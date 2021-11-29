Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Міністерстві оборони Білорусі заявили про спільні с РФ навчання щодо "прикриття південних кордонів".
Про це повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми плануємо проведення навчань спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником — Російською Федерацією", - заявив Хренін
Такі дій очільник міноборони пояснив військовими загрозам з боку сусідів: "Ми бачимо, як навколо наших держкордонів утворюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни-сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь".
Хренін додав, що наступного року Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" чи "Щита Союзу". Але у військ заплановано комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Серый Кардинал@slevo4kin
Во вторник синоптики обещают рекордное за 69 лет количество осадков в Москве.
Гамількар Барка 25%@ganimed31
А можно еще и сейсмологов с вулканологами подключить?
Около двух сотен судов застряли у Керченского пролива из-за непогоды. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
По его словам, судоходство в проливе фактически перекрыто из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Согласно оценке Росморречфлота, около 100 судов ждут прохода с севера на юг, и также около сотни ожидают прохода с юга на север.
путен*********, введи".