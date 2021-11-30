Двох українських воїнів та одного цивільного поранено на Донбасі. За добу війська РФ 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ОС
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Упродовж минулої доби, 29 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в фейсбуці.
В районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення.
В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм.
Поблизу Новолуганського противник двічі відкривав вогонь, використовуючи ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 30 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Есть версии?
А вот объяснение стихами:
Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки...
Ну заинтересовался подходит и говорит:
-Ну ничего себе, с собакой в шахматы играешь, какая она у тебя умная!
-Да какая же она умная! 2:1 в мою пользу!
В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
Мне зайти сейчас оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас завершим разговор? Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. - Зеленский.
Москалям за кілька сот років таке не вдалося, а Тягнибок та Парасюк це зробили!
горіть у пеклі москалі (с)...гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!
Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
Чтоб путать - артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!
Ведь все они, кто «деду за победу»
Крича «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали наш Донбасс…
Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про Сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни Путина с "Лайфньюз"
Ни старой булки с хлебною котлетой. …
Я не хочу прославленные даты -
7 ноября и Первомай…
Я не хочу, чтоб жирные буряты
На танки «переделали» трамвай.
Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал пули,
Возьмут котомку и один билет!
Я не забыла, как немытая рука
Срывала прапор со звериным воем,
Как за убийцами Володи Рыбака
Пошли вприпрыжку, добровольно, строем…
Я не хочу, не верю в эти вопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский Гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.
Я не хочу, чтоб старая с косой
Плащом своим накрыла Украину.
Вдруг завтра их поманят колбасой?
Я не люблю, когда стреляют в спину…
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!