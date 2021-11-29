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Новини Політика України
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Головні новини 29 листопада: в ОП говорять, що Бутусова можуть вбити, Туреччина хоче стати посередником між Україною та РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 29 листопада: в ОП говорять, що Бутусова можуть вбити, Туреччина хоче стати посередником між Україною та РФ

Офіс президента розмірковує про ймовірність вбивства Бутусова, Ердоган пропонує Зеленському та Путіну посередництво, всі бояться нового штаму "Омікрон", - головні новини України та світу 29 листопада.

Арестович каже, що Бутусова можуть вбити

"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує", – це пише позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович обіцяє пропонувати Бутусову держохорону - і те саме каже спікер ВР Стефанчук. Сам Бутусов від охорони збирається відмовитися, бо головним джерелом небезпеки для себе бачить саме Офіс президента, СБУ та ДБР.

На підтримку головреда Цензор.НЕТ виступили Медіарух, виконавча директорка Інституту масової інформації Романюк, партія "Євросолідарність", нардепи "Голосу" Рудик та Железняк.

Лукашенко пообіцяв "не лишатися осторонь" в разі російського вторгнення

"У разі розв'язання бойових дій на Донбасі чи ще десь поблизу російських кордонів, Білорусь не лишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - сказав Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

Туреччина хоче стати посередником між Україною та Росією

Президент Туреччини Ердоган каже, що його країна зацікавлена в тому, щоб у регіоні встановився мир - а відтак він сам готовий стати посередником між Зеленським та Путіним. Україна схвалює цю пропозицію.

НП на Бурштинській ТЕС

На станції відбулася розгерметизація труби, через що отримали опіки четверо робітників. Станція працює в штатному режимі.

Саакашвілі вперше доправили до суду в Тбілісі

Політика привезли з лікарні на засідання у справі про розгін мітингу у листопаді 2007 року і розгром офісу телекомпанії "Імеді". Саакашвілі виступив з великою промовою, подякувавши Україні та українцям. Після чого облишив засідання й повернувся до лікарні на реанімобілі.

Новий штам COVID-19 "Омікрон"

Даних про те, що він небезпечніший за "Дельту", поки немає, але країни одна за одною закривають сполучення з африканськими державами, де виявили новий штам (приміром, Польща літаки звідти скоро вже не прийматиме). МЗС поки радить українцям утриматися від поїздок до низки африканських країн. Тим, хто там все ж побував, доведеться після повернення до України пройти самоізоляцію. До нового штаму вже збираються адаптувати наявні вакцини або й розробляти нові (хоча й теперішні мають від нього захистити). Головна ознака нової зарази - сильне почуття втоми, а от втрати смаку чи нюху цей штам не викликає.

З 1 грудня мають підвищити пенсії. Але не набагато.

"У пенсіонерів, вік яких сягає 60 років і є повний стаж, їхня мінімальна пенсійна виплата зростає на 200 гривень. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. У нас зростають всі підвищення і доплати до пенсії, які прив'язані до прожикового мінімуму", - пояснила міністр соцполітики Лазебна.

Нові послуги в "Дії"

На порталі "Дія" тепер можна оформити субсидії, призначити або перерахувати пенсії, отримати довідку про страховий та трудовий стаж.

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Топ коментарі
+10
Люська Арестович в своем высере прямо намекнула Бутусову на судьбу Гонгадзе. При этом не постеснялась употребить приемчик хуйла и его холуя Татарова про "сакральную жертву". Т.е., мало того, шо зеленая слизь открыто угрожает Бутусову, они заранее предупреждают, шо в случае не дай Бог, они будут валить все на патриотов. Эти московитские ублюдки реально думают, шо схопили Бога за бороду?
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29.11.2021 23:18
+4
Ну раз в ОП так говорят....., то Думаю Бутусову, нужно подать на Зеленского в суд за угрозу жизни (по примеру самого Зеленского, как он это сделал с Марусей Зверобий и Софией Фединой)
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30.11.2021 00:09
+3
Одному мне показалось, что после марафона Зе как-то всё очень быстро и сильно закрутилось, на всех "фронтах"?...
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30.11.2021 00:03
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Люська Арестович в своем высере прямо намекнула Бутусову на судьбу Гонгадзе. При этом не постеснялась употребить приемчик ***** и его холуя Татарова про "сакральную жертву". Т.е., мало того, шо зеленая слизь открыто угрожает Бутусову, они заранее предупреждают, шо в случае не дай Бог, они будут валить все на патриотов. Эти московитские ублюдки реально думают, шо схопили Бога за бороду?
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29.11.2021 23:18 Відповісти
Его действительно могут убить. Убийство Полякова тому подтверждение.
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30.11.2021 00:18 Відповісти
ОПГ злобного гнома способно на все
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30.11.2021 07:10 Відповісти
Это одной рукой - за бороду! А другой рукой - лихорадочно шарят в закромах Родины, поглядывая на часы!
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30.11.2021 08:15 Відповісти
По ходу, у Люськи омакрон на фоне веществ вызвал конвергенцию деструктивной ментальности и перманентно когнитивного креатива словесного поноса.
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29.11.2021 23:19 Відповісти
Одному мне показалось, что после марафона Зе как-то всё очень быстро и сильно закрутилось, на всех "фронтах"?...
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30.11.2021 00:03 Відповісти
Слава Украіні!
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30.11.2021 00:06 Відповісти
Героям Слава!
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30.11.2021 00:36 Відповісти
Слава нации ! Смерть ворогам !
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30.11.2021 07:11 Відповісти
Барыгам - деньги!
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30.11.2021 08:12 Відповісти
Ну раз в ОП так говорят....., то Думаю Бутусову, нужно подать на Зеленского в суд за угрозу жизни (по примеру самого Зеленского, как он это сделал с Марусей Зверобий и Софией Фединой)
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30.11.2021 00:09 Відповісти
Я думаю если турки сельджуки займутся переговорами с русней то никакого мыролюбного мычания нашей власти не будет. и не будет мыролюбного плана бэээ.
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30.11.2021 01:24 Відповісти
Наивный! Не займутся турки! Им судьба барана по фигу - это дело повара!
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30.11.2021 08:11 Відповісти
Во первых: какое может быть посредничество, если отсутствует предмет уступок: Украина хочет жить своей жизнью, а Рашка хочет чтобы такого государства не было (какие бы то нибыло уступки сос стороны Украины приведут к последующему падению государственности, а "уступки" со стороны Рашки - исключительно попытка повесить нам камень на шею, чтобы ускорить потерю государственности)?
Во вторых: Вмешательство Эрдогана может говорить о том, что предметом торгов может стать Крым и/или доступ Рашки в Черное море. Но я не думаю, что Эрдоган перекроет им доступ (ему очередная торговая война с Рашкой не выгодна), скорее речь будет о беспрепятственном доступе в Черное море.... чтобы Рашка могла наращивать флот как ей вздумается. И да, сейчас это не так!
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30.11.2021 08:54 Відповісти
Никогда власть так еще Бутусова не пиарила,да и с Арестовича тоже бы вышла неплохая сакральная жертва.
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30.11.2021 07:08 Відповісти
Арестович как раз скорее будущий клиент в камере с сакральной кармой!
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30.11.2021 08:10 Відповісти
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30.11.2021 07:31 Відповісти
Кучму, как политика убило дело Гонгадзе. Ну, првильнее будет - политически убило. Но только это пусть не утешает Арестовича и его шефов - времена меняются, народ глупеет и ожесточается одновременно!
Все поняли правильно - открыто высказанная завуалированная угроза! И заодно разглашение сведений для служебного пользования.
*****!
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30.11.2021 08:08 Відповісти
у ЕС своих проблем хватает, плюс импотенция, америка далеко и не желает навсегда потерять рашку как партнера, а вот эрдоган.. намекнуть ему, что согласны признать его "старшим братом", пообещать крым (после его бегства из родной гавани), и, думаю, кацапский вопрос будет решен так окончательно, что еще лет двести в омсках пердаки будут гореть.
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30.11.2021 08:46 Відповісти
Я бы на месте СБУ, украл бы арестовича в трусах (без трусов СБУ никого не крадёт) и побеседовал с ним...
Он настолько точно всё знает о будущем покушении на Бутусова, что может оказаться интерсным собеседником для СБУ....
*сроки знает...
*кто покушаться будет знает...
*мотивацию покушения знает...
НЕ исключено, что при его обыске в трусах могут найти дамский пистолет.

К тому ж для СБУ раскрыть это всё - пара пустяков. Смотрите сами:
*Если арестович такие подробности знает - значит арестовичу кто-то слил операцию.
*Если арестовичу кто-то слил операцию - надо определить: кто у нас чаще всего сливает операции.
*Остаётся самое сложное: узнать где арестович работает...
И задать себе неожиданный... пронзительный вопрос : а не одна ли это и та же локация - место работы арестовича и место, где часто сливают операции ?
ИМХО , раскрутив это дело , Баканов может рассчитывать на СТАРШЕГО лейтената.
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30.11.2021 10:20 Відповісти
 
 