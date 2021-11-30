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Зеленський (17381) інвестиції (543) інвестори (145)

Зеленський розповів раді директорів та керівникам компаній-членів Американської торговельної палати про інвестпривабливість України

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеленський розповів раді директорів та керівникам компаній-членів Американської торговельної палати про інвестпривабливість України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом великих міжнародних компаній, які є одними з найбільших інвесторів у економіку нашої країни, та українських компаній, що змогли побудувати бізнес міжнародного рівня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що дуже радий нагоді провести зустріч.

"Хочу подякувати за вашу роботу в Україні, за створені робочі місця та сплачені податки, а також за те, що ви завжди активні у наданні пропозицій щодо подальшого покращення бізнес-клімату в країні", – сказав президент.

Як зазначається, Зеленський наголосив, що в Україні запущено надважливий процес деолігархізації, метою якого є забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Президент зауважив, що в Україні розблокована фундаментальна судова реформа після схвалення законів про перезавантаження Вищої ради правосуддя і відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, влада ініціювала реформу органів прокуратури за найкращими міжнародними стандартами.

Також Зеленський нагадав, що з метою стимулювання розвитку цифрової держави буде запроваджено правовий режим "Дія Сіті", створюються сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер наголосив, що для компаній – членів асоціації ключовою є довіра, і ця зустріч з президентом України – знак такої довіри, яка будується на найвищому рівні.

Він нагадав, що компанії – члени Американської торговельної палати інвестували в Україну понад 50 мільярдів доларів США – і продовжують це робити – та створили понад 400 тисяч робочих місць.

За словами Гундера, для роботи цих компаній важливими є, зокрема, безпека, верховенство права, судова реформа, макроекономічна стабільність, справедлива та передбачувана податкова політика, боротьба з тіньовою економікою, діджиталізація, захист інвестицій та права власності, рівні правила гри без преференцій та прозора приватизація.

Голова ради директорів Американської торговельної палати, засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна зазначила, що головною візією бізнес-асоціації є допомогти зробити Україну привабливою для інвестицій, інновацій та створення нових робочих місць.

Генеральний директор McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова наголосила, що для компанії наша країна є одним з найбільш привабливих потенційних ринків для розвитку у Європі.

"Корпорація McDonald’s вірить у зміни, готова інвестувати та вірить в інвестиційну привабливість України", – сказала вона.

Зі свого боку генеральний директор катарського портового оператора Qterminals Невіл Роберт Стенсфілд Біссе нагадав, що в межах договору про концесію українського порту Ольвія компанія зобов’язалася вкласти в об'єкт значні кошти.

"Ми чекаємо на розширення нашого бізнесу в Україні. Відчуваємо величезний потенціал і раді працювати тут. Для нас важлива передбачуваність, певна видимість щодо того, як ми працюємо", – зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Очень мудрая и неординарная политика - сначала заявить про переворот а потом убеждать что Украина привлекательная страна для инвестиций. Шах и мат логике!
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30.11.2021 09:57
+22
А що, "переворот" вже відміняється?
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30.11.2021 09:48
+20
У соседей произошло чудо. Во время показа по телевизору очередного видосика президента, парализованный дедушка встал и выключил телевизор.
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30.11.2021 09:50
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Микрофон в ухе , суфлер табличка с текстом, или просто прочитало по бумажке. Само же внятно не может сказать несколько слов, такой соратник по разуму Марьяны Безмозглой и Коли Котлеты-Тищенко.
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30.11.2021 09:48 Відповісти
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30.11.2021 09:50 Відповісти
Чому ж не може? Крайній раз Буба обвалив українські акції більш як на 10% анекдотом про Путч-01.12.2021. Воістину впливовий політик. *******.))
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30.11.2021 09:51 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней...

Он пока только учит слова на букву А:
• Аудит
• Адженда
• Акцепт
...

Всё, пока...
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30.11.2021 10:47 Відповісти
А що, "переворот" вже відміняється?
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30.11.2021 09:48 Відповісти
Якби ви знали, що він має на увазі під переворотом!
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30.11.2021 10:10 Відповісти
remember, remember Тhirtieth of November!

Силовий розгін Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. змінив життя не лише студентів, а й цілої країни - і то не одної.
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30.11.2021 10:19 Відповісти
бо наступного дня було так

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30.11.2021 10:20 Відповісти
традиція, авжеж

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30.11.2021 11:33 Відповісти
Невже позу змінити?
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30.11.2021 10:52 Відповісти
Щось з Камасутри? 🤔
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30.11.2021 12:04 Відповісти
Ну дык...Вы прогноз погоды видели?Заговорщики в непогоду из дому "ни нагой."Мож весной,не?
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30.11.2021 10:40 Відповісти


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30.11.2021 09:49 Відповісти
мерзкая рожа...
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30.11.2021 10:00 Відповісти
так семіт же... це ще можна сказать красень
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30.11.2021 10:15 Відповісти
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30.11.2021 10:19 Відповісти
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30.11.2021 10:42 Відповісти
👍
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30.11.2021 10:50 Відповісти
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30.11.2021 12:08 Відповісти
Тіпічная!
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30.11.2021 10:54 Відповісти
"С таким лицом денег тебе никто не даст..." сказав би покійний Кернес.
))) Хотіла посміхнутись, але чомусь сумно і соромно.
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30.11.2021 10:12 Відповісти
Он ещё не знает его в багажнике везли или он за рулём ехал во время ДТП.
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30.11.2021 10:12 Відповісти
Фууу,какая труха!
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30.11.2021 10:47 Відповісти
типичная семитская рожа...
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30.11.2021 10:51 Відповісти
Беда, если такой преЗЕдент занимается инвестициями
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30.11.2021 09:49 Відповісти
Так он же только до среды Преззидент! Переворот же будет)))
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30.11.2021 09:50 Відповісти
Конец резидента.
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30.11.2021 10:13 Відповісти
У соседей произошло чудо. Во время показа по телевизору очередного видосика президента, парализованный дедушка встал и выключил телевизор.
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30.11.2021 09:50 Відповісти
Доставил))
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30.11.2021 10:26 Відповісти
Про американського фермера, фінансист котрого незаконно перевів гроші підприємства на передвиборчу кампанію ЗЄлєшмарклі і фермер тепер перебуває під слідством, Зєосел теж розповів?
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30.11.2021 09:51 Відповісти
Очень мудрая и неординарная политика - сначала заявить про переворот а потом убеждать что Украина привлекательная страна для инвестиций. Шах и мат логике!
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30.11.2021 09:57 Відповісти
Так там же , наверно, рулят агенты Баширов и Петров 😀😀
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30.11.2021 10:02 Відповісти
Баширов выступает за инвестиции, а Петров за переворот.
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30.11.2021 10:15 Відповісти
😀😀😀
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30.11.2021 10:18 Відповісти
О какой логике Вы,говорите? Они пришли грабить и плясать под дудку агентов Кремля
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30.11.2021 10:52 Відповісти
Таль і сСміслов в учениках!
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30.11.2021 10:56 Відповісти
О какой логике Вы,говорите? Они пришли грабить и плясать под дудку агентов Кремля
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30.11.2021 10:57 Відповісти
"Вкладіть в "нас" гроші. А "Я" потім подарую їх бене..."
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30.11.2021 10:00 Відповісти
Логіка Зе: "встигни інвестувати до перевороту з відкатом усього 20%, після перевороту відкат базовий стандарт-50%"
😀
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30.11.2021 10:01 Відповісти
ИНВЕСТ няни присутствовали на встрече? Или только главная няня страны Ермак 😀😀😀?
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30.11.2021 10:01 Відповісти
Это же надо придумать взрослым мужчинам название ИНВЕСТ НЯНЯ
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30.11.2021 10:23 Відповісти
А про государственный переворот ты им не рассказал, Бубочка моя ненаглядная?
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30.11.2021 10:05 Відповісти
просили сидеть тихо, никуда не лезть и ничего не трогать.
опять "вчинив пожежу та накоїв шкоди"
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30.11.2021 10:10 Відповісти
Лучше бы ЗЕ показал им свою последнюю пресс-конференцию. Сразу все вопросы отпали бы.
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30.11.2021 10:16 Відповісти
Думаю що американські інвестори прислухаються до слів президента прибалтійської країни,яка не рекомендувала підприємцям вкладати інвестиції в Україну,тому що багато випадків що Українські суди забирали майно інвесторів,і його так і не вдалось повернути.зеленський пробує підняти свій рейтинг.
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30.11.2021 10:23 Відповісти
После заявление болвана о Госперевоте Акций 107 украинских компаний по сведениям агентва Блумберг обвалились от 12 до 23 %...,какой инвестор сюда придет в банду кругліх дураков 73%...,разве что цветочек подарят...
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30.11.2021 10:33 Відповісти
Гниди, які витрачають мільйони платників податків на свої гульбища та офшори, ********* Україну на весь світ.
А потім закликають інвестувати в свою злодійську маліну.

@dmitriypaut

Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по шахматам!

Ура!

И это не смотря на противодействие Зеленскага, который не оплатил пребывание спортсменов на чемпионате.

Відео:

https://twitter.com/i/status/1465570189500628994
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30.11.2021 10:35 Відповісти
Про що він меле, хронічний брехун, зрадник, дегенерат, імбіцил та наркоман. Про такого преЗедента мріє кожна країна.
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30.11.2021 10:35 Відповісти
оно гибридное...и под коксом...
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30.11.2021 10:53 Відповісти
В Украинский Клондайк где против главного вора Коломойского открыта куча уголовных дел никто не придет...,в забугорной прессе полно статей об этом...не партесь чуваки...,или вы думаете что Билл Гейтс или Уоренн Баффет или Илан Маск не читают газет и журналов? Напрасно... Их офисные менеджеры работают беукоризненно...
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30.11.2021 10:40 Відповісти
Нет более привлекательной ситуации для инвестиций, чем государственный переворот отметил зеленский... Инвесторы согласились.... (эпизод из нового сериала "Зелёный кокс")
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30.11.2021 10:53 Відповісти
Только начал читать название статьи и заржал..... Бубочка.... Где Оманские ярды ...... Или где ты там еще "отдыхал"?
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30.11.2021 12:20 Відповісти
…Главнокомандующий: Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить…(с)
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30.11.2021 12:27 Відповісти
Идиотизм в кубе
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30.11.2021 12:45 Відповісти
 
 