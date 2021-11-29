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Нові санкції ЄС стосовно Білорусі набудуть чинності 2 грудня - очільниця МЗС Естонії Лійметс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нові санкції ЄС стосовно Білорусі набудуть чинності 2 грудня - очільниця МЗС Естонії Лійметс
Фото: Лійметс

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс повідомила журналістам, що новий пакет санкцій Євросоюзу щодо керівництва Білорусі має набути чинності цього тижня - у четвер 2 грудня 2021 року.

"Підготовка п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі наближається до завершення, і його мають ухвалити цього тижня. Планується, що це буде 2 грудня", - сказала Лійметс інтернет виданню ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Імена фізичних осіб та назви юридичних осіб, які потрапили під санкції, буде опубліковано лише після того, як остаточно та офіційно узгодять пакет санкцій.

Лійметс пояснила, чому не називає конкретних імен підсанкційних осіб.

"Передчасне розкриття цієї інформації може викликати невиправдану плутанину. Це також дозволить цим особам швидко відреагувати і, наприклад, реструктурувати активи або зробити щось подібне", - сказала вона.

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Готовься Эстония, ты следующая после Украины, лука это вам не это, воевать собрался.
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29.11.2021 23:49 Відповісти
так керівництво бульбораши- нелегитимне
кому пакет ???
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29.11.2021 23:59 Відповісти
бульбораша это что,зебилоид?( тыточно одиннарод как куйло говорило...
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30.11.2021 00:13 Відповісти
БульбоРаша это видно уже не суверенная европейская держава Беларусь. А бесправная гадкая колония паРаши.
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30.11.2021 04:06 Відповісти
А если в Украине 73% зебилов как ты это значит Зебиляндия?( Ты Крым верни и земли от русосвинов освободи потом советуй беларусам,если такой дерзкий.Мы лаптям ничего не дарили ...платят лапти дешевым газом и нефтью дурак откажется....остальное или твои фантазии или просто зла желаешь Беларуси от своей личной беспомощности.Лука с первого дня войны Украине любой каприз вместо озабоченностей(при Порохе)....а ЗЕшмаркля небо закрывает Беларуси на радость **********.....Перестать стрелять и колени выбрать во время войны и советовать....герой ты диванный ЗЕшмарклей прибитый.Весь Мир за Украину впрягался а зебилы колени выбрали и чья жена советовала под УКРАИНСКИЕ же танки ложиться.Мир не видел столько предателей.По взрослому прими слова правдивые
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30.11.2021 09:22 Відповісти
 
 