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Пентагон про спільні військові навчання Білорусі та РФ: Слід уникати напруги та дестабілізації
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США закликали Росію і Білорусь не посилювати напругу і уникати дестабілізації. Це сталося на тлі заяв про плани проведення нових спільних російсько-білоруських військових навчань.
Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, коментуючи заяву Мінська про нові військові маневри з РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми не хочемо бачити дій, які були б без причин агресивними або дестабілізаційними у і без того напруженій ситуації", - зазначив він.
Як повідомлялось раніше, з 1 грудня війська Білорусі почнуть активно займатися бойовою підготовкою.
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