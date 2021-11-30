Кремль хоче змінити геополітичну систему і роз'єднати Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав союзників по НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, останні події - нарощування російських військ поблизу України, різке зростання цін на газ та криза на кордоні Польщі з Білоруссю - показали, що Кремль хоче "змінити геополітичну систему" і "роз’єднати" ЄС.
"Наприклад, в Україні можуть статися погані речі, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав Моравецький.
Прем'єр Польщі зазначив, що "безпосереднім виконавцем" прикордонної кризи був Олександр Лукашенко, але "у нього є спонсор" в Кремлі, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.
Моравецький сказав, що російська пропаганда "намагається чинити величезний тиск на Європейський Союз з метою розпаду" і "роз'єднати всіх нас".
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remember, remember Тhirtieth of November!
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Ботоксный фюрер Путлер и его хунта подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, которая очень подходит русской ментальности, ведь испокон веков русские привыкли, что когда их правители грабят другие народы, то им им какие-то крошки перепадают. Например при выселении целых этносов с благодатных земель Северного Кавказа, ещё тёплые дома выселяемых занимали в основном бесстыжие и морально отмороженные циники - русские
Это ксенофобское хамско-подлое зомбирование рюцкого охлоса активно началось ещё при Сталине в 1940-х гг. Ну, а для пуйла гениалиссимус-параноикс 4-мя классами образования - это главный кумир.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.
Ну так вот!!....это кто то умышленно подбросит вам!!.....в ВАШУ систему на выделенной территории ...дополнительно несколько мильонов эмигрантов.....в одночасье, в миг,...ваша система станет нестабильной. Со всеми вытекающими последствиями, протестами, погромами, насилием, хаосом и т.д.
ЭТО!!!.....и есть вариант вашего умышленного уничтожения. Только война это непосредственное уничтожение инфраструктуры системы, а разбалансирование изнутри это скрытое косвенное уничтожение системы.
Ну теперь до вас доходит, кто такой Лукобульбос и какое у него домашнее задание???