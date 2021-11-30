Росія не хоче починати перемовини про транзит газу через Україну після 2024 року, - Вітренко
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Росія не хоче починати перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
"Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією - Ред.)… ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит тривав, але росіяни не хочуть розпочинати ці обговорення", — сказав Вітренко у коментарі Reuters.
Вітренко знову наголосив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжений, то використання обох газопроводів "Північний потік", які прокладені безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива в Європу.
За словами очільника "Нафтогазу", це зробить ЄС більш вразливим для політично мотивованих перебоїв у постачання і цінових стрибків.
Будь ласка, зачекайте...
Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська
Але в Україні немає УКРАЇНСЬКОЇ влади....
То не наши проблеми, коли за наявністю продуктивної системи ви витрачаєте кошти на новий продукт "аби сусіду було гірше ніж мені"
по-справжньому, за новим підходом у розбудові нової країни справжній український уряд сказав би паРаші - засуньте собі в дупи свій газопровід, бо ми починаємо свій сланцевий газ качати з Юзівсько-Ізюмского підземного басейну та будемо постачати його до Європи!
ан ні - бидло з правом на політичні вибори вперто обирає собі у "козли-провокатори" то червоносракого Кравчука, то куЧМО/гниЮщенка/пороСенка з їхніми кумами, то проФФесора або Клоуна калоПОмойського ...зате дико верещить як різана свиня про свою любов до України!
До них это не доходит.
Если снизятся объемы - повысится себестоимость. А мы предлагали еще снизить цену.
Может оказаться, что будем еще и доплачивать.