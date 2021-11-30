У разі потреби НАТО може швидко розгорнути у Латвії 40 тис. військовослужбовців, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі потреби до Латвії можна буде за короткий термін відправити понад 40 тис. військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Говорячи про те, чи Північноатлантичний альянс готовий розглянути можливість збільшення своєї присутності у Латвії, враховуючи події останніх тижнів і зростаючу напруженість на зовнішньому кордоні Європейського союзу (ЄС), Столтенберг підкреслив, що НАТО значно збільшило свою присутність в останні роки через агресивні дії Росії щодо України та незаконну анексію Криму у 2014 році, а також подальші провокації з боку Росії, що спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України.

"Ми послідовно здійснюємо найбільш масштабне розширення загальної системи оборони з часів холодної війни. Бойові групи розгорнуто в країнах Балтії та Польщі. Ми посилили свою присутність як на морі, так і в повітрі. Ми також працюємо у тісній співпраці із союзниками у галузі навчання, яке спрямоване на запобігання будь-якій загрозі для союзників, особливо на східному фланзі альянсу - у Балтійському регіоні", - пояснив генеральний секретар НАТО.

Він також наголосив, що з метою запобігання будь-якій конфронтації необхідність активізації та зміни присутності постійно аналізується. Столтенберг зазначив, що НАТО забезпечить присутність військ союзників у Балтійському регіоні, щоб не допустити подальшого загострення ситуації на кордоні Латвії, Литви та Польщі.

Генсек НАТО повідомив, що як до Литви, так і до інших країн будуть відправлені фахівці, які допоможуть розібратися із ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС та з мігрантами. Він також нагадав, що відвідав разом із президентом Європейської комісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляйєн не лише Латвію, а й Литву, щоб показати, що і НАТО, і ЄК єдині у боротьбі проти гібридної атаки, спрямованої з боку Білорусії на країни, що входять до Північноатлантичного альянсу.

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З початку літа режим Олександра Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Усі три країни запровадили режим надзвичайного стану. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав міграційну кризу "брудною грою Лукашенка та Кремля".

З початку листопада режим Лукашенка посилив спроби перекинути великі групи нелегалів до Польщі, прикордонники не пропускають їх до країни.

27 листопада Столтенберг заявив, що НАТО наростило війська на східному фланзі, а тому для Росії будуть серйозні наслідки, якщо вона знову атакує Україну.