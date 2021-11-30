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Новини За кордоном
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Республіканці через "Північний потік-2" заблокували прискорене ухвалення оборонного бюджету США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Республіканці через

Республіканці у Сенаті США заблокували прискорене ухвалення оборонного бюджету через необхідність детального обговорення поправок, зокрема, щодо "Північного потоку-2".

Сенат проголосував 45 проти 51 за початок згортання дебатів щодо Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень витрат і політику Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Щоб ухвалити документ за прискореною процедурою необхідні були 60 голосів зі 100.

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Невдача у голосуванні відбулася через відмову демократів включити у пакет поправок до законопроєкту запропоновані республіканцями зміни.

Поправки включають пропозицію щодо санкцій, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", яку підтримують сенатори Республіканської партії Джеймс Ріш і Тед Круз. Прийнятий Палатою представників законопроєкт про оборону включав санкції, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Лідер демократів, здається, хоче поставити національну безпеку на останнє місце", – сказав лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Окрім газопроводу, республіканці хочуть голосувати за поправки щодо підтримки України та щодо Китаю.

Представник Білого дому повідомив The Hill, що адміністрація працює з законодавцями "над законодавчим пакетом санкцій у разі подальшого вторгнення Росії в Україну" з метою накласти на Росію максимальні покарання.

"Ми бачимо, що деякі члени Конгресу наголошують на санкціях, які насправді не стримують Росію, але загрожують трансатлантичній єдності, щоб набрати політичні очки у себе вдома - і таким чином затримують критичне фінансування національної безпеки з низки не пов'язаних питань. Це не має сенсу", – додав чиновник.

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Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік у вересні цього року. На початку жовтня документ надійшов на розгляд Сенату США. Для затвердження законопроєкту він має бути ухвалений в обох палатах Конгресу США, після чого обидві редакції повинні пройти процес узгодження та подані на підпис президентові США.
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Топ коментарі
+5
Це те, що відсутнє в Україні. Баланс. Розподіл влади на гілки - важлива й необхідна умова формування правової, соціальної держави, її основоположний принцип. Цей принцип справедливо належить до основних досягнень світової цивілізації і загально - людської культури. Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що він покликаний запобігти можливості зосередження повноти влади в руках якої-небудь гілки влади чи державного органу. Тому його справедливо вважають важливою гарантією політичної свободи особистості. "Прокурор- мій. Сто відсотків!" Кожен повинен займатися обовязками, визначеними посадовою інструкцією. Для влади ст. 22 Конституції. Зміни в Україні починати із закону "Про імпічмент" Закон повинен бути реальним, а не захищати президента від відповідальності. Є закон стосовно державної мови, виконувати закон зобовязані всі. І Мураєви, Рабіновичі, і Бойки, і Бужанські. Не виконують, відповідальність. Це питання безпеки. Тому переконаний, заборонити партії, які експлуатують гасло : Какая разница"
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30.11.2021 09:43
+5
Байден был вице- президентом при Обаме с 2009 по 2017 годы.
Обама и Байден отменили санкции против России после вторжения в Грузию и оккупации части ее территории.
В 2009 году Обама-Байден отменив санкции, объявили о Перезагрузке. В результате на Россию пролился дождь из триллионов долларов. Был с помпой открыт Северный поток.
Агрессор был "наказан" по полной. Грузия лишилась части территории.
Эта же администрация США фактически бездействовала когда оккупировали Крым и Донбасс.
Рос СМИ регулярно выходят с заголовками "Когда состоится Перезагрузка 2"?
Как бы намекают...
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30.11.2021 09:55
+1
"как бы" -- нащо Ви брешете?
Я не ставлю під сумнів, чи брешете, чи ні -- я питаю -- нащо?
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30.11.2021 10:00
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Це те, що відсутнє в Україні. Баланс. Розподіл влади на гілки - важлива й необхідна умова формування правової, соціальної держави, її основоположний принцип. Цей принцип справедливо належить до основних досягнень світової цивілізації і загально - людської культури. Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що він покликаний запобігти можливості зосередження повноти влади в руках якої-небудь гілки влади чи державного органу. Тому його справедливо вважають важливою гарантією політичної свободи особистості. "Прокурор- мій. Сто відсотків!" Кожен повинен займатися обовязками, визначеними посадовою інструкцією. Для влади ст. 22 Конституції. Зміни в Україні починати із закону "Про імпічмент" Закон повинен бути реальним, а не захищати президента від відповідальності. Є закон стосовно державної мови, виконувати закон зобовязані всі. І Мураєви, Рабіновичі, і Бойки, і Бужанські. Не виконують, відповідальність. Це питання безпеки. Тому переконаний, заборонити партії, які експлуатують гасло : Какая разница"
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30.11.2021 09:43 Відповісти
Яка гра від республіканців, типу додаткові санкції, але тоді треба буде переголосовувати все наново в Палаті, а от окрема проголосувати правки потім -- не можна. От й цікаво виходить, ніби то й за посилення санкцій проти ПП-2, але за фактом самі санкції пригальмували. Але, вже як є -- зараз будуть знову консультації.
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30.11.2021 09:50 Відповісти
а навіщо тоді байден викинув із проекту ті санкції? щоб республіканці йому у штани насрали? і хто буде потім, колись за ті санкції із демів голосувати?
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30.11.2021 12:37 Відповісти
як показує вже історія, Байден нічого не викидав, й демократи (та республіканці) збираються за них голосувати
А от республіканці зараз починають вигадувати цікаві історії про те, які вони герої й дуже сильно боряться за санкції проти ПП-2, вважаю, ми їх ще кілька нових почуємо скоро.
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21.12.2021 10:32 Відповісти
Байден был вице- президентом при Обаме с 2009 по 2017 годы.
Обама и Байден отменили санкции против России после вторжения в Грузию и оккупации части ее территории.
В 2009 году Обама-Байден отменив санкции, объявили о Перезагрузке. В результате на Россию пролился дождь из триллионов долларов. Был с помпой открыт Северный поток.
Агрессор был "наказан" по полной. Грузия лишилась части территории.
Эта же администрация США фактически бездействовала когда оккупировали Крым и Донбасс.
Рос СМИ регулярно выходят с заголовками "Когда состоится Перезагрузка 2"?
Как бы намекают...
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30.11.2021 09:55 Відповісти
"как бы" -- нащо Ви брешете?
Я не ставлю під сумнів, чи брешете, чи ні -- я питаю -- нащо?
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30.11.2021 10:00 Відповісти
отак він Вам і скаже
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30.11.2021 11:26 Відповісти
Гугл вам в помощь
Байден был вице-президентом? Был
В 2009 были отменены санкции за Грузию? Были
Была ли объявлена Перезагрузка? Была
Открывали ли после этого Северный поток? Да. Смотрите видео на ютубе кто с улыбками на лицах крутил символический вентиль.
Инвнестировали после этого в российскую экономику триллионы долларов? Да - статистика в гугле открыта
Что крлме обеспокоеннлсти выражали США в момент оккупацмм части Украины? А может быть США приняли участие в Минских договоренностях?
Забейте в гугл слова перезагрузка и сами увидите заголовки сми с датами
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30.11.2021 12:09 Відповісти
на слово "перезагрузка" гугл видає все що завгодно, тільки не перелічені вами речі. Ссилочки можна було і покидати заради аргументованості.
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30.11.2021 16:45 Відповісти
Я же не знал, что вы настолько..
Для особо обдарёных: вставьте в поиск перезагрузка 2009, перезагрузка сша россия
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30.11.2021 16:55 Відповісти
Закоханий в них?
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30.11.2021 12:08 Відповісти
Да, Обама и Байден те еще уроды. Им лишь бы перезагрузку делать, чем Путин и пользуется. Будет еще одна перезагрузка, потеряем пол страны. Зачем Путину отступать, когда никакой реакции кроме словоблудия и озабоченностей нет?
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30.11.2021 12:52 Відповісти
 
 