В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали
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В Україні зафіксовано10 554 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 30 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 11 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19!
За добу 29 листопада в Україні:
зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197);
226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 749 осіб;
летальних випадків – 561;
одужало – 25 318 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 438 381 особа;
одужало – 2 946 032 особи;
летальних випадків – 85 975;
проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом проведено 24 514 289 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Ну почему вы такие тупые? Неужели трудно действительно посмотреть на другие страны? В той же Италии с Испанией и Португалией питание уж здоровее некуда, продолжительность жизни очень велика, но пришёл ковид и покосил море людей, причём далеко не только стариков. До задницы ваше здоровое питание против вирусных инфекций. На данный момент единственная работающая сдерживающая мера это вакцинация.
У дураков всегда в их бедах виноват кто-то другой - соседи, рептилоиды, жыдомосоны, секты опус дей, мировое правительство и тд.
Ну и как Вы полагаете, в Индии суровые зимы? А почему там были две вспышки и обе летом?
Меня терзают смутные сомнения...(с)
В цих обставинах 98% антиваксерів добровільно приймуть рішення вакцинуватись і проблема зникне .
Решту 2% - випиляє сама природа .
І пенсія - тільки по пред'явленню ковід сертифікату . Це теж не завадить .
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
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рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини
https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B