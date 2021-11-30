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У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці "повинні" отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на CDC, NYT

"CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію або через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna, або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J".

Зазначається, що нещодавня поява штаму "Омікрон" "ще раз наголошує на важливості вакцинації, бустерів та профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

Тиждень тому регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим. CDC заявляли, що американці старше 50 років, а також особи віком від 18 років, які проживають в установах тривалого догляду, "повинні" отримати ревакцинацію, тоді як решта дорослих "може" зробити це, виходячи зі свого індивідуального ризику.

Наразі 58% американців повністю вакциновані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Бюро ВООЗ в Україні Хабіхт про можливість щорічної вакцинації від COVID-19: Говорити про це поки що зарано, але сподіваємося, що ні
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Топ коментарі
+13
Как приятно смотреть теперь на упоротых ваксеров, аж не передать! Как ужи на сковородке вынуждены объяснять всё новую и новую чушь, прям как глав сан врачи всех стран,, хотя, они и сами в это всё не верят, но бояться уже лишиться должностей.
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30.11.2021 08:43
+6
Плавно перейшли від "можуть" до "повинні". Як і очікувалось
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30.11.2021 08:34
+4
уже обязаны, не могут, но обязаны. демократия крепчает.
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30.11.2021 08:39
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В параше кто переболел после прививки сертификаты анулируют😂
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30.11.2021 08:21 Відповісти
Неплохо))
Можно ссылку-пруф? Пока не встречал такого...
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30.11.2021 09:28 Відповісти
Всім супротивникам та прихильникам примусової "вакцинації", раджу ознайомитись з тижневими звітами "Covid-19 Vaccine Surveillance Report" UK Health Security Agency.
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30.11.2021 08:24 Відповісти
І що там такого?
90-95% захист від смерті та госпиталізації і дещо нижчий - від розповсюдження
Пфайзер - найбільш досліджена і найбільш ефективна, Астра-зенека менш ефективна і Модерна обіцяє високу ефективність проте ще недостатньо досліджена.
Це все чи я щось пропустив?
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30.11.2021 09:49 Відповісти
На сторінці 21 про "ефективність".
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30.11.2021 10:03 Відповісти
це який звіт дивитись? Там їх девять
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30.11.2021 10:11 Відповісти
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30.11.2021 08:24 Відповісти
Плавно перейшли від "можуть" до "повинні". Як і очікувалось
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30.11.2021 08:34 Відповісти
Там ещё заменили определение "полностью вакцинированный". Раньше это было две дозы, а теперь это "все рекомендуемые бустерные дозы по прошествии полгода от крайней дозы моднрны и пфайзера и месяц-два после янссена".
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30.11.2021 09:08 Відповісти
Be careful about the vaccine. It is only been out for a year-and-a-half that is not enough time to know the long-term effects. And if you can still get and transmit the virus then it is not a vaccine
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30.11.2021 08:36 Відповісти
Это вакцина, но негерметичная.

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

почитайте главу главу "Негерметичные вакцины, антителозависимое усиление и эффект Марека"

внизу есть оригинал на английском
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30.11.2021 11:18 Відповісти
уже обязаны, не могут, но обязаны. демократия крепчает.
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30.11.2021 08:39 Відповісти
Yes. Democracy is such democracy,
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30.11.2021 09:10 Відповісти
Я попал на шабаш антиваксеров
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30.11.2021 08:39 Відповісти
Да что ты... Возможно в твоем манямирке так и есть... Особенно смешно" про опасность" ... Пойди сходи на экскурсию в ковидное отделение... Ах да, туда же не пускают... А так было бы здорово, чтоб в режиме реалити шоу показывали задыхающихся людей....
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30.11.2021 08:46 Відповісти
То что всё больше долбодятлов появляется - это факт...
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30.11.2021 08:56 Відповісти
Сокращение народонаселения Земли ослабит, а в конечном итоге обнулит глобальное потепление планеты. ШИРЯЙТЕСЬ!
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30.11.2021 08:42 Відповісти
шото всё никак...
https://www.worldometers.info/
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30.11.2021 08:49 Відповісти
Как приятно смотреть теперь на упоротых ваксеров, аж не передать! Как ужи на сковородке вынуждены объяснять всё новую и новую чушь, прям как глав сан врачи всех стран,, хотя, они и сами в это всё не верят, но бояться уже лишиться должностей.
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30.11.2021 08:43 Відповісти
Не знаю, що вам говоріт "статістіка", але раджу ознайомитись і подумати, якщо є чим:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
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30.11.2021 09:00 Відповісти
Ознакомиться в смысле прочесть 46страниц? Збсь... Извини, но я ленивая жопа тем более, мне осталось еще полчаса спать
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30.11.2021 09:15 Відповісти
Щось не видно нікого з них останнім часом. Лише Антіп та дві клімактеричні бабусі завжди на посту.
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30.11.2021 08:51 Відповісти
Они в поисках необъяснимого, не надо им мешать, потом вылезут, очередную бредню без всяких аргументов "высрут", всем напихают и снова в поиски, потому что будет снова бредовая новость и так по кругу.
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30.11.2021 08:54 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус...
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30.11.2021 08:57 Відповісти
Антиваксы тут чёта раскукарекались в коментах...
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30.11.2021 08:57 Відповісти
Сразу видно, ни кто у тебя в семье пока не умер от ковида... Но не переживай, дело временное
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30.11.2021 09:17 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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30.11.2021 09:32 Відповісти
та це бот - кому ще спаде на думку повторювати ту саму фразу тричі на одній сторінці?
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30.11.2021 10:08 Відповісти
Чёт не знаю и не слышал ни про одного умершего от ковида, после вакцинации.

А вот покупатели фейковых справок мрут как мухи...
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30.11.2021 09:45 Відповісти
Серьозно? А от я знав померлих які були незадовго перед тим вакциновані
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30.11.2021 09:52 Відповісти
наскільки "незадовго" і від чого померли?
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30.11.2021 10:28 Відповісти
Так від ковіду і померли. Один хворів діабетом - зробили - понесли, другий курив забагато - зробили - понесли. Третій був начебто при гарному здоров'ї і навіть по іронії долі - займався організацією прививок в нашій установі, вже пожилий, був вакцинований - понесли
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30.11.2021 10:40 Відповісти
сроки 1-4 місяці ну десь так
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30.11.2021 10:41 Відповісти
після 2 дози?
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30.11.2021 10:44 Відповісти
а що за вакцини були чи ви не в курсі?
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30.11.2021 10:45 Відповісти
Точно не скажу, але наші працівники казали що в основному був файзер
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30.11.2021 10:52 Відповісти
скільки доз було в них не скажу, вакцинувалися у нас двома на вибір але багато хто віддавали перевагу файзеру, яка друга була вакцина не пам'ятаю, мед "заключения" посмертного сам не бачив, що люди казали в "курилке" те й я вам кажу.
Розпитувати у нас не прийнято, тільки начальник може допитуватись а навіщо тобі отгул по сімейним і чому ти береш, або навіщо тобі відпустка і що ти в ній будеш робити і де будеш.
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30.11.2021 11:07 Відповісти
Я з родичами пройшов повний курс щеплення Файзером.
Так що подивимось що буде.
Поки що нічого страшного не відбувається
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30.11.2021 12:34 Відповісти
інші родичі вакціонувались Модерною - теж не чув ніяких ужасів
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30.11.2021 12:35 Відповісти
Так і в нас більшість вакцинованих благополучно пережила дві вакцинації. Питання було в іншому чи є ризик зараз, чи є померлі - я отписався що таки мабуть є, а наскільки їх багато - хто зна. Що буде далі теж хто зна, це іще не кінець (зробили 2 далі бустерна, потім від навої мікро а далі...) та і часу минуло небагато.
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30.11.2021 13:13 Відповісти
нажаль наша медицина у занепаді тож залишається хіба що вірити у все добре
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30.11.2021 13:27 Відповісти
А в нас теж примушують усіх вакцинуватись. По нашій установі (визнана як стратегічна) вийшов наказ невідкладно подати списки робітників вакцинованих та не вакцинованих. Не вакцинованих з 9.12.21 предписано відсторонити від роботи, звісно без оплати і забороняють відпустки вірніше не забороняють а відпуски для невакцинованих не будуть оплачувані. Згідно тих списків третина робітників не вакцинована а це майже 1500 робітників. Дуже хочеться знати дійсьні цілі таких наказів, та цілі самого примусового вакцинування.
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30.11.2021 09:49 Відповісти
 
 