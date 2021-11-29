Головні новини 29 листопада: в ОП говорять, що Бутусова можуть вбити, Туреччина хоче стати посередником між Україною та РФ

Офіс президента розмірковує про ймовірність вбивства Бутусова, Ердоган пропонує Зеленському та Путіну посередництво, всі бояться нового штаму "Омікрон", - головні новини України та світу 29 листопада.

Арестович каже, що Бутусова можуть вбити

"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує", – це пише позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович обіцяє пропонувати Бутусову держохорону - і те саме каже спікер ВР Стефанчук. Сам Бутусов від охорони збирається відмовитися, бо головним джерелом небезпеки для себе бачить саме Офіс президента, СБУ та ДБР.

На підтримку головреда Цензор.НЕТ виступили Медіарух, виконавча директорка Інституту масової інформації Романюк, партія "Євросолідарність", нардепи "Голосу" Рудик та Железняк.

Лукашенко пообіцяв "не лишатися осторонь" в разі російського вторгнення

"У разі розв'язання бойових дій на Донбасі чи ще десь поблизу російських кордонів, Білорусь не лишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - сказав Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

Туреччина хоче стати посередником між Україною та Росією

Президент Туреччини Ердоган каже, що його країна зацікавлена в тому, щоб у регіоні встановився мир - а відтак він сам готовий стати посередником між Зеленським та Путіним. Україна схвалює цю пропозицію.

НП на Бурштинській ТЕС

На станції відбулася розгерметизація труби, через що отримали опіки четверо робітників. Станція працює в штатному режимі.

Саакашвілі вперше доправили до суду в Тбілісі

Політика привезли з лікарні на засідання у справі про розгін мітингу у листопаді 2007 року і розгром офісу телекомпанії "Імеді". Саакашвілі виступив з великою промовою, подякувавши Україні та українцям. Після чого облишив засідання й повернувся до лікарні на реанімобілі.

Новий штам COVID-19 "Омікрон"

Даних про те, що він небезпечніший за "Дельту", поки немає, але країни одна за одною закривають сполучення з африканськими державами, де виявили новий штам (приміром, Польща літаки звідти скоро вже не прийматиме). МЗС поки радить українцям утриматися від поїздок до низки африканських країн. Тим, хто там все ж побував, доведеться після повернення до України пройти самоізоляцію. До нового штаму вже збираються адаптувати наявні вакцини або й розробляти нові (хоча й теперішні мають від нього захистити). Головна ознака нової зарази - сильне почуття втоми, а от втрати смаку чи нюху цей штам не викликає.

З 1 грудня мають підвищити пенсії. Але не набагато.

"У пенсіонерів, вік яких сягає 60 років і є повний стаж, їхня мінімальна пенсійна виплата зростає на 200 гривень. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. У нас зростають всі підвищення і доплати до пенсії, які прив'язані до прожикового мінімуму", - пояснила міністр соцполітики Лазебна.

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