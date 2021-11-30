УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14827 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 629 26
Білорусь (5964) Латвія (847) Литва (1529) НАТО (5101) Польща (5136) Столтенберг Єнс (1338)

У разі потреби НАТО може швидко розгорнути у Латвії 40 тис. військовослужбовців, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У разі потреби НАТО може швидко розгорнути у Латвії 40 тис. військовослужбовців, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі потреби до Латвії можна буде за короткий термін відправити понад 40 тис. військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Говорячи про те, чи Північноатлантичний альянс готовий розглянути можливість збільшення своєї присутності у Латвії, враховуючи події останніх тижнів і зростаючу напруженість на зовнішньому кордоні Європейського союзу (ЄС), Столтенберг підкреслив, що НАТО значно збільшило свою присутність в останні роки через агресивні дії Росії щодо України та незаконну анексію Криму у 2014 році, а також подальші провокації з боку Росії, що спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України.

"Ми послідовно здійснюємо найбільш масштабне розширення загальної системи оборони з часів холодної війни. Бойові групи розгорнуто в країнах Балтії та Польщі. Ми посилили свою присутність як на морі, так і в повітрі. Ми також працюємо у тісній співпраці із союзниками у галузі навчання, яке спрямоване на запобігання будь-якій загрозі для союзників, особливо на східному фланзі альянсу - у Балтійському регіоні", - пояснив генеральний секретар НАТО.

Він також наголосив, що з метою запобігання будь-якій конфронтації необхідність активізації та зміни присутності постійно аналізується. Столтенберг зазначив, що НАТО забезпечить присутність військ союзників у Балтійському регіоні, щоб не допустити подальшого загострення ситуації на кордоні Латвії, Литви та Польщі.

Генсек НАТО повідомив, що як до Литви, так і до інших країн будуть відправлені фахівці, які допоможуть розібратися із ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС та з мігрантами. Він також нагадав, що відвідав разом із президентом Європейської комісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляйєн не лише Латвію, а й Литву, щоб показати, що і НАТО, і ЄК єдині у боротьбі проти гібридної атаки, спрямованої з боку Білорусії на країни, що входять до Північноатлантичного альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрація російських збройних сил біля кордону з Україною є тиском на неї, - Президент Латвії Егілс Левітс

З початку літа режим Олександра Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Усі три країни запровадили режим надзвичайного стану. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав міграційну кризу "брудною грою Лукашенка та Кремля".

З початку листопада режим Лукашенка посилив спроби перекинути великі групи нелегалів до Польщі, прикордонники не пропускають їх до країни.

27 листопада Столтенберг заявив, що НАТО наростило війська на східному фланзі, а тому для Росії будуть серйозні наслідки, якщо вона знову атакує Україну.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Ця необхідність вже 8 років триває..а замість цього отримуємо СП2
показати весь коментар
30.11.2021 10:35
+5
Треба негайно давити на цю придурковату владу з метою домагатися від США статусу основного союзника поза НАТО!!!
показати весь коментар
30.11.2021 10:41
+4
Пора разворачивать
показати весь коментар
30.11.2021 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора разворачивать
показати весь коментар
30.11.2021 10:33 Відповісти
Ця необхідність вже 8 років триває..а замість цього отримуємо СП2
показати весь коментар
30.11.2021 10:35 Відповісти
Есть большая разница между понятиями "НАТО может развернуть 40 тыс. войск в Латвии" и реальным исполнением этой благороднейшей и гуманной задачи.

А пока в Латвии стоит "могучая армада НАТО" в составе аж 3-х мотопехотных батальонов и эскадрилья из 8(восьми) боевых самолётов. При том, что на самой границе Латвии и Эстонии уже 7 лет стоят 135 тысяч полностью отмобилизованных войск Мордора, у которых на вооружении 1800 танков и 980 самолётов.
показати весь коментар
30.11.2021 11:26 Відповісти
Vazno sto privozit,jesli PRO<PVO eto cyslenost ne tak i vazno.F-35 samolioti v Estoniji privezli takze dumaju eto xoroso.Tanki podbyt jest s cem javelinov,spike i drugoje tut bolse cem nado
показати весь коментар
30.11.2021 12:02 Відповісти
Натовское ПРО-ПВО, которое присутствует в Латвии и Эстонии в символическом количестве, не сможет остановить лавину из 1тыс. 800 танков и группировку мордорских войск 135 тысяч солдат.

Вооруженные силы Эстонии насчитывают 6 тысяч человек, армия Латвии - 10 тысяч: это же просто смешные цифры: вооруженные силы страны численностью меньше 1(одной!) дивизии.

Как вообще эстонцы и латыши могут жить рядом с диким имперским монстром, имея столь смешные армии? Они совсем забыли 1940 год?
показати весь коментар
30.11.2021 12:15 Відповісти
Simbolnoje PRO i PVO realno mogut iskliucit iz dejstviji Piter i Kalingrad eti grupirovki,karabli ili daze unictozit polnostiu te rajoni vojenyje objekti.Cyslenost konecno malo,no vojujet texnika teperesneja vremena
показати весь коментар
30.11.2021 12:25 Відповісти
РФ достатньо 6-8 годин для того щоб захопити 80% Латвії. Цікаво чи вистачить НАТО, яке спочатку н"сере в штани, потім почне колупатись в носі і т.д. 6-8 годин для того щоб бодай щось зробити. Ну крім того що висловити "найглибше занепокоєння"
показати весь коментар
30.11.2021 10:38 Відповісти
Smesno slusat,takyje fantaziji pro 6 casov. Vy sami sebe nesmesni
показати весь коментар
30.11.2021 12:14 Відповісти
Mozet formulu1 sorevnovanija predlozyt
показати весь коментар
30.11.2021 12:42 Відповісти
''Січас так напугаєм , шо аж самим страшно стане''
показати весь коментар
30.11.2021 10:39 Відповісти
Треба негайно давити на цю придурковату владу з метою домагатися від США статусу основного союзника поза НАТО!!!
показати весь коментар
30.11.2021 10:41 Відповісти
От этого статуса ничего не изменится. НАТО за украинцев воевать не будет.
показати весь коментар
30.11.2021 11:45 Відповісти
Читати вмієш, москалику? Там написано - поза НАТО!
показати весь коментар
30.11.2021 14:49 Відповісти
Я и говорю про поза НАТО.
показати весь коментар
30.11.2021 14:54 Відповісти
Украина для сша это буфер Которым сша разменяется при первой же выгоде
показати весь коментар
30.11.2021 11:48 Відповісти
А в рази нападу на Украину выразить глубокую озабоченность
показати весь коментар
30.11.2021 10:57 Відповісти
для современной атаки на латвию достаточно пол часа ,чтоб такой страны не было на карте
показати весь коментар
30.11.2021 11:46 Відповісти
Можно поподробней, будь ласка!
показати весь коментар
30.11.2021 11:53 Відповісти
Силы НАТО должны присутствовать в Латвии, начиная с 1991 года, а они только к Рождеству начали лыжи смазывать.
показати весь коментар
30.11.2021 11:56 Відповісти
Может. Вот развернет ли? Почему то очень сомневаюсь - свое спокойствие им дороже. Не зря в НАТО принимают только тех, кто может исправно платить деньги и не требовать военного участия от других членов.
показати весь коментар
30.11.2021 12:10 Відповісти
Ну всё, украинцы могут спать спокойно
показати весь коментар
30.11.2021 14:27 Відповісти
а в Украине сколько могут развернуть? Военнослужащих...НАТО...
показати весь коментар
30.11.2021 15:53 Відповісти
 
 