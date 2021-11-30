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Кремль хоче змінити геополітичну систему і роз'єднати Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль хоче змінити геополітичну систему і роз'єднати Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав союзників по НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, останні події - нарощування російських військ поблизу України, різке зростання цін на газ та криза на кордоні Польщі з Білоруссю - показали, що Кремль хоче "змінити геополітичну систему" ​​і "роз’єднати" ЄС.

"Наприклад, в Україні можуть статися погані речі, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав Моравецький.

Прем'єр Польщі зазначив, що "безпосереднім виконавцем" прикордонної кризи був Олександр Лукашенко, але "у нього є спонсор" в Кремлі, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

Моравецький сказав, що російська пропаганда "намагається чинити величезний тиск на Європейський Союз з метою розпаду" і "роз'єднати всіх нас".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Не секрет, что путинское ворьё подсаживает сейчас российское население на иглу националистической, хамовато-ксенофобской пропаганды.
Ботоксный фюрер Путлер и его хунта подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, которая очень подходит русской ментальности, ведь испокон веков русские привыкли, что когда их правители грабят другие народы, то им им какие-то крошки перепадают. Например при выселении целых этносов с благодатных земель Северного Кавказа, ещё тёплые дома выселяемых занимали в основном бесстыжие и морально отмороженные циники - русские
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30.11.2021 11:12
+3
він уже змінив...

remember, remember Тhirtieth of November!

Силовий розгін Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. змінив життя не лише студентів, а й цілої країни - і то не одної.
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30.11.2021 10:21
+3
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30.11.2021 10:28
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він уже змінив...

remember, remember Тhirtieth of November!

Силовий розгін Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. змінив життя не лише студентів, а й цілої країни - і то не одної.
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30.11.2021 10:21 Відповісти
бо наступного дня прийшло і стало

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30.11.2021 10:23 Відповісти
традиція, однако

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30.11.2021 11:32 Відповісти
Ки́евская губе́рния - административно-территориальная единица Российской империи.
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30.11.2021 10:54 Відповісти
Не секрет, что путинское ворьё подсаживает сейчас российское население на иглу националистической, хамовато-ксенофобской пропаганды.
Ботоксный фюрер Путлер и его хунта подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, которая очень подходит русской ментальности, ведь испокон веков русские привыкли, что когда их правители грабят другие народы, то им им какие-то крошки перепадают. Например при выселении целых этносов с благодатных земель Северного Кавказа, ещё тёплые дома выселяемых занимали в основном бесстыжие и морально отмороженные циники - русские
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30.11.2021 11:12 Відповісти
"Не секрет, что путинское ворьё подсаживает сейчас российское население на иглу националистической, хамовато-ксенофобской пропаганды."

Это ксенофобское хамско-подлое зомбирование рюцкого охлоса активно началось ещё при Сталине в 1940-х гг. Ну, а для пуйла гениалиссимус-параноикс 4-мя классами образования - это главный кумир.
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30.11.2021 11:34 Відповісти
Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби. точнее он даже был прикрытием этого лобби.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.
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30.11.2021 13:05 Відповісти
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30.11.2021 10:27 Відповісти
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30.11.2021 10:28 Відповісти
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30.11.2021 10:30 Відповісти
нужно больше газопроводов
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30.11.2021 10:30 Відповісти
В 1914 году РАБссиянское быдло перед 1 Мировой и в 1939 году перед 2 Мировой делало тоже самое...итоги обоих Мировых плачевны,население Шариковых не растет не развавается а спивается Боярышником и глотает Наркоту тоннами...
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30.11.2021 10:57 Відповісти
Весь Мир знает, что АЗЛК Москвич всегда был круче Мерседеса и Рено,в этом и есть Вяличие сраной РАБссии...
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30.11.2021 11:05 Відповісти
АЗЛК проиграл по надёжности и спросу, в итоге Мерседес и Рено собирают собирают на заводах московии
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30.11.2021 11:25 Відповісти
Хих....от они интересные? Значит система стабильна тогда, когда сбалансированы все ее элементы и цепи, и....пищевые цепочки! Т.е. те же ацтеки, не потому складировали черепа, а потому как это был единственный способ контроля рождаемости на выделенной территории. Т.е. если ваша территория со всеми пищевыми цепочками способна прокормить 1 млн. челов, то два мильона она уже никак не прокормит, как бы вы не пукали. Разумеется жрецы ацтеков это прекрасно понимали, в отличии от жрецов ЕС и ООН.
Ну так вот!!....это кто то умышленно подбросит вам!!.....в ВАШУ систему на выделенной территории ...дополнительно несколько мильонов эмигрантов.....в одночасье, в миг,...ваша система станет нестабильной. Со всеми вытекающими последствиями, протестами, погромами, насилием, хаосом и т.д.
ЭТО!!!.....и есть вариант вашего умышленного уничтожения. Только война это непосредственное уничтожение инфраструктуры системы, а разбалансирование изнутри это скрытое косвенное уничтожение системы.
Ну теперь до вас доходит, кто такой Лукобульбос и какое у него домашнее задание???
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30.11.2021 11:23 Відповісти
От Московии и московитов одно зло, подлянка и гадости. Пользы от них не ждите.
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30.11.2021 11:41 Відповісти
 
 