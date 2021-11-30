Вибух у багатоповерхівці Нової Одеси: жителі 30 квартир залишились без житла, - ДСНС

Унаслідок вибуху у багатоповерхівці міста Нова Одеса на Миколаївщині без житла залишилися люди із 30 квартир.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці з 30 відселених квартир будинку тимчасово розмістилися у родичів, одну особу місцеві органи влади тимчасово розмістили в готелі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники продовжують ліквідувати наслідки вибуху, вивозять будівельне сміття.

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"Станом на 7-му годину 30 листопада вивезено 24 куб. м будівельного сміття (від початку робіт 154 куб. м). На місці залишаються розгорнутими два намети ДСНС та намет Червоного Хреста. Для чергування від ДСНС залучено три особи і чотири одиниці техніки", - зазначили в ДСНС.

Як повідомлялося, 27 листопада о 9:20 у м. Нова Одеса у п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух без подальшого горіння (за попередніми даними, побутового газу в квартирі на п’ятому поверсі), внаслідок чого загинули три особи й постраждали три особи (звільнені з-під завалу та врятовані). Унаслідок вибуху зруйновані чотири квартири на четвертому та п'ятому поверхах, сходові клітки з третього по п'ятий поверхи та пошкоджена квартира на третьому поверсі. З будинку евакуювали 54 особи.

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Підрозділи ДСНС 28 листопада завершили пошуково-рятувальні роботи.

Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 232 особи та 53 одиниці техніки, з них від ДСНС 127 осіб та 26 одиниць техніки (зокрема два кінологічні розрахунки та двох психологів).