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Новини За кордоном
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Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"

В Міністерстві оборони Білорусі заявили про спільні с РФ навчання щодо "прикриття південних кордонів".

Про це повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо проведення навчань спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником — Російською Федерацією", - заявив Хренін

Такі дій очільник міноборони пояснив військовими загрозам з боку сусідів: "Ми бачимо, як навколо наших держкордонів утворюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни-сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь".

Також дивіться: "Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

Хренін додав, що наступного року Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" чи "Щита Союзу". Але у військ заплановано комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.

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Топ коментарі
+4
ніхто не помітив, що 2 листопада 2021 року було всього 300 років з оголошення московії на зміну назви на рОссію та запровадити на усі захоплені землі статусу "імперії" там якоїсь? що, злякався царьок-імператор петрушка назватися Руссю, бо козаки б дали чортів за таку брехню? так станеться й зараз, згинуть наші вороженьки, подітися їм нікуди, слава УКРАЇНІ!
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29.11.2021 23:33
+3
бажаю попутного вітру в спину 60 м/с, як зараз у південно-західному секторі Чорного моря

Серый Кардинал@slevo4kin

Во вторник синоптики обещают рекордное за 69 лет количество осадков в Москве.

Гамількар Барка 25%@ganimed31

А можно еще и сейсмологов с вулканологами подключить?
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29.11.2021 22:52
+1
Прізвище в нього зачьотне-Хрєнін !!!!))))
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29.11.2021 22:55
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бажаю попутного вітру в спину 60 м/с, як зараз у південно-західному секторі Чорного моря

Серый Кардинал@slevo4kin

Во вторник синоптики обещают рекордное за 69 лет количество осадков в Москве.

Гамількар Барка 25%@ganimed31

А можно еще и сейсмологов с вулканологами подключить?
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29.11.2021 22:52 Відповісти
посмотрим завтра
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29.11.2021 23:17 Відповісти
зачєм же откладивать..?

Около двух сотен судов застряли у Керченского пролива из-за непогоды. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, судоходство в проливе фактически перекрыто из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Согласно оценке Росморречфлота, около 100 судов ждут прохода с севера на юг, и также около сотни ожидают прохода с юга на север.
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29.11.2021 23:26 Відповісти
Прізвище в нього зачьотне-Хрєнін !!!!))))
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29.11.2021 22:55 Відповісти
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!!))))
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29.11.2021 22:57 Відповісти
Ну вот и бульбофюрер заверещал "путен*********, введи".
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29.11.2021 22:59 Відповісти
Яким боком Порошенко до бульдозера, та до "навчань" Хреніна та ******?
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29.11.2021 23:10 Відповісти
ніхто не помітив, що 2 листопада 2021 року було всього 300 років з оголошення московії на зміну назви на рОссію та запровадити на усі захоплені землі статусу "імперії" там якоїсь? що, злякався царьок-імператор петрушка назватися Руссю, бо козаки б дали чортів за таку брехню? так станеться й зараз, згинуть наші вороженьки, подітися їм нікуди, слава УКРАЇНІ!
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29.11.2021 23:33 Відповісти
Справді, знакова дата. Та для нашої теперішньої влади імперія й досі актуальна.
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30.11.2021 05:52 Відповісти
Вийшло і підтвердженя,що білорусів понять на знищення в Україну заградзагони раши!
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29.11.2021 23:39 Відповісти
Довыделывается бульбофюрер что Украина будет граничить с Литвой .
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30.11.2021 00:07 Відповісти
Якась "кочуюча та Вейшнорія", то була на західних кордонах Білорусі, тепер вже на південних.
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30.11.2021 06:35 Відповісти
Да,от Белоруси только название останется,этот усатый дурак почти полностью уничтожил белорусский язык, свою историю . Всё у него кацапское,значит и будет Кацапщина.
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30.11.2021 08:39 Відповісти
 
 