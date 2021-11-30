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Пентагон (1076) США (14432)

Перегляд дислокації ЗС США передбачає посилення "стримування РФ, використовуючи для цього готові до бою сили", - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Перегляд дислокації ЗС США передбачає посилення

Одним із завдань переглянутої за останні місяці глобальної дислокації ЗС США у світі є більш ефективне стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві Пентагону.

У повідомленні оборонного відомства з приводу оновленої дислокації зазначається, що вона "посилює стримування Росії, використовуючи для цього готові до бою сили. Також дислокація дає можливість силам НАТО діяти вільніше".

Разом із тим, у повідомленні не йдеться про будь-які нові заходи, націлені на виконання цього завдання. Так, Пентагон нагадує, що ще у лютому 2021 року президент США Джо Байден скасував рішення попередньої адміністрації про виведення 25 тис. військових США із ФРН.

Також Пентагон нагадує, що глава оборонного відомства Ллойд Остін у квітні ухвалив рішення розмістити у ФРН командні структури, функціонування яких забезпечують 500 військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ армії РФ, - Пентагон
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Потрібно розчавити бункерного смердючого клопа...
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30.11.2021 07:41 Відповісти
Краще ізолювати, воно тихо сконає смердючи на расіян.
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30.11.2021 08:25 Відповісти
Можна і провести кількарічні спільні навчання на території України, не одним же двом диктаторам сусідніх держав проводити свої такі навчання.
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30.11.2021 08:36 Відповісти
Одни разговоры....Давно пора сделать базу в Украине.
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30.11.2021 09:14 Відповісти
США розміщують бази там де слабка ланка: Балтійські країни, бо вони дуже маленькі, у Німеччині, бо розжеріли фріци продались путіну і ні себе, ні Європу захищати не будуть. А в Україні потужна армія, яка стримує ординську навалу. За спиною ЗСУ Європа, як за кам'яною стіною. Україну треба прийняти в НАТО і тоді вся українська територія стане базою НАТО. Але я з вами погоджують, що якась американська база не була б не зайва. Правда Штати будують нам воєнну морську базу в Очакові з прицілом, що там буде розміщуватись якийсь підрозділ ВМС США. Також біля Одеси будують порт для заходу військових кораблів, в тому числі і кораблів НАТО.
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30.11.2021 12:38 Відповісти
 
 