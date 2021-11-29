"Гарантований покупець" звернувся до Кабміну по роз’яснення щодо подальших дій стосовно 3 млрд грн на рахунку підприємства

"Гарантований покупець" звернувся до Кабміну з проханням дати роз’яснення щодо подальших дій стосовно 3 млрд грн, які знаходяться на рахунку підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Гарантований покупець", інформує Цензор.НЕТ.

Підприємство направило до Кабінету Міністрів України як до засновника та суб’єкта управління підприємством лист від 29.11.2021 №15/4829 з проханням проінформувати про результати перевірки в частині здійснення розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлений "зелений" тариф.

Також підприємство звернулося до Уряду за роз’ясненнями щодо подальших дій відносно коштів у сумі 3,04 млрд грн, які знаходяться на рахунку підприємства і надійшли відповідно до постанови №1049 "Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями ПрАТ "НЕК "Укренерго" для розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлений "зелений" тариф".

Нагадаємо, раніше на рахунки підприємства було повернуто 3,04 млрд грн для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів.

Також на виконання доручення КМУ від 15.11.21 №52694/0/1-21 почала працювати міжвідомча робоча група з перевірки діяльності ДП "Гарантований покупець" щодо купівлі-продажу електричної енергії та розрахунків з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел.

За результатами перевірки має бути здійснено остаточні розрахунки в межах всієї суми, що надійшла до ДП "Гарантований покупець" від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, як передбачено законом та умовами залучення коштів.