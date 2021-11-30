Україна - четверта у світі та третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 465 398 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 703 оcоби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 262 457 910 випадків інфікування, з них 465 398 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 225 521 осіб, з них 5 703 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 237 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 4-гу у світі та 2-гу в Європі.
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зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 846, медпрацівників - 197);
226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані - 154 935 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 749 осіб;
летальних випадків - 561; Джерело: https://censor.net/ua/n3302365
Червень 2021: Україна щоденно ~53 померлих, Мордовія ~440
Липень 2021: Україна щоденно ~16 померлих, Мордовія ~720
Серпень 2021: Україна щоденно ~29 померлих, Мордовія ~751
Вересень 2021: Україна щоденно ~80 померлих, Мордовія ~757
Жовтень 2021: Україна щоденно ~360 померлих, Мордовія ~960
Листопад 2021: Україна щоденно ~560 померлих, Мордовія ~1153
При цьому очевидні маніпуляції в них зі статистикою так що скоріш за все справжня ситуація там ще гірша