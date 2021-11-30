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Потужні шквали в окупованому Криму: без світла залишилися понад 50 тис. людей, є травмовані

Новини Цензор.НЕТ Події

Потужні шквали в окупованому Криму: без світла залишилися понад 50 тис. людей, є травмовані

Ввечері 29 листопада без світла в окупованому Криму залишилися від 37 до 56 тисяч осіб.

Про це повідомляють ЗМІ окупантів та місцеві мешканці, передає Цензор.НЕТ із посиланням  на "Укрінформ".

Сильні шквали призвели до перебоїв з електрикою. Окупанти повідомили, що найбільше постраждало місто Сімферополь, а також Сімферопольський район. Про проблеми з електропостачанням повідомили й в Алуштинському регіоні та Бахчисарайському районах.

Ближче до вечора пориви вітру відносно вщухли, але натомість посилився дощ. Через негоду на півострові попадало багато конструкцій та дерев, деякі – на припарковані поруч автомобілі. За словами очевидців, одне з дерев звалилося на "будинок Черчіля" в окупованій Ялті.

За даними російських журналістів, шість людей у Кримському півострові отримали травми через сильний вітер, зокрема четверо з них зазнали травм у Ялті.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували 29 та 30 листопада в Криму сильні пориви вітру до 35 м/с разом з сильним дощем та снігом.

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Топ коментарі
+12
Нас рать
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30.11.2021 08:23
+7
Как то пох
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30.11.2021 08:22
+4
Видать и мост "шатает" в Керченском проливе.
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30.11.2021 08:25
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Как то пох
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30.11.2021 08:22 Відповісти
Нас рать
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30.11.2021 08:23 Відповісти
Шо, ядерные бомбы в мясорубку, а на выходе электричество?
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30.11.2021 08:27 Відповісти
Наклеили на китайских турбинах siэmэns...
Шо, там уже воды вдосталь не надо электрика на опреснители?
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30.11.2021 08:44 Відповісти
Видать и мост "шатает" в Керченском проливе.
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30.11.2021 08:25 Відповісти
О, дык синоптики могут наванговать для нас уверенность в завтрашнем дне, насчет порывов ветра возле моста.
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30.11.2021 08:35 Відповісти
"Денег нет, но вы держитесь"
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30.11.2021 08:29 Відповісти
Зашумело море, взволновалось...
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30.11.2021 08:38 Відповісти
а камни с неба были?
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30.11.2021 08:57 Відповісти
Были, ещё в 14 году.
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30.11.2021 08:59 Відповісти
Еще нет.. но скоро прибудут
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01.03.2022 04:58 Відповісти
50 тыс. - это один спальный микрорайон, не смешите, эта новость не достойна внимания)
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30.11.2021 08:59 Відповісти
Нащо їм світло
коли в них )(уйло є
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30.11.2021 09:14 Відповісти
Це був тільки початок - основне за прогнозами очікується сьогодні
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30.11.2021 09:32 Відповісти
Восстановление потянет средства из бюджета агрессора, а не нашего - это же вроде +. Компенсации, лечения все бьет по агрессору.
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30.11.2021 09:32 Відповісти
да в турции еще хуже, да что там турция харьков сдувает.
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30.11.2021 13:58 Відповісти
Это же другое
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30.11.2021 14:02 Відповісти
"шість людей у Кримському півострові отримали травми через сильний вітер"

це взагалі якою мовою?
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30.11.2021 09:35 Відповісти
немного фото

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30.11.2021 09:43 Відповісти
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30.11.2021 09:43 Відповісти
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30.11.2021 09:44 Відповісти
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30.11.2021 09:45 Відповісти
Надеюсь, что большинство из них голосовало на рехремендуме 16 марта 2014 года со словами "путя - введи"!
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30.11.2021 10:10 Відповісти
Надеюсь с камнями?
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30.11.2021 10:24 Відповісти
Это еще не все...ожидаем 15.00 и жмем ссылку
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30.11.2021 10:28 Відповісти
пусть сидят без света русские фашисты.. СКОЛЬКО ЭТИ ТВАРИ ПРОЛИЛИ КРОВИ . И ОТНЯЛИ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ.. ИХ НЕ БЕЗ СВЕТА НАДО ОСТАВИТЬ А БЕЗ ГОЛОВЫ..
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01.03.2022 04:56 Відповісти
 
 