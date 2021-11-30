Перегляд дислокації ЗС США передбачає посилення "стримування РФ, використовуючи для цього готові до бою сили", - Пентагон

Одним із завдань переглянутої за останні місяці глобальної дислокації ЗС США у світі є більш ефективне стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві Пентагону.

У повідомленні оборонного відомства з приводу оновленої дислокації зазначається, що вона "посилює стримування Росії, використовуючи для цього готові до бою сили. Також дислокація дає можливість силам НАТО діяти вільніше".

Разом із тим, у повідомленні не йдеться про будь-які нові заходи, націлені на виконання цього завдання. Так, Пентагон нагадує, що ще у лютому 2021 року президент США Джо Байден скасував рішення попередньої адміністрації про виведення 25 тис. військових США із ФРН.

Також Пентагон нагадує, що глава оборонного відомства Ллойд Остін у квітні ухвалив рішення розмістити у ФРН командні структури, функціонування яких забезпечують 500 військових.

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