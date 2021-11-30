Новий ковід-штам "Омікрон": у Британії планують ревакцинувати всіх дорослих через 3 місяці після другого щеплення

Радники уряду Британії з питань вакцинації заявили, що потрібно повторно вакцинувати проти коронавірусу всіх дорослих та скоротити перерву між дозами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише ВВС.

Зазначається, що наразі бустерну дозу радять робити через 6 місяців після другого щеплення. Втім у Британії переконані, що цей проміжок варто скоротити до 3 місяців.

Дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через 3 місяці після першої.

Крім цього, як наголосили в уряді, ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Все це заради того, щоб допомогти зупинити потенційну хвилю, викликану новим штамом "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC

"З будь-якою вакциною під час пандемії ми отримуємо найбільшу користь для окремих людей і суспільства. Ми хочемо забезпечити бустерні дози досить рано, щоб підготуватись до будь-якої можливої ​​хвилі", – заявив професор Вей Шен Лім.

Зазначимо, у Британії виявили випадки зараження новим ковід-штамом "Омікрон". Агентство охорони здоров’я країни повідомили, що останні два випадки пов'язані із подорожами до ПАР.