Поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ армії РФ, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також фіксують збільшення їхньої чисельності.
Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо спостерігати з великим занепокоєнням за пересуванням російських військових підрозділів поблизу українського кордону", - зауважив представник оборонного відомства США.
На прохання уточнити, які оцінки має Пентагон щодо чисельності російських сил, Кірбі зазначив, що наразі не озвучуватиме конкретних цифр, але, за його словами, вони продовжують збільшуватися.
"Ми стежимо за цим уважно, і що стосується чисельності, я б не давав оцінок з цієї трибуни стосовно того, що конкретно ми бачимо. Але я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил",- сказав представник Пентагону.
При цьому Кірбі акцентував, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру: "Я маю на увазі, що поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ".
У цьому зв’язку він вкотре звернувся із закликом до керівництва РФ "бути більш прозорими" щодо дій та намірів російських сил. Кірбі також підкреслив, що будь-які кроки Росії, спрямовані на ескалацію, викликатимуть серйозне ставлення з боку США, а також союзників та партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
Вибачте, ВЕРХОВНИЙ нарколига.
1. Путин хочет, шоб его Байден пригласил на разговор! И его ищейки уже обнюхали памперсы Байдена и доложили, шо пахнут они как Обамы. Поэтому это - чистый шантаж и войсковые учения по переброске войск электричками РЖД.
2. Или же Путин захотел, шо Байдена грохнул кирдык, а Западную Европу охватила эпидемия поноса, и он таки грохнет по Украине - и Калибрами, и Искандерами, и Солнцепеками... Шоб те, кто боялись, таки усрались.
И тут, когда он будет выбирать варианты, для него будет основным фактором, как мы отреагируем!
Если как блоггеры во Львове - туса "Солнцепек от Искадера в Киеве" в декабре - то нам кирдык на следующие 300 лет.
Если в один день поменяем власть и будем искать не разрешенное для нас оружие в арсеналах МВД - тогда посражаемся.
Жаль вождей нет, которые бы помнили песню "Киев бомбили, нам объявили"... И молодежь к памятнику солдату, погибшему за Родину не затянешь и на аркане - все на концерте или Квартала, или Лободы с Манатиком... Общество бесполых пожирателей пиццы, где мужики уже почти в колготах ходят по улице...
Прокинешься, а "надворі тільки выз у далекий Сибір!"
Досвидос на украинско-китайской границе!
«Убивал русских людей»: комбат «Айдара» признался в военных преступлениях
Бывший командир украинского нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук дал интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ, в котором он признался в совершении военных преступлений. Он подчеркнул, что с первого же дня создания батальона он выполнял приказы ВСУ. «Я готов даже в Гааге отвечать"
https://www.mk.ru/politics/2021/11/30/ubival-russkikh-lyudey-kombat-aydara-priznalsya-v-********-prestupleniyakh.html
Сам в Гаагу рвется, что характерно, отвечать за приказы ВСУ.
Вопрос: где конкретно находится река СЕВЕРНЫЙ Донец, мост через которую сей герой захватывал? Именно СЕВЕРНЫЙ.
"Он добавил, что ему принадлежат идея и исполнение операции по захвату моста через Северный Донец, который вел к городу Счастье. "
Герой не знает правильного названия реки, через которую мост?
У героя была российская карта?
Или рубли сейчас шуршат в кармане?
Как же войнушка то кому-то нужна, вон как черти то полезли.
Давай, Беня Бабломойский, давай.
P.S. Про "Айдар":
"Батальону предоставлял помощь председатель государственной администрации Днепропетровской области Игорь Коломойский, финансирование осуществлялось через «Фонд оборони Країни»[12]." (Википедия)
В итоге, имеем:
Деньги ***** потратит не может, невыездной (посадят... и жалко что не в общей камере нашего СИЗО, а где нить в Австрии как его коллегу)... "Жадность фраера сгубила"
Только стране и нам от этого не лучше! Ни он, ни главком свои зады в окопы не потащат...(((((