Республіканці через "Північний потік-2" заблокували прискорене ухвалення оборонного бюджету США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Республіканці у Сенаті США заблокували прискорене ухвалення оборонного бюджету через необхідність детального обговорення поправок, зокрема, щодо "Північного потоку-2".
Сенат проголосував 45 проти 51 за початок згортання дебатів щодо Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень витрат і політику Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Щоб ухвалити документ за прискореною процедурою необхідні були 60 голосів зі 100.
Невдача у голосуванні відбулася через відмову демократів включити у пакет поправок до законопроєкту запропоновані республіканцями зміни.
Поправки включають пропозицію щодо санкцій, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", яку підтримують сенатори Республіканської партії Джеймс Ріш і Тед Круз. Прийнятий Палатою представників законопроєкт про оборону включав санкції, пов'язані з "Північним потоком-2".
"Лідер демократів, здається, хоче поставити національну безпеку на останнє місце", – сказав лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.
Окрім газопроводу, республіканці хочуть голосувати за поправки щодо підтримки України та щодо Китаю.
Представник Білого дому повідомив The Hill, що адміністрація працює з законодавцями "над законодавчим пакетом санкцій у разі подальшого вторгнення Росії в Україну" з метою накласти на Росію максимальні покарання.
"Ми бачимо, що деякі члени Конгресу наголошують на санкціях, які насправді не стримують Росію, але загрожують трансатлантичній єдності, щоб набрати політичні очки у себе вдома - і таким чином затримують критичне фінансування національної безпеки з низки не пов'язаних питань. Це не має сенсу", – додав чиновник.
Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік у вересні цього року. На початку жовтня документ надійшов на розгляд Сенату США. Для затвердження законопроєкту він має бути ухвалений в обох палатах Конгресу США, після чого обидві редакції повинні пройти процес узгодження та подані на підпис президентові США.
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А от республіканці зараз починають вигадувати цікаві історії про те, які вони герої й дуже сильно боряться за санкції проти ПП-2, вважаю, ми їх ще кілька нових почуємо скоро.
Обама и Байден отменили санкции против России после вторжения в Грузию и оккупации части ее территории.
В 2009 году Обама-Байден отменив санкции, объявили о Перезагрузке. В результате на Россию пролился дождь из триллионов долларов. Был с помпой открыт Северный поток.
Агрессор был "наказан" по полной. Грузия лишилась части территории.
Эта же администрация США фактически бездействовала когда оккупировали Крым и Донбасс.
Рос СМИ регулярно выходят с заголовками "Когда состоится Перезагрузка 2"?
Как бы намекают...
Я не ставлю під сумнів, чи брешете, чи ні -- я питаю -- нащо?
Байден был вице-президентом? Был
В 2009 были отменены санкции за Грузию? Были
Была ли объявлена Перезагрузка? Была
Открывали ли после этого Северный поток? Да. Смотрите видео на ютубе кто с улыбками на лицах крутил символический вентиль.
Инвнестировали после этого в российскую экономику триллионы долларов? Да - статистика в гугле открыта
Что крлме обеспокоеннлсти выражали США в момент оккупацмм части Украины? А может быть США приняли участие в Минских договоренностях?
Забейте в гугл слова перезагрузка и сами увидите заголовки сми с датами
Для особо обдарёных: вставьте в поиск перезагрузка 2009, перезагрузка сша россия