Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 465 398 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 703 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 262 457 910 випадків інфікування, з них 465 398 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 225 521 осіб, з них 5 703 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 237 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 4-гу у світі та 2-гу в Європі.



