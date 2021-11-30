Корнієнко про завтрашню акцію протесту: Людей збирають в регіонах і пропонують по тисячі гривень

У першого віцеспікера Олександра Корнієнка є інформація від правоохоронних органів, що на завтрашню акцію в Києві збирають людей з регіонів і пропонують їм по 1 тисячі гривень.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Коли людей збирають в регіонах по тисячі гривень в день, це якось менше схоже на переворот. Якщо люди вже не хочуть брати участь у перевороті безкоштовно, то це питання до перевертачів", - зауважив нардеп.

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Корнієнко не відповів на уточнювальне запитання журналістів, хто саме збирає людей.

"Зараз погана погода. Можливо треба і тисячу давати, щоб люди спромоглися", - додав перший віцеспікер.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про можливий держпереворот 1 грудня, він наголосив: "До цих заяв треба серйозно ставитися. Вони перевіряються. Є відкрита вчора СБУ справа. Якщо дійсно інспіруються якісь серйозні заходи, звичайно, СБУ має давати відповідь. Тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються, але не завжди можуть артикулювати з якого приводу".

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.