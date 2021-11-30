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Поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ армії РФ, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ армії РФ, - Пентагон

Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також фіксують збільшення їхньої чисельності.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо спостерігати з великим занепокоєнням за пересуванням російських військових підрозділів поблизу українського кордону", - зауважив представник оборонного відомства США.

На прохання уточнити, які оцінки має Пентагон щодо чисельності російських сил, Кірбі зазначив, що наразі не озвучуватиме конкретних цифр, але, за його словами, вони продовжують збільшуватися.

"Ми стежимо за цим уважно, і що стосується чисельності, я б не давав оцінок з цієї трибуни стосовно того, що конкретно ми бачимо. Але я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил",- сказав представник Пентагону.

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При цьому Кірбі акцентував, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру: "Я маю на увазі, що поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ".

У цьому зв’язку він вкотре звернувся із закликом до керівництва РФ "бути більш прозорими" щодо дій та намірів російських сил. Кірбі також підкреслив, що будь-які кроки Росії, спрямовані на ескалацію, викликатимуть серйозне ставлення з боку США, а також союзників та партнерів.

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Топ коментарі
+21
Не відволікайте нашого нарколигу, він захоплений помстою Бутусову.
Вибачте, ВЕРХОВНИЙ нарколига.
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30.11.2021 01:34
+9
Можу порекомендувать кацапам "отмазку" - Гітлер виправдовував переміщення військових контингентів на територію східної Польщі з Франції та заходу Німеччини тим , що він їх виводить з-під удару англійських бомбардувань , а Путін хай пояснює скупчення військ біля кордонів з Україною тим , що рятує їх від загрози удару ракет і авіації Китаю!
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30.11.2021 06:05
+7
Чёртов Порошенко! Не закончил войну, а Вовочке теперь отдуваться.
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30.11.2021 02:34
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Не відволікайте нашого нарколигу, він захоплений помстою Бутусову.
Вибачте, ВЕРХОВНИЙ нарколига.
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30.11.2021 01:34 Відповісти
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30.11.2021 07:48 Відповісти
Нет ничего опаснее голодного зверя в преддверии зимы.
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30.11.2021 08:26 Відповісти
У ГринПоца диллер кокса - в кремле! Т.е., Членограй у Членоликого - на игле!!!
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30.11.2021 13:00 Відповісти
Сопля сопли гундосит после Критики и мотания в собственное квартальное Гавно !пусть отмоется !пинтагон это не было в сценарии криворожского лоха!
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30.11.2021 01:53 Відповісти
крч будудет замес ! спасибо вова лох криворожский !
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30.11.2021 01:57 Відповісти
Чёртов Порошенко! Не закончил войну, а Вовочке теперь отдуваться.
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30.11.2021 02:34 Відповісти
Отдуваться ... Членограй разве что спалит очередной рояль - ему какая разница
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30.11.2021 13:03 Відповісти
Избрали идиота верховным главнокомандующим кушайте и не обляпайтесь, никто за Вас Вашего идиота уму разуму учить не будет. Готовьтесь покорять просторы Сибири
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30.11.2021 05:01 Відповісти
До встречи на украинско-китайской границе
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30.11.2021 13:10 Відповісти
Можу порекомендувать кацапам "отмазку" - Гітлер виправдовував переміщення військових контингентів на територію східної Польщі з Франції та заходу Німеччини тим , що він їх виводить з-під удару англійських бомбардувань , а Путін хай пояснює скупчення військ біля кордонів з Україною тим , що рятує їх від загрози удару ракет і авіації Китаю!
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30.11.2021 06:05 Відповісти
👍
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30.11.2021 09:31 Відповісти
Дайте сказать!!!
1. Путин хочет, шоб его Байден пригласил на разговор! И его ищейки уже обнюхали памперсы Байдена и доложили, шо пахнут они как Обамы. Поэтому это - чистый шантаж и войсковые учения по переброске войск электричками РЖД.
2. Или же Путин захотел, шо Байдена грохнул кирдык, а Западную Европу охватила эпидемия поноса, и он таки грохнет по Украине - и Калибрами, и Искандерами, и Солнцепеками... Шоб те, кто боялись, таки усрались.
И тут, когда он будет выбирать варианты, для него будет основным фактором, как мы отреагируем!
Если как блоггеры во Львове - туса "Солнцепек от Искадера в Киеве" в декабре - то нам кирдык на следующие 300 лет.
Если в один день поменяем власть и будем искать не разрешенное для нас оружие в арсеналах МВД - тогда посражаемся.
Жаль вождей нет, которые бы помнили песню "Киев бомбили, нам объявили"... И молодежь к памятнику солдату, погибшему за Родину не затянешь и на аркане - все на концерте или Квартала, или Лободы с Манатиком... Общество бесполых пожирателей пиццы, где мужики уже почти в колготах ходят по улице...
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30.11.2021 08:01 Відповісти
Я за зміну влади та підконтрольну роздачу зброї та набоїв після співбесіди та краткого курсу у 2-3 дні.
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30.11.2021 09:37 Відповісти
Не будет этих двух дней! И собеседование уже будет скорее всего с офицером контрразведки российской армии - с каким-нибудь внучатым племянником Судоплатова.
Прокинешься, а "надворі тільки выз у далекий Сибір!"
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30.11.2021 10:08 Відповісти
150 тысяч воинов УПА дали так просратыся московской империи, что досихпор московские ордынцы вспоминают.. обыкновенного Украинца - Степана Бандеру
Досвидос на украинско-китайской границе!
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30.11.2021 13:17 Відповісти
Хай зосереджуються. Чим більше їх буде, тим менше снарядів знадобиться. Кучність це добре
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30.11.2021 09:17 Відповісти
Ну что: сначала Бутусов якобы шмальнул из гаубицы по подштанцам, а теперь еще один, оказывается, вроде бы, якобы "убивал русских людей":
«Убивал русских людей»: комбат «Айдара» признался в военных преступлениях
Бывший командир украинского нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук дал интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ, в котором он признался в совершении военных преступлений. Он подчеркнул, что с первого же дня создания батальона он выполнял приказы ВСУ. «Я готов даже в Гааге отвечать"
https://www.mk.ru/politics/2021/11/30/ubival-russkikh-lyudey-kombat-aydara-priznalsya-v-********-prestupleniyakh.html

Сам в Гаагу рвется, что характерно, отвечать за приказы ВСУ.
Вопрос: где конкретно находится река СЕВЕРНЫЙ Донец, мост через которую сей герой захватывал? Именно СЕВЕРНЫЙ.
"Он добавил, что ему принадлежат идея и исполнение операции по захвату моста через Северный Донец, который вел к городу Счастье. "

Герой не знает правильного названия реки, через которую мост?
У героя была российская карта?
Или рубли сейчас шуршат в кармане?

Как же войнушка то кому-то нужна, вон как черти то полезли.
Давай, Беня Бабломойский, давай.

P.S. Про "Айдар":
"Батальону предоставлял помощь председатель государственной администрации Днепропетровской области Игорь Коломойский, финансирование осуществлялось через «Фонд оборони Країни»[12]." (Википедия)
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30.11.2021 10:08 Відповісти
Гаага далеко, а вот местные коллаборанты рядом, и сосвсем даже за решеткой, а подняли головы, обнаглели и готовы будут судить даже военнослужащих ВСУ!
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30.11.2021 10:11 Відповісти
Помнится в 14 айдаровцы отжимали все, что плохо лежит, и далеко не на фронте... В карман "бабушки" конечно!(... Чего стоило только отжатие и распил "Атека" в Киеве.... Надо было видеть этих"бойцов", которые выгоняли детей на улицу с ледового стадиона... Беня не только деньги в карман слил из банка, он за время войны сп#здил немеренно... Но, бл#, остался недоволен, что не всё! Аппетит приходит во время еды!
В итоге, имеем:
Деньги ***** потратит не может, невыездной (посадят... и жалко что не в общей камере нашего СИЗО, а где нить в Австрии как его коллегу)... "Жадность фраера сгубила"
Только стране и нам от этого не лучше! Ни он, ни главком свои зады в окопы не потащат...(((((
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30.11.2021 12:22 Відповісти
Главное не кучность, а штаны не забыть снять, когда в туалет добежишь!
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30.11.2021 10:09 Відповісти
руССкий вояк - штаны не снимает ... гордость, понимаете..! да и туалетов то нету у них
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30.11.2021 13:21 Відповісти
 
 