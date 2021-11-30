Новий ковід-штам "Омікрон": у Британії планують ревакцинувати всіх дорослих через 3 місяці після другого щеплення
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Радники уряду Британії з питань вакцинації заявили, що потрібно повторно вакцинувати проти коронавірусу всіх дорослих та скоротити перерву між дозами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише ВВС.
Зазначається, що наразі бустерну дозу радять робити через 6 місяців після другого щеплення. Втім у Британії переконані, що цей проміжок варто скоротити до 3 місяців.
Дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через 3 місяці після першої.
Крім цього, як наголосили в уряді, ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Все це заради того, щоб допомогти зупинити потенційну хвилю, викликану новим штамом "Омікрон".
"З будь-якою вакциною під час пандемії ми отримуємо найбільшу користь для окремих людей і суспільства. Ми хочемо забезпечити бустерні дози досить рано, щоб підготуватись до будь-якої можливої хвилі", – заявив професор Вей Шен Лім.
Зазначимо, у Британії виявили випадки зараження новим ковід-штамом "Омікрон". Агентство охорони здоров’я країни повідомили, що останні два випадки пов'язані із подорожами до ПАР.
Будь ласка, зачекайте...
Действующие вакцины бессильны перед омикроном - Financial Times
Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.
Эффективность существующих вакцин практически нулевая..., все люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подтверждают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
Правительство Австрии рассматривает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса, который за отказ от прививок предусматривает огромный штраф или тюремный срок. Об этом в понедельник, 29 ноября, информировала газета Die Presse.
Согласно документу, с февраля 2022 года все проживающие в Австрии лица должны сделать две прививки от коронавируса в обязательном порядке. В случае отказа штраф будет составлять 3,6 тысячи либо 7,2 тысячи евро - для тех граждан, которые проигнорируют уведомление властей дважды.
Если человек не может или не хочет оплачивать штраф, он на четыре месяца отправится в тюрьму.
От инъекций планируют освободить людей с противопоказаниями к прививкам, беременных и подростков до 12 лет.
Издание указывает, что законопроект будет представлен на следующей неделе. Для вступления в силу его должны поддержать обе палаты парламента Австрии.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/