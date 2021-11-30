УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16603 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 862 13
статистика (2134) коронавірус (16711)

Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 465 398 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 703 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 262 457 910 випадків інфікування, з них 465 398 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 225 521 осіб, з них 5 703 за минулу добу.

Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 237 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 4-гу у світі та 2-гу в Європі.

Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Ну почему,как какое то ховно,Украина всегда в первых рядах?
показати весь коментар
30.11.2021 08:46
+1
А администрация цензора проболжает блокировать всех кто косо взглянет на вакцинацию, даже малейшая критика карается баном, и чем вы лучше забила?
показати весь коментар
30.11.2021 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну почему,как какое то ховно,Украина всегда в первых рядах?
показати весь коментар
30.11.2021 08:46 Відповісти
мабуть тому шо власть го вно
показати весь коментар
30.11.2021 10:04 Відповісти
мы прокляты
показати весь коментар
30.11.2021 22:00 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 08:46 Відповісти
Дякуючи угорцям ми спустилися на 1 сходинку вниз.
показати весь коментар
30.11.2021 08:58 Відповісти
За добу 29 листопада в Україні:

зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 846, медпрацівників - 197);

226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані - 154 935 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1 749 осіб;

летальних випадків - 561; Джерело: https://censor.net/ua/n3302365
показати весь коментар
30.11.2021 09:35 Відповісти
Все таки як захочемо, то зможемо.Тепер залишилось вийти на цей рівень за добробутом громадян.
показати весь коментар
30.11.2021 09:10 Відповісти
Але треба зауважити, що в нас ситуація трохи краща за мордовію, яка розповсюджує антивакцінаторські тези по всьому світу:

Червень 2021: Україна щоденно ~53 померлих, Мордовія ~440
Липень 2021: Україна щоденно ~16 померлих, Мордовія ~720
Серпень 2021: Україна щоденно ~29 померлих, Мордовія ~751
Вересень 2021: Україна щоденно ~80 померлих, Мордовія ~757
Жовтень 2021: Україна щоденно ~360 померлих, Мордовія ~960
Листопад 2021: Україна щоденно ~560 померлих, Мордовія ~1153

При цьому очевидні маніпуляції в них зі статистикою так що скоріш за все справжня ситуація там ще гірша
показати весь коментар
30.11.2021 09:29 Відповісти
так і населення у них в 3,5 рази більше.
показати весь коментар
30.11.2021 12:49 Відповісти
і що з того? У них і статистика в 2 рази більш брехлива хоча самі росіяни вважають що рази у 3-4
показати весь коментар
30.11.2021 13:21 Відповісти
точно така як і у нас.
показати весь коментар
30.11.2021 14:07 Відповісти
як раз навпаки. В нас завищують показники (бо лікарям доплачують за ковід) а на расіє - навпаки, занижають. У них надлишкова смертність збільшилася у 2 раза по відношенню до офіційної статистики смертності від ковіду. Постає питання - а звідки ще стільки ж взялося?
показати весь коментар
01.12.2021 12:51 Відповісти
А администрация цензора проболжает блокировать всех кто косо взглянет на вакцинацию, даже малейшая критика карается баном, и чем вы лучше забила?
показати весь коментар
30.11.2021 09:36 Відповісти
 
 