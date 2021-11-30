Пентагон про спільні військові навчання Білорусі та РФ: Слід уникати напруги та дестабілізації

США закликали Росію і Білорусь не посилювати напругу і уникати дестабілізації. Це сталося на тлі заяв про плани проведення нових спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, коментуючи заяву Мінська про нові військові маневри з РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними у і без того напруженій ситуації", - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, з 1 грудня війська Білорусі почнуть активно займатися бойовою підготовкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"