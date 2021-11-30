У Раді потрібно створити ТСК з розслідування тиску на журналістів, - нардеп "Голосу" Железняк

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що у Верховній Раді потрібно створити тимчасову слідчу комісію з розслідування тиску на журналістів.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Нам потрібно вийти до трибуни і заявити про це. Нам потрібно згадувати це в ефірах. Виглядає так, що зараз найголовніша проблема - це боротьба зі свободою слова, а я вважаю, що у нас є енергетична, економічна кризи, безпекові виклики і часті прояви непрофесійності влади", - зауважив нардеп.

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Коментуючи заяву радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича про головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Железняк заявив, що вчора на одному з ефірів спілкувався про це: "У нас із Арестовичем була дискусія з цього приводу. Він пояснив, що це його фантазія. Вільний твір на тему, щоб він робив якби був Путіним. І те, що якимось чином він вирішив перенести свої фантазії у публічну площину. Я порадив пану Арестовичу не займатися цими фантазіями. Щонайменше, по-людськи – це не правильно, тому що у пана Бутусова є родина, близькі, друзі. Я уявляю, якою була їхня реакція, коли вони читали цю новину".

Він нагадав хронологію подій: у п’ятницю перепалка президента і Бутусова на пресконференції, потім на вихідних ДБР порушує кримінальну справу щодо посту головного редактора Цензор.НЕТ, а у понеділок – вийшла заява Арестовича.

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"Я вважаю, і в цьому, до речі, є підтримка Медіаруху, що це є тиском на опозиційного журналіста. Мені можуть подобатися чи не подобатися деякі пости пана Бутусова, в тому числі щодо партії "Голос", але це опозиційний журналіст і він має право на свою думку, на свої запитання, а також на свої пости. Те саме стосується заяв щодо Яніни Соколової, яка опублікувала документи (по спецоперації щодо "вагнерівців". – Ред.). Це її робота. Вона журналіст, як і журналісти The Washington Post, які у 1972 році опублікували "Пентагон Пейперс". Те саме вона зробила зараз. А ми ж хочемо бути як США?!" - додав політик.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Крім того, 19 листопада ДБР повідомило, що перевіряє інформацію у зв'язку з публікацією розслідування журналістки Яніни Соколової про проведення спецоперації щодо "вагнерівців" - відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.