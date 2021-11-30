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Новини Політика України
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Росія (28488) транзит газу (217) Вітренко Юрій (308)

Росія не хоче починати перемовини про транзит газу через Україну після 2024 року, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія не хоче починати перемовини про транзит газу через Україну після 2024 року, - Вітренко

Росія не хоче починати перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією - Ред.)… ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит тривав, але росіяни не хочуть розпочинати ці обговорення", — сказав Вітренко у коментарі Reuters.

Вітренко знову наголосив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжений, то використання обох газопроводів "Північний потік", які прокладені безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива в Європу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України, якщо запустять "Північний потік - 2", - Вітренко

За словами очільника "Нафтогазу", це зробить ЄС більш вразливим для політично мотивованих перебоїв у постачання і цінових стрибків.

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Топ коментарі
+7
Когда Раша запускала Северный поток 1, а потом 2. Когда Раша запускала Южный поток.. ит.д. Вы что надеялись что она переподпишет контракт после 2024 года, да она уже сейчас предпочтет платить штраф лишь бы не качать газ через Украину ( понимая что мы из этого потока берем газ и себе и лишь виртуально его оформляем как западный, хотя нам все 8 лет все твердят о "реверсе" и что мы эти годы живем без российского газа.. смешно) Наивные или дураки. Война идет 8 лет. И вы думаете что враг, агрессор и оккупант будет нас снабжать газом или платить за транзит. ) Ну это нужно быть полными баранами. Да и кстати они в своем праве. Будь мы на их месте и мы бы сделали тоже самое. Война она и есть война.
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30.11.2021 00:59
+6
А колись було так... Україна могла вже станом на сьогодні забезпечити власні потреби газом власного видобутку.
Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська

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30.11.2021 00:42
+5
Надо ехать в газпром и договариваться, а не с Киева скулить и общаться с немцами и американцами.
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30.11.2021 09:22
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чи фуйло ще доживе до 2024 року
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30.11.2021 00:32 Відповісти
так там ****** 140 Лямов и рожают в пьяном угаре шо минута новых ****** !
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30.11.2021 00:38 Відповісти
терпи у себя на расии ! терпила бутылочный !
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30.11.2021 00:39 Відповісти
Любишь своего фюрерка, свинособака?
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30.11.2021 00:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
🤣🤣🤣 Бог терпел и ....
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30.11.2021 07:12 Відповісти
А колись було так... Україна могла вже станом на сьогодні забезпечити власні потреби газом власного видобутку.
Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська

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30.11.2021 00:42 Відповісти
Когда Раша запускала Северный поток 1, а потом 2. Когда Раша запускала Южный поток.. ит.д. Вы что надеялись что она переподпишет контракт после 2024 года, да она уже сейчас предпочтет платить штраф лишь бы не качать газ через Украину ( понимая что мы из этого потока берем газ и себе и лишь виртуально его оформляем как западный, хотя нам все 8 лет все твердят о "реверсе" и что мы эти годы живем без российского газа.. смешно) Наивные или дураки. Война идет 8 лет. И вы думаете что враг, агрессор и оккупант будет нас снабжать газом или платить за транзит. ) Ну это нужно быть полными баранами. Да и кстати они в своем праве. Будь мы на их месте и мы бы сделали тоже самое. Война она и есть война.
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30.11.2021 00:59 Відповісти
Серйозно? От редиски.
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30.11.2021 01:41 Відповісти
Якщо не помиляюсь - пан зе-Вітренко керує Нафтогазом уже далеко не перший день. Чи зробив він за цей час хоч щось - щоб наростити видобуток власного газу і зробити Україну незалежною від імпорту і зловживань росії на газовому ринку ЄС? Чи весь цей час він займався лише тим - що розставляв на ключові посади в компанії своїх шистірок і шистірок єрмака...
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30.11.2021 01:45 Відповісти
я навіть більше напишу: сама Україна мала заборонити АБСОЛЮТНО ВЕСЬ ТРАНЗИТ З ПАРАШІ ще в 2014-ому році!!!

Але в Україні немає УКРАЇНСЬКОЇ влади....
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30.11.2021 02:46 Відповісти
З якого приводу? ГТС України є якісною як для України та країн Європи, так і для самої Московії.
То не наши проблеми, коли за наявністю продуктивної системи ви витрачаєте кошти на новий продукт "аби сусіду було гірше ніж мені"
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30.11.2021 07:47 Відповісти
Ща договоритеся до того, що надра належать виключно народу України, як, наприклад, оае.
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30.11.2021 06:33 Відповісти
Зедень думала що ось ми все порішаємо з ******. Ага.
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30.11.2021 07:33 Відповісти
маючи достатню кількість свого газу, можна без проблем поставити ультиматум. або труба заповнюється на 70-80% або ідіть нах.... зі своїм газом. а держати наш газопровід як резервний, теж пішли нах... гарантую, що після такої заяви, обкакаються всі
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30.11.2021 08:09 Відповісти
Сурйозно? Какая неожиданность!
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30.11.2021 08:29 Відповісти
уже всё переговорено...водорот пущать бум
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30.11.2021 08:32 Відповісти
от так і живе "мудрий український народ" - за рахунок підвищення урядом цін на комуналку, на алкоголь та на тютюн, та на те, що вдається вискиглити з-за кордону! і так - усі 30 років... а я ж голосував за НОВУ Україну!!! а мені підсунили те ж саме іржаве корито "УРСР" тільки пофарбоване у синьо-жовті кольори!
по-справжньому, за новим підходом у розбудові нової країни справжній український уряд сказав би паРаші - засуньте собі в дупи свій газопровід, бо ми починаємо свій сланцевий газ качати з Юзівсько-Ізюмского підземного басейну та будемо постачати його до Європи!
ан ні - бидло з правом на політичні вибори вперто обирає собі у "козли-провокатори" то червоносракого Кравчука, то куЧМО/гниЮщенка/пороСенка з їхніми кумами, то проФФесора або Клоуна калоПОмойського ...зате дико верещить як різана свиня про свою любов до України!
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30.11.2021 08:51 Відповісти
Неудивительно что не хочет. Для этого и строили СП2.
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30.11.2021 09:10 Відповісти
Надо ехать в газпром и договариваться, а не с Киева скулить и общаться с немцами и американцами.
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30.11.2021 09:22 Відповісти
Очевидно знает, что после 2024 года эти договора будут заключать уже другие страны.
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30.11.2021 09:32 Відповісти
Я бы на их месте так же поступил. Какой смысл через территорию противника, что то качать, если есть обходные пути?
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30.11.2021 09:34 Відповісти
Это не понимают многие и в правительстве и на форуме.
До них это не доходит.
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30.11.2021 09:37 Відповісти
Всё они понимают, и самое главное, где они без транзита так вкусно харчеваться будут?
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30.11.2021 09:41 Відповісти
Лафа закончилась, начинаются тяжёлые реалии. Что заслужили, то и получили. Все справедливо.
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30.11.2021 09:43 Відповісти
Мы хоть решили, о чем договариваться?
Если снизятся объемы - повысится себестоимость. А мы предлагали еще снизить цену.
Может оказаться, что будем еще и доплачивать.
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30.11.2021 09:41 Відповісти
Еще доплачивать нам нехватало .
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30.11.2021 09:58 Відповісти
И это отлично.Чем быстрее отцепимся от ГТС рашки- этой гнилой пуповины построенной еще при СССР,тем лучше.
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30.11.2021 11:45 Відповісти
Необходим волшебный пинок Джо
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30.11.2021 14:31 Відповісти
 
 