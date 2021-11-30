Потужні шквали в окупованому Криму: без світла залишилися понад 50 тис. людей, є травмовані

Ввечері 29 листопада без світла в окупованому Криму залишилися від 37 до 56 тисяч осіб.

Про це повідомляють ЗМІ окупантів та місцеві мешканці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Сильні шквали призвели до перебоїв з електрикою. Окупанти повідомили, що найбільше постраждало місто Сімферополь, а також Сімферопольський район. Про проблеми з електропостачанням повідомили й в Алуштинському регіоні та Бахчисарайському районах.

Ближче до вечора пориви вітру відносно вщухли, але натомість посилився дощ. Через негоду на півострові попадало багато конструкцій та дерев, деякі – на припарковані поруч автомобілі. За словами очевидців, одне з дерев звалилося на "будинок Черчіля" в окупованій Ялті.

За даними російських журналістів, шість людей у Кримському півострові отримали травми через сильний вітер, зокрема четверо з них зазнали травм у Ялті.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували 29 та 30 листопада в Криму сильні пориви вітру до 35 м/с разом з сильним дощем та снігом.

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