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Новий ковід-штам "Омікрон": у Британії планують ревакцинувати всіх дорослих через 3 місяці після другого щеплення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Новий ковід-штам

Радники уряду Британії з питань вакцинації заявили, що потрібно повторно вакцинувати проти коронавірусу всіх дорослих та скоротити перерву між дозами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише ВВС.

Зазначається, що наразі бустерну дозу радять робити через 6 місяців після другого щеплення. Втім у Британії переконані, що цей проміжок варто скоротити до 3 місяців.

Дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через 3 місяці після першої.

Крім цього, як наголосили в уряді, ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Все це заради того, щоб допомогти зупинити потенційну хвилю, викликану новим штамом "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC

"З будь-якою вакциною під час пандемії ми отримуємо найбільшу користь для окремих людей і суспільства. Ми хочемо забезпечити бустерні дози досить рано, щоб підготуватись до будь-якої можливої ​​хвилі", – заявив професор Вей Шен Лім.

Зазначимо, у Британії виявили випадки зараження новим ковід-штамом "Омікрон". Агентство охорони здоров’я країни повідомили, що останні два випадки пов'язані із подорожами до ПАР.
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Топ коментарі
+8
Ну таки все идёт как и предполагалось - скоро каждый месяц по уколу. Цікаво поборники за здоровый укол также будут продолжать топить за ежемесячную вакцинацию или начнут требовать еженедельную ?
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30.11.2021 09:53
+5
информации пока ноль, но колоть уже обязательно. неважно, что и как, главное - уколоть, уколоть, пока стадо покорно.
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30.11.2021 10:05
+4
По ходу ктото заработает покруче чем газпром...нехиленько так стимулируется на уровне государств бизнес фармакологических корпораций...
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30.11.2021 09:59
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ужос
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30.11.2021 09:43 Відповісти
Мы все умрем аааа
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30.11.2021 09:44 Відповісти
Заявление главы Moderna

Действующие вакцины бессильны перед омикроном - Financial Times
Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.

Эффективность существующих вакцин практически нулевая..., все люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подтверждают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
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30.11.2021 09:52 Відповісти
Сейчас прервут сообщение с ЮАР, обвинят их в геноциде обезьян и через пару-тройку дней они подтвердят всё ,что озвучит всемирное общество захоронения
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30.11.2021 10:01 Відповісти
Ну таки все идёт как и предполагалось - скоро каждый месяц по уколу. Цікаво поборники за здоровый укол также будут продолжать топить за ежемесячную вакцинацию или начнут требовать еженедельную ?
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30.11.2021 09:53 Відповісти
лучше ежедневную - каждый день вмазаный и закладки искать не надо.
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30.11.2021 10:05 Відповісти
Ну об этом бы у Грефа трижды уколотого спросить, пропал где-то
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30.11.2021 10:21 Відповісти
По ходу ктото заработает покруче чем газпром...нехиленько так стимулируется на уровне государств бизнес фармакологических корпораций...
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30.11.2021 09:59 Відповісти
Никто не станет гробить экономики только ради того , чтобы обеспечить фарму деньгами. Цель давно озвучена - переход в новую реальность где каждый должен быть оцифрован и по сути представлять собой код в сети который при плохом поведении ( с точки зрения управляющих) может быть вычеркнут простым нажатием клавиши-в магазин не пустят, в транспорт не пустят, карточки аннулируют, на собственность тоже вводят документы только цифровые . Чудный новый мир .
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30.11.2021 10:14 Відповісти
Все эти бредни множатся на ноль простым фактом: все меры моментально ослаблялись и уходили на второй план, когда не было значительного роста случаев, а ситуация рассматривалась как нормально-спокойная. Если вдруг ковид уйдёт или найдут способ его быстро и просто лечить, то вакцинация тут же закончится, а с ней и все эти кода. Опять же, если бы люди сами сделали вакцину, без шапочек из фольги и рассказов про вышки 5G, то никакие кода вообще бы не понадобились.
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30.11.2021 11:55 Відповісти
Новый вирус очень слабый но народ усиленно запугивают и гонят на новые уколы.
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30.11.2021 10:04 Відповісти
Наркоманы всех стран объединяйтесь!
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30.11.2021 10:04 Відповісти
информации пока ноль, но колоть уже обязательно. неважно, что и как, главное - уколоть, уколоть, пока стадо покорно.
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30.11.2021 10:05 Відповісти
С февраля 2022 года все проживающие в стране лица должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке.

Правительство Австрии рассматривает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса, который за отказ от прививок предусматривает огромный штраф или тюремный срок. Об этом в понедельник, 29 ноября, информировала газета Die Presse.

Согласно документу, с февраля 2022 года все проживающие в Австрии лица должны сделать две прививки от коронавируса в обязательном порядке. В случае отказа штраф будет составлять 3,6 тысячи либо 7,2 тысячи евро - для тех граждан, которые проигнорируют уведомление властей дважды.

Если человек не может или не хочет оплачивать штраф, он на четыре месяца отправится в тюрьму.

От инъекций планируют освободить людей с противопоказаниями к прививкам, беременных и подростков до 12 лет.

Издание указывает, что законопроект будет представлен на следующей неделе. Для вступления в силу его должны поддержать обе палаты парламента Австрии.
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30.11.2021 10:12 Відповісти
Ну а как ещё заставить человека получить клеймо без которого ему просто не выйти на улицу особенно если он работает дома( на удаление) или пенсионер которому не надо на работу? Ну разве что военное положение вводить или чрезвычайное . Таки ждём погромов минимум и нарушения логистики продуктов
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30.11.2021 10:32 Відповісти
Надо взять все известные ШТАММЫ вируса и сделать инактивированную ПОЛИВАКЦИНУ, колоть по схеме каждые три месяца в течении года (эффективность будет хорошей, если за год привьют не менее 80% от всего НАСЕЛЕНИЯ) после этого прививать уже нет смысла!
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30.11.2021 10:20 Відповісти
P.S. в ЮАР не делали вакцин ЦЕЛЬНОВИРУСНЫХ ИНАКТИВИРОВАНЫХ вакцин вообще, только векторные и мРНК, которые нацелены только на белок в шипах, в этом и проблема!
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30.11.2021 10:46 Відповісти
https://www.facebook.com/100072721369258/videos/577402986816589
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30.11.2021 10:30 Відповісти
Що нас чекає:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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30.11.2021 10:34 Відповісти
В идеале, колоть 2 раза в месяц, каждый месяц.
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30.11.2021 16:01 Відповісти
 
 