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Грузія (1418) Молдова (1291) фон дер Ляєн Урсула (517) Сассолі (20) Шарль Мішель (276) Денис Шмигаль (2690) Гарібашвілі Іраклій (36)

Шмигаль разом з прем'єрами Молдови та Грузії зустрінеться у Брюсселі з керівництвом ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль разом з прем'єрами Молдови та Грузії зустрінеться у Брюсселі з керівництвом ЄС

Прем'єр-міністри країн "асоційованого тріо" зустрінуться у вівторок у Брюсселі з керівництвом Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба уряду Молдови, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця проведе у вівторок під час візиту до Брюсселя зустріч із головами Кабінетів міністрів України та Грузії Денисом Шмигалем та Іраклієм Гарібашвілі у форматі "асоційованого тріо", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, під час зустрічі "обговорюватимуться можливості для розвитку партнерських відносин між державами, просування діалогу з Євросоюзом і досягнення в європейському порядку".

"Потім прем'єр-міністри країн "асоційованого тріо" зустрінуться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейського парламенту Давидом Сассолі", - наголошується в повідомленні.

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У травні міністри закордонних справ України, Молдови та Грузії підписали у Києві Меморандум про створення "асоційованого тріо". Документ спрямовано на вирішення трьох основних завдань: структурування консультацій щодо європейської інтеграції між МЗС трьох країн, залучення до діалогу з інститутами та членами ЄС, а також координацію позицій у рамках Східного партнерства (СП). У липні у Тбілісі відбувся саміт глав держав "асоційованого тріо".

Автор: Ірина Дашківська
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Смысл? Встреча ради встречи?! дениска же Ничего не решает! Программы уже Второй год нет....так плывут приворовывая где могут.
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30.11.2021 08:58 Відповісти
А що наркомана вже навіть і не запрошують в Брюссель ?Мабуть через те , що зелене чмо може запросто всіх оббрехати і звинуватить європейців в організації перевороту )
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30.11.2021 09:02 Відповісти
Буде брехати як преЗедент
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30.11.2021 09:16 Відповісти
Денис, Михуила забери, он же наш человек.
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30.11.2021 09:19 Відповісти
А що Шмигаль не буде шаталь 1 грудня переворот? Він же права рука Ахметкі? Чи обійдуться без нього?
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30.11.2021 09:36 Відповісти
Брюсселю надо постоянно напоминать , что за бортом ЕС и Шангена остались ещё европейские страны .
Шмыгаль , вот раша постоянно отправляет по ЕС гастролировать свои балеты, ансамбль Александрова , оперных певцов и т д .
То есть упорото навязывает европейцам мысль , что они мирные люди.
ВОПРОС - где гастроли украинских артистов ????

И шо там делает министр культуры в кресле ? Кино с снимает для рашки ?
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30.11.2021 10:16 Відповісти
95 квартал не предлагать 😀😀😀
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30.11.2021 10:17 Відповісти
 
 