Влада Австрії планує запровадити штрафи до 7200 євро за відмову від обов'язкової вакцинації, - Die Presse
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Влада Австрії планує запровадити штрафи за відмову робити щеплення від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода", про це йдеться в попередній версії законопроєкту про обов'язкову вакцинацію, опубліковану газетою Die Presse. Нові заходи можуть запровадити у лютому 2022 року.
Розмір штрафу – 3600 євро чи чотири місяці позбавлення волі. Якщо людина двічі проігнорує повідомлення влади про необхідність зробити щеплення, то сума буде вищою — 7200 євро.
Вакцинуватись, відповідно до законопроєкту, будуть зобов'язані всі, хто проживає в Австрії, включаючи людей з посвідкою на проживання. Уникнути щеплення зможуть люди, які мають протипоказання, а також вагітні та діти до 12 років.
Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію планують офіційно подати 6 грудня.
Австрія стала першою країною Євросоюзу, яка оголосила про обов'язкову вакцинацію громадян від COVID-19 – з 1 лютого 2022 року. З 22 листопада в Австрії діє повний локдаун. Передбачається, що він триватиме 20 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Широкое распространение вакцинации привело к снижению заболеваемости в Соединенных Штатах с 4,4 на 100 000 жителей в 1932 году до 2,0 в 1937 году. В нацистской Германии , где власти предпочитали лечение и изоляцию вакцинации (примерно до 1939-41 годов), количество случаев заболевания за тот же период выросло с 6,1 до 9,6 на 100 000 жителей. [53]
чи може ви хочете порівняти стійкість іммунітету від дифтерії (насправді до токсину - десятки років) із стійкістю іммунітету від ковіду (4-5 місяців)
чи може у дифтерії з'являвся новий збудник кожні 3-4 місяці?
а що стосовно свійских і диких тварин? як часто вони переносять дифтерію? а як щодо ковіду?
А что Вас смущает?
хочете шось сказати про запобігання смертності? тодіі вакцинуйте группу ризику, а на решту від вакцин закупіть аппаратів екмо. і дайте змогу здоровим людям вивести і розповсюдити легкий штам, що витіснить решту штаммів і нівелює ковід до рівня сезонних сопель, як грип.
хочете ще шось сказати про запобігання смертності. Ізраїль досяг таких показників, вакцинувавши всіх, навіть дітей:
Updates
November 28
329 new cases and 5 new deaths in Israel [source]
November 27
340 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
правда чомусь на загальній смертності ця чудо-статистика виглядає так-собі, ой як не зручно
тобто надлишкова смертність є - то не біда, головне, шо вакциновані
И у нас есть, только не штрафы - не допуск в заведения.... вот только относится это к вакцинам которые прошли все испытания и стоят в графике ежегодной вакцинации по возр.группам.
Не подскажите от ковидла прошли испытания и в графике стоят???
Подмена понятий, вот на чем сейчас играют по всему миру, а люди настолько отупели за последние лет 10, что ими можно вертеть как хочешь.А след.поколению и штрафы не нужны будут, новый челенж в тиктоке и все будут стоять в очереди.
на основі чого ви ототожнюєте вакцинацію від поліомієліту чи дифтерії із вакцинацію проти ковіду? важко переносить группа > 50? то вакцинуйте тільки їх, а решту за бажанням. для чого потрібен цей ковідофашизм?
Як там ціна на нафту,до речі? Ти ж казав що ціна на нафту висока,бо в Техасі морози.Напевно цілий рік морози.Як тобі Байден президент? Він санкції не вводить проти північного потоку.І це друг України.
Украина занимает третье место в Европе по смертности от Ковида.
У Гондураса все не так грустно.
"В середньому протягом 2018 року в Австрії проживали 2,022 млн осіб з міграційним корінням. У співвідношенні із загальною чисельністю населення в домогосподарствах ця частка становить 23,3%", - йдеться у звіті.
За період 2013-2018 року кількість мігрантів в країні виросла на 400 тис. осіб (у 2013 р. було 1,622 млн осіб).
Щодо осіб без міграційного походження (коли щонайменше один з батьків народжений в Австрії), то таких в країні проживає 6,656 млн (76,7%). Всього в Республіці Австрія станом на 1 січня 2019 року проживали 8 858 775 осіб.
В австрійській статистиці термін "населення з міграційним корінням" стосується усіх осіб, чиї батько та мати були народжені за кордоном, незалежно від їх громадянства. Майже 1,5 млн осіб з цієї групи належать до так званого "першого покоління" (народилися за кордоном і приїхали в Австрію), ще 530 тис. осіб - так звана "друге покоління" (народжені в Австрії, а батьки мають місце народження за межами країни). "Третє покоління" в статистиці вже не рахується, оскільки його представники були народжені в Австрії батьками, які також були народжені в цій країні. Крім того, в статистиці не враховуються дані щодо 159 тис. осіб, які знаходяться в різноманітних установах (центри прийому біженців, тюрми, монастирі, інтернати).
Близько 63% населення з міграційним корінням мають закордонне громадянство, інші 37% - володіють австрійськими паспортами
В случае с, например, столбняком - лечения от этого заболевания нет, а вероятность смертельного исхода в случае заражения слишком высока, если человек не вакцинирован и тут нерадивых родителей штрафуют за то, что они лишают своих детей защиты от смертельной болезни. При этом это не является выбором детей, это выбор именно родителей.
По поводу же инфекционных заболеваний, вызывающих эпидемии - вакцинация - основной способ остановить их. Да, вакцинированные тоже могут заболевать и быть разносчиками инфекции - но гораздо легче и гораздо меньшее время и это критично важно, будет ли человек распространять вирус вокруг себя 1-2 дня или 2-4 недели. Потому в случае с вакцинацией от опасных карантинных заболеваний, критично важно достигнуть такого процента вакцинированных, при котором эпидемия будет угасать и сойдет на нет.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
почитайте главу главу "Негерметичные вакцины, антителозависимое усиление и эффект Марека"
Народ, когда вы уже будете проверять источники информации?
Почитайте названия статей на этом сайтике, ссылку на который вы даете - это же полный треш типа "крамолы" и тп "раскрывателей всемирных заговоров"!
- вакцинированные будут распространять вирус вокруг себя 1-2 дня а не вакцинированные 2-4 недели - не доказано, все может оказаться с точностью до наоборот;
- прошу не путать проверенные вакцины и не прошедшие полный цикл испытаний - даже у проверенных отработанных есть определенный процент осложнений и смертей;
- чрезвычайная ситуация в стране в связи с эпидемией не объявлена - нет оснований! Не наблюдал очередей у моргов и скоплений у залов прощания.
Думаю необходимо осознавать что все вакцинации в той или иной степени являются вмешательством в геном днк-рнк вакцинируемого, а также думаю и игры с иммунитетом могут оказаться чрезвычайно опасными. Вы настаиваете уже на ТРёх вакцинациях - типа это цикл, ничего не поясняя и не доказывая! и ведь это не предел, предполагаются еще 2? Вас это не пугает? Вероятно поэтому все вакцинированные должны подписывать бумагу о согласии? Вакцинироваться или рискнуть - это должен быть личный выбор. По факту мы имеем очень мутную и не понятную историю с враньем и истерией, всеобщими принудительными мерами.
Но ведь сути это не меняет.
Для того чтобы проверить способность генома РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК человеческих хромосом, исследователи добавили ген обратной транскриптазы (фермент, который превращает РНК в ДНК) в клетки человека, а затем культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2.
В одном из экспериментов ученые использовали ген обратной транскриптазы из ВИЧ. Также они предоставили ген обратной транскриптазы с использованием последовательностей человеческого ДНК, известных как элементы LINE-1, которые являются остатками древних ретровирусных инфекций. В итоге клетки, которые вырабатывают любую форму фермента, сделали так, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека. Повторюсь я не биолог, и мне эти фокусы с ДНК и РНК не нравятся. Вероятно могут быть вакцины не только РНК но и ДНК. Все удачи вам, и если есть вопросы гугл в помощь.
И это я пишу как противник антивакцинаторства.
Розмір штрафу - 3600 євро чи чотири місяці позбавлення волі.
Ок, відсиділа людина у фашистській в*язниці 4 місяці, вийшла. Не колеться.
То коломийка повторюється ?
Але ж за одне й те саме =правопорушення=, якщо людина відсиділа, то її вдруге / втретє і т.д. не карають ?
Чи у гідних нащадків одного дуже відомого персонажа це стане пожиттєвим ув*язненням для непокрних ?