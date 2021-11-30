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Концентрація російських збройних сил біля кордону з Україною є тиском на неї, - Президент Латвії Егілс Левітс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Концентрація російських збройних сил біля кордону з Україною є тиском на неї, - Президент Латвії Егілс Левітс
Фото: Левітс

"Ми вважаємо, що концентрація російських збройних сил біля кордону з Україною є прямим тиском на Україну. НАТО солідарне з Україною і продовжить засуджувати такий тиск", - сказав Левітс.

Такою була заява очільника Латвійської республіки у Ризі під час спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтернет-видання "Європейська правда".

Він також попередив, що міністерська зустріч НАТО, яку заплановано на 30 листопада 2021 року в Ризі, є чіткою демонстрацією присутності Альянсу в регіоні. Це прямо пов'язано зі складною геополітичною ситуацією, агрозами з боку Російської Федерації, а також міграційною кризою, спричиненою діями незаконного політичного режиму Білорусі.

"Ми погодилися, що статтю 5 договору НАТО може бути залучено, якщо буде потреба. Ми можемо повністю покладатися на допомогу НАТО. Ми також вважаємо, що нові загрози, гібридні загрози, які відбуваються у бік країн НАТО переважно від Росії, є неприйнятними", - додав Левітс.

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30.11.2021 09:36 Відповісти
 
 