляндию....
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29.11.2021 19:45 Відповісти
зеЛя ссыкливая мразь опять спрятался и сидит!под столом у ермака!
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29.11.2021 19:47 Відповісти
Знакомые пишут ,там орки ужас творят.
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29.11.2021 20:45 Відповісти
 
 