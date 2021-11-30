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Пентагон про спільні військові навчання Білорусі та РФ: Слід уникати напруги та дестабілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон про спільні військові навчання Білорусі та РФ: Слід уникати напруги та дестабілізації

США закликали Росію і Білорусь не посилювати напругу і уникати дестабілізації. Це сталося на тлі заяв про плани проведення нових спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, коментуючи заяву Мінська про нові військові маневри з РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними у і без того напруженій ситуації", - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, з 1 грудня війська Білорусі почнуть активно займатися бойовою підготовкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"

Автор: Ірина Дашківська
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После встречи найдена и пуйла в заголовок можно будет добавить Украине
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30.11.2021 09:16 Відповісти
Немає в білорусі вже спільних навчань, там проводять навчання мокшанські шамани, а бульбаші будуть тільки голувати мокшанську армію і виступати попереду, як гарматне м'ясо. Диктатор Лукашенко для того, щоб залишитися у кріслі продав цілу націю мокшам. Такі вони "хазяйствєнніки".
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30.11.2021 09:35 Відповісти
Несерьёзное заявление. Нет обеспокоенности.
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30.11.2021 09:45 Відповісти
Починати військові навчання на бєлоруських територіях, які могли б перейти у військове вторгнення в Україну, для Мінська вкрай нерозумно. Адже розгорнуті бойові дії накриють і Бєларусь, там де будуть розміщені резерви та звідки буде вестись наступ. Невже Лукашенко разом з Путіним остаточно втрачають розум?
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30.11.2021 09:59 Відповісти
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30.11.2021 10:32 Відповісти
 
 