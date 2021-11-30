У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC
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Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці "повинні" отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на CDC, NYT
"CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію або через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna, або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J".
Зазначається, що нещодавня поява штаму "Омікрон" "ще раз наголошує на важливості вакцинації, бустерів та профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".
Тиждень тому регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим. CDC заявляли, що американці старше 50 років, а також особи віком від 18 років, які проживають в установах тривалого догляду, "повинні" отримати ревакцинацію, тоді як решта дорослих "може" зробити це, виходячи зі свого індивідуального ризику.
Наразі 58% американців повністю вакциновані.
Будь ласка, зачекайте...
Можно ссылку-пруф? Пока не встречал такого...
90-95% захист від смерті та госпиталізації і дещо нижчий - від розповсюдження
Пфайзер - найбільш досліджена і найбільш ефективна, Астра-зенека менш ефективна і Модерна обіцяє високу ефективність проте ще недостатньо досліджена.
Це все чи я щось пропустив?
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
почитайте главу главу "Негерметичные вакцины, антителозависимое усиление и эффект Марека"
внизу есть оригинал на английском
https://www.worldometers.info/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
А вот покупатели фейковых справок мрут как мухи...
Розпитувати у нас не прийнято, тільки начальник може допитуватись а навіщо тобі отгул по сімейним і чому ти береш, або навіщо тобі відпустка і що ти в ній будеш робити і де будеш.
Так що подивимось що буде.
Поки що нічого страшного не відбувається