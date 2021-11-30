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Влада Австрії планує запровадити штрафи до 7200 євро за відмову від обов'язкової вакцинації, - Die Presse

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Влада Австрії планує запровадити штрафи до 7200 євро за відмову від обов'язкової вакцинації, - Die Presse

Влада Австрії планує запровадити штрафи за відмову робити щеплення від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода", про це йдеться в попередній версії законопроєкту про обов'язкову вакцинацію, опубліковану газетою Die Presse. Нові заходи можуть запровадити у лютому 2022 року.

Розмір штрафу – 3600 євро чи чотири місяці позбавлення волі. Якщо людина двічі проігнорує повідомлення влади про необхідність зробити щеплення, то сума буде вищою — 7200 євро.

Вакцинуватись, відповідно до законопроєкту, будуть зобов'язані всі, хто проживає в Австрії, включаючи людей з посвідкою на проживання. Уникнути щеплення зможуть люди, які мають протипоказання, а також вагітні та діти до 12 років.

Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію планують офіційно подати 6 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія вводить локдаун з 22 листопада і закриває кордони для туристів

Австрія стала першою країною Євросоюзу, яка оголосила про обов'язкову вакцинацію громадян від COVID-19 – з 1 лютого 2022 року. З 22 листопада в Австрії діє повний локдаун. Передбачається, що він триватиме 20 днів.
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Топ коментарі
+8
А ще найкращих композиторів Моцарта і Штрауса, найвідомішого автоконструктора Порше і тд. І що далі?
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30.11.2021 09:57
+7
по-моєму, це вже фашизм. Реальний. Чекайте людей на вулицях і площах
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30.11.2021 10:23
+6
Сейчас забанят, на этом сайте нельзя критиковать решения великих здравохранителей которые готовы убить свободу ради тотальной вакцинации
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30.11.2021 10:00
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Астанавитесь! Куда мир катится, уже даже валить некуда, везде всех хотят посадить на бутылку
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30.11.2021 09:50 Відповісти
Фашизды! Все что нужно это покаяться и выйти на крестный ход!
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30.11.2021 09:52 Відповісти
З кацапськими QR-кодами!
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30.11.2021 09:56 Відповісти
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30.11.2021 10:24 Відповісти
Даю в переводе, речь идет о дифтерии. источник https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria

Широкое распространение вакцинации привело к снижению заболеваемости в Соединенных Штатах с 4,4 на 100 000 жителей в 1932 году до 2,0 в 1937 году. В нацистской Германии , где власти предпочитали лечение и изоляцию вакцинации (примерно до 1939-41 годов), количество случаев заболевания за тот же период выросло с 6,1 до 9,6 на 100 000 жителей. [53]
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30.11.2021 10:36 Відповісти
і? ви хочете порівняти бактерію дифтерії з вірусом?
чи може ви хочете порівняти стійкість іммунітету від дифтерії (насправді до токсину - десятки років) із стійкістю іммунітету від ковіду (4-5 місяців)
чи може у дифтерії з'являвся новий збудник кожні 3-4 місяці?
а що стосовно свійских і диких тварин? як часто вони переносять дифтерію? а як щодо ковіду?
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30.11.2021 11:37 Відповісти
Да, хочу. Иммунитет к дифтерийному токсину держится лет 10-15, а не десятки лет. И хочу показать неэффективность подхода лечение и изоляция вместо вакцинации. И еще хочу показать кто именно продвигал такой подход.
А что Вас смущает?
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30.11.2021 11:54 Відповісти
мене непокоїть те, що ви вперто намагаєтесь застосувати методи, що діють на одні хвороби до хвороб, на які ці методи не діють взагалі. вакцинація від дефтерії запобігає розповсюдженню хвороби, вакцинація від ковіду та інших соплів - ні. причому для цього не гнушаєтесь уже геть фашистськими методами, що радше походить на якийсь релігійний фанатизм.
хочете шось сказати про запобігання смертності? тодіі вакцинуйте группу ризику, а на решту від вакцин закупіть аппаратів екмо. і дайте змогу здоровим людям вивести і розповсюдити легкий штам, що витіснить решту штаммів і нівелює ковід до рівня сезонних сопель, як грип.
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30.11.2021 12:31 Відповісти
Вакцинація від ДИФТЕРІЇ не перешкоджає зараженню нею, а допомогає організму швидше з нею розправитися. Як і вакцинація від ковіду.
хочете ще шось сказати про запобігання смертності. Ізраїль досяг таких показників, вакцинувавши всіх, навіть дітей:

Updates



November 28

329 new cases and 5 new deaths in Israel [source]

November 27

340 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
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30.11.2021 15:03 Відповісти
чудово, і тепер щоб їх втримати буде ревакцинуватися кожні 3 місяці довічно з усіма прекрасними атрибутами примусу.

правда чомусь на загальній смертності ця чудо-статистика виглядає так-собі, ой як не зручно
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30.11.2021 16:04 Відповісти
Ти цю статистику там не можеш бачити, бо по Україні там графік закінчується 30 вересня, а по Ізраїлю 24 жовтня, ой як не зручно...
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30.11.2021 16:26 Відповісти
чому ж не зручно. по Ізраілю дуже зручно видно, що піки смертності співпадають з піками захворювання і аж ніяк не залежать від цього чудового графіку
тобто надлишкова смертність є - то не біда, головне, шо вакциновані
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30.11.2021 16:57 Відповісти
Ті піки давали в основному невакциновані

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30.11.2021 17:19 Відповісти
Взагалі-то від дифтерії кожні 10 років ревакцинація...
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30.11.2021 12:26 Відповісти
так, кожні 10 років вибрані с запасом, тото іммунітет триває довше. самі-то як, від страшної дифтерії давно ревакцинувалися?
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30.11.2021 12:33 Відповісти
символічно, бо ця земля свого часу дала людству одного з найжахливіших тиранів.
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30.11.2021 09:56 Відповісти
А ще найкращих композиторів Моцарта і Штрауса, найвідомішого автоконструктора Порше і тд. І що далі?
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30.11.2021 09:57 Відповісти
далі? бараки та крематорії.
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30.11.2021 10:09 Відповісти
Сейчас забанят, на этом сайте нельзя критиковать решения великих здравохранителей которые готовы убить свободу ради тотальной вакцинации
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30.11.2021 10:00 Відповісти
А може ти спочатку навчишся коми розставляти, а потім уже почнеш коментувати такі складні теми, як вакцинація?
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30.11.2021 10:01 Відповісти
Сразу, после того как добавят кнопку "ред", хотя они пепебанят тут всех раньше)
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30.11.2021 10:03 Відповісти
Ну я чомусь зразу ставлю! Цікаво, яке в тебе утворення?
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30.11.2021 13:00 Відповісти
Незалежно від того, доцільні такі заходи чи ні, такі рішення може прийняти лише влада, що діє з переконань правильності такого роду заходів та більше переймається державою, а не власним рейтингом, бо він в неї однозначно впаде.
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30.11.2021 09:59 Відповісти
У Німеччині, Франції, Італії і тій же Австрії є давно уже штрафи за відмову від щеплення дітей обов'язковими вакцинами (якщо немає медичних протипоказань, звісно) і чомусь ніхто ніколи не казав, що це наступ на права людини! Бо демократія - це не лише права, але й обов'язки! А тут раптом купа народу повірили кацапській пропаганді, хоча які там права людини в кацапії?
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30.11.2021 10:00 Відповісти
Ты наивный как девочка-подросток. Веришь в демократию, пользу от прививок, в то что о тебе заботится государство, и в деда мороза наверное. Хотя наверное так проще жить, просто делаешь все как скажут
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30.11.2021 10:12 Відповісти
Государство заботится освоем существовании - а массовая вакцинация - это КОЛЛЕКТИВНІЙ иммунитет граждан государства.
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30.11.2021 10:35 Відповісти
колективний імунітет звісно, що добре. тільки коли він працює. про який колектикний імунітет йде мова, коли імунна відповідь тримається 3-5 місяців, і новий штамм з'являється кожні 3-4 місяці. це вже якесь релігійне масове безумство - віра в стадний імунітет від соплів та застуди.
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30.11.2021 11:42 Відповісти
Принаймні, я пишу грамотно, а в тебе в 2 рядках тексту штук 5 ком відсутні... Думка тупих і неграмотних НЕ ЦІКАВИТЬ!
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30.11.2021 12:27 Відповісти
У Німеччині, Франції, Італії і тій же Австрії є давно уже штрафи за відмову від щеплення дітей обов'язковими вакцинами,

И у нас есть, только не штрафы - не допуск в заведения.... вот только относится это к вакцинам которые прошли все испытания и стоят в графике ежегодной вакцинации по возр.группам.
Не подскажите от ковидла прошли испытания и в графике стоят???
Подмена понятий, вот на чем сейчас играют по всему миру, а люди настолько отупели за последние лет 10, что ими можно вертеть как хочешь.А след.поколению и штрафы не нужны будут, новый челенж в тиктоке и все будут стоять в очереди.
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30.11.2021 10:12 Відповісти
нічого дивного, бо псевдонауковий наступ ліваків іде вже не перший рік...спочатку піплу впарили, що гомосексуалізм це норма і сумніватись в цьому можуть лише темні невігласи (хоча ніякого наукового диспуту не було і це рішення було абсолютно політичним). Потім розказують, що рас фактично не існує, але потрібна дуже корисна "позитивна дискримінації" за ознаками кольору шкіри та статі. і так далі...тому сьогоднішнє обалванювання це продовження промивкі мізків яке триває вже давненько.
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30.11.2021 10:25 Відповісти
то ви хоч наведіть приклад, які саме вакцини обов'язкові, скільки років (десятиліть) їх вже вживають, скільки тримається від них імунітет, яка етимологія розповсюдження збудників, яка летальність від тих хвороб?
на основі чого ви ототожнюєте вакцинацію від поліомієліту чи дифтерії із вакцинацію проти ковіду? важко переносить группа > 50? то вакцинуйте тільки їх, а решту за бажанням. для чого потрібен цей ковідофашизм?
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30.11.2021 11:53 Відповісти
А чи ознака демократїї те,коли твою націю перемішують з дикунами-трутнями? А чи ознака демократії,коли дикунам дозволяють різати і ґвалтувати місцевих жінок і приховувати злочинців? А чи ознака демократії те,коли змушують наколінах стояти перед блмщиками? На мою думку це ознака нового комунізму.Саме комуністи перемішували нації.

Як там ціна на нафту,до речі? Ти ж казав що ціна на нафту висока,бо в Техасі морози.Напевно цілий рік морози.Як тобі Байден президент? Він санкції не вводить проти північного потоку.І це друг України.
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30.11.2021 15:14 Відповісти
Коліть ваксерів, коліть. Коліть доти поки ці 73% д"білів не зрозуміють що їх в черговий раз на"бали
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30.11.2021 10:01 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом!
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30.11.2021 10:01 Відповісти
Точно.
Украина занимает третье место в Европе по смертности от Ковида.

У Гондураса все не так грустно.
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30.11.2021 12:17 Відповісти


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30.11.2021 10:04 Відповісти
А якщо я запощу фото, як корові таблетку дають, то ти що, аптеку спалиш?
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30.11.2021 15:06 Відповісти
А могли бы и смертную казнь за неподчинение, что так мягко то? сарказм если что
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30.11.2021 10:11 Відповісти
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30.11.2021 10:18 Відповісти
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30.11.2021 10:19 Відповісти
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30.11.2021 10:22 Відповісти
по-моєму, це вже фашизм. Реальний. Чекайте людей на вулицях і площах
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30.11.2021 10:23 Відповісти
Найкраще всіх антиваксів відправити на вільні землі без вірусу в майбутні міста-мільйонники в "Австрійську Сибірську Республіку" , які збудує Шойгу в Сибірі.
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30.11.2021 10:29 Відповісти
З QR-кодами сайту єдінай рассєї?
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30.11.2021 11:47 Відповісти
то була лиш дискредитаційна провокація з боку зельоних, ясно як Божий день. Проти фашистських обмежень вся Європа вже давно протестує.
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30.11.2021 12:35 Відповісти
Вся Європа - це Лепен і AFD?
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30.11.2021 12:53 Відповісти
Австрійці не хочуть мабуть щоб на "вільне" місце приїхали мігранти.

"В середньому протягом 2018 року в Австрії проживали 2,022 млн осіб з міграційним корінням. У співвідношенні із загальною чисельністю населення в домогосподарствах ця частка становить 23,3%", - йдеться у звіті.

За період 2013-2018 року кількість мігрантів в країні виросла на 400 тис. осіб (у 2013 р. було 1,622 млн осіб).

Щодо осіб без міграційного походження (коли щонайменше один з батьків народжений в Австрії), то таких в країні проживає 6,656 млн (76,7%). Всього в Республіці Австрія станом на 1 січня 2019 року проживали 8 858 775 осіб.

В австрійській статистиці термін "населення з міграційним корінням" стосується усіх осіб, чиї батько та мати були народжені за кордоном, незалежно від їх громадянства. Майже 1,5 млн осіб з цієї групи належать до так званого "першого покоління" (народилися за кордоном і приїхали в Австрію), ще 530 тис. осіб - так звана "друге покоління" (народжені в Австрії, а батьки мають місце народження за межами країни). "Третє покоління" в статистиці вже не рахується, оскільки його представники були народжені в Австрії батьками, які також були народжені в цій країні. Крім того, в статистиці не враховуються дані щодо 159 тис. осіб, які знаходяться в різноманітних установах (центри прийому біженців, тюрми, монастирі, інтернати).

Близько 63% населення з міграційним корінням мають закордонне громадянство, інші 37% - володіють австрійськими паспортами
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30.11.2021 10:27 Відповісти
Ущипните меня, мне кажется я сплю и вижу сон - какую то злобную историю по типу произведений Л.Кэролла. Пламенная забота о своих гражданах скатывается до всеобщего террора? "Да здравствует неофашизм" так что ли нужно понимать весь этот цирк?
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30.11.2021 10:28 Відповісти
Ничего новго в этом нет - в Западных странах дебилов, отказывающихся вакцинировать своих детей, давным-давно уже штрафуют.
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30.11.2021 10:37 Відповісти
Объясните внятно чем обусловлена такая гарячая и бескомпромисная забота - всех вакцинировать вплоть до штрафов и принуждения? Только не нужно врать и убеждать нас что вакцинированные не болеют а не вакцинированные являются разносчиками заразы... и даже в этом случае вакцинация не может быть обязательной!
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30.11.2021 10:48 Відповісти
Зависит от конкретной болезни и вакцины.
В случае с, например, столбняком - лечения от этого заболевания нет, а вероятность смертельного исхода в случае заражения слишком высока, если человек не вакцинирован и тут нерадивых родителей штрафуют за то, что они лишают своих детей защиты от смертельной болезни. При этом это не является выбором детей, это выбор именно родителей.

По поводу же инфекционных заболеваний, вызывающих эпидемии - вакцинация - основной способ остановить их. Да, вакцинированные тоже могут заболевать и быть разносчиками инфекции - но гораздо легче и гораздо меньшее время и это критично важно, будет ли человек распространять вирус вокруг себя 1-2 дня или 2-4 недели. Потому в случае с вакцинацией от опасных карантинных заболеваний, критично важно достигнуть такого процента вакцинированных, при котором эпидемия будет угасать и сойдет на нет.
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30.11.2021 11:01 Відповісти
Вы правы, но не совсем: если вакцина - негерметичная, то массовая вакцинанция может привести к образованию более опасных штаммов.

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

почитайте главу главу "Негерметичные вакцины, антителозависимое усиление и эффект Марека"
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30.11.2021 11:25 Відповісти

Народ, когда вы уже будете проверять источники информации?
Почитайте названия статей на этом сайтике, ссылку на который вы даете - это же полный треш типа "крамолы" и тп "раскрывателей всемирных заговоров"!
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30.11.2021 11:34 Відповісти
На цьому сайті чуму назвали вірусною хворобою...
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30.11.2021 11:49 Відповісти
Позвольте с вами не согласиться:
- вакцинированные будут распространять вирус вокруг себя 1-2 дня а не вакцинированные 2-4 недели - не доказано, все может оказаться с точностью до наоборот;
- прошу не путать проверенные вакцины и не прошедшие полный цикл испытаний - даже у проверенных отработанных есть определенный процент осложнений и смертей;
- чрезвычайная ситуация в стране в связи с эпидемией не объявлена - нет оснований! Не наблюдал очередей у моргов и скоплений у залов прощания.
Думаю необходимо осознавать что все вакцинации в той или иной степени являются вмешательством в геном днк-рнк вакцинируемого, а также думаю и игры с иммунитетом могут оказаться чрезвычайно опасными. Вы настаиваете уже на ТРёх вакцинациях - типа это цикл, ничего не поясняя и не доказывая! и ведь это не предел, предполагаются еще 2? Вас это не пугает? Вероятно поэтому все вакцинированные должны подписывать бумагу о согласии? Вакцинироваться или рискнуть - это должен быть личный выбор. По факту мы имеем очень мутную и не понятную историю с враньем и истерией, всеобщими принудительными мерами.
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30.11.2021 11:39 Відповісти
Ви у школі яку оцінку з біології мали? Різницю між ДНК і РНК знаєте? І особливо де вони знаходяться?
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30.11.2021 12:55 Відповісти
Основна роль ДНК в клітинах - довготривале зберігання інформації про структуру РНК і білків. У клітинах еукаріотів (наприклад, тварин, рослин або грибів) ДНК міститься в ядрі клітини в складі хромосом, а також в деяких клітинних органелах (мітохондріях і пластидах). Так сойдет? Чи треба більш розгорнуто? А взагалі то я не біолог, а школу закінчив мабуть тоді, коли і вас ще не було на світі.
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30.11.2021 13:19 Відповісти
ДНК міститься у ядрі, правильно, а РНК де? Згадуйте! У ядрі РНК НЕМАЄ, то як РНК-вакцина може вплинути на ДНК?
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30.11.2021 14:29 Відповісти
Насколько я понимаю РНК находится не в ядре а в клетке и участвует во многих процессах, есть несколько видов РНК вы это имели ввиду? Часть генов кодирует РНК с регуляторными функциями. Эти РНК не содержат информации о последовательности белка, а преимущественно организуют синтез белка в клетке. Основная часть таких РНК - компоненты рибосом (рибосомальные РНК), комплексы, осуществляющие трансляцию, а также молекулы-переносчики аминокислот (транспортные РНК), необходимые участникам процесса синтеза белка на матрице РНК (трансляции). 90% всей РНК клетки относится к перечисленным типам.
Но ведь сути это не меняет.
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30.11.2021 18:18 Відповісти
Ще й як міняє, бо як тоді РНК-вакцина може вплинути на ДНК? Ну на РНК - ок, вірогідність є, а ДНК тут причім?
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30.11.2021 19:53 Відповісти
Вот чет такое пишут... Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что небольшие фрагменты генома коронавируса COVID-19 способны включаться в геном человека. Выводы американских ученых опубликованы на портале bioRxiv.

Для того чтобы проверить способность генома РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК человеческих хромосом, исследователи добавили ген обратной транскриптазы (фермент, который превращает РНК в ДНК) в клетки человека, а затем культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2.

В одном из экспериментов ученые использовали ген обратной транскриптазы из ВИЧ. Также они предоставили ген обратной транскриптазы с использованием последовательностей человеческого ДНК, известных как элементы LINE-1, которые являются остатками древних ретровирусных инфекций. В итоге клетки, которые вырабатывают любую форму фермента, сделали так, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека. Повторюсь я не биолог, и мне эти фокусы с ДНК и РНК не нравятся. Вероятно могут быть вакцины не только РНК но и ДНК. Все удачи вам, и если есть вопросы гугл в помощь.
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30.11.2021 20:44 Відповісти
С помощью запугивания население загоняют под шконку. Причём не только в диктатурах, но и в "демократиях" первого мира. Я когда узнал, что происходит со свободами в штатах и австралии, первое время поверить не мог. А потом я посмотрел интервью сноудена и вообще приуныл.
И это я пишу как противник антивакцинаторства.
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30.11.2021 12:20 Відповісти
Сноудена москалі купили...
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30.11.2021 12:54 Відповісти
Нет. Достаточно глянуть его интервью.
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30.11.2021 14:22 Відповісти
Уряд закупив у якогось дяді кучу вакцин за бюджетні кошти. Вакцинувалися далеко не всі. Дядя заробив не так весело, як йому хотілося. В уряді ж встає питання: Як повернути гроші в бюджет, аби не отримати по шапці. Звичайно ж, завдяки штрафам.
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30.11.2021 10:51 Відповісти
Ты путаешь Австрию со своим колхозом.
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30.11.2021 12:14 Відповісти
Чуют дремучие, чем дело пахнет...
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30.11.2021 12:13 Відповісти
Я маю питання.
Розмір штрафу - 3600 євро чи чотири місяці позбавлення волі.

Ок, відсиділа людина у фашистській в*язниці 4 місяці, вийшла. Не колеться.
То коломийка повторюється ?

Але ж за одне й те саме =правопорушення=, якщо людина відсиділа, то її вдруге / втретє і т.д. не карають ?

Чи у гідних нащадків одного дуже відомого персонажа це стане пожиттєвим ув*язненням для непокрних ?
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01.12.2021 00:53 Відповісти
 
 