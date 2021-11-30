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Новини Політика України
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Корнієнко про завтрашню акцію протесту: Людей збирають в регіонах і пропонують по тисячі гривень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про завтрашню акцію протесту: Людей збирають в регіонах і пропонують по тисячі гривень

У першого віцеспікера Олександра Корнієнка є інформація від правоохоронних органів, що на завтрашню акцію в Києві збирають людей з регіонів і пропонують їм по 1 тисячі гривень.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Коли людей збирають в регіонах по тисячі гривень в день, це якось менше схоже на переворот. Якщо люди вже не хочуть брати участь у перевороті безкоштовно, то це питання до перевертачів", - зауважив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук щодо заяви Зеленського про держпереворот: Будь-яка озвучена президентом інформація - зважена та перевірена

Корнієнко не відповів на уточнювальне запитання журналістів, хто саме збирає людей.

"Зараз погана погода. Можливо треба і тисячу давати, щоб люди спромоглися", - додав перший віцеспікер.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про можливий держпереворот 1 грудня, він наголосив: "До цих заяв треба серйозно ставитися. Вони перевіряються. Є відкрита вчора СБУ справа. Якщо дійсно інспіруються якісь серйозні заходи, звичайно, СБУ має давати відповідь. Тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються, але не завжди можуть артикулювати з якого приводу".

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.
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Топ коментарі
+36
чучело, шуфрич с чечетовьім и татаровым в 2013-м пели ту же песню
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30.11.2021 10:47
+29
Вася, так это же твой шеф за вакцинацию раздает по тысяче, Вы шо там сами на себя вышли????
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30.11.2021 10:47
+20
ну так кто вам мешает предложить по 2 тысячи чтобы дома оставались?) беня не обеднеет
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30.11.2021 10:47
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чучело, шуфрич с чечетовьім и татаровым в 2013-м пели ту же песню
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30.11.2021 10:47 Відповісти
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30.11.2021 11:12 Відповісти
Это пьяное ,опухшее лицо напоминает нашего дворника ! Он когда-нибудь просыхает ? И побрейте его,а то у него руки трясутся !
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30.11.2021 11:28 Відповісти
Да-да-да.

Миллиард Ахметова на переворот. Будут ЗЕ переворачивать кверху дыбом.
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30.11.2021 10:47 Відповісти
И как-то так странно вышло, что большинство организаторов акции протеста боролись и борются с Ахметовым.

А вот ЗЕ Ахметова к себе в ОП зазывает.

Вопрос: Так кто с Ахметовым готовит переворот?
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30.11.2021 10:49 Відповісти
хоть би раз мені хто запропонував,а то так получається, що гроші пропонують тільки в айкосній уяві
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30.11.2021 10:47 Відповісти
Вася, так это же твой шеф за вакцинацию раздает по тысяче, Вы шо там сами на себя вышли????
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30.11.2021 10:47 Відповісти
ну так кто вам мешает предложить по 2 тысячи чтобы дома оставались?) беня не обеднеет
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30.11.2021 10:47 Відповісти
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30.11.2021 10:49 Відповісти
Ми то вже таке колись чули... А далі що, наколоті апельсини, американські печеньки...?
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30.11.2021 10:48 Відповісти
О, так це за неоподатковану "тищу Зеленського" народ вийде 1 грудня?
Оце поворот.
Зеля вийшов сам на себе.
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30.11.2021 10:48 Відповісти
Старая песня.....
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30.11.2021 10:48 Відповісти
прогрессирующий алкоголизм...
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30.11.2021 10:50 Відповісти
хахаха, где моя тыща?
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30.11.2021 10:52 Відповісти
Завтра вийду за своєю "тисячею".
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30.11.2021 10:52 Відповісти
И чтоби точно сказать что переворот "ДА", так "НЕТ". Впрочем всё это можит быть, но не точно. Пацан на всякий случай готовится переобуться в воздухе, вдруг не Переворот, а таки Революция
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30.11.2021 10:52 Відповісти
1 000 000 000 ахметова делим на 1000, получаем 1 000 000 человек завтра прийдут на путч)))
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30.11.2021 10:53 Відповісти
а, мля там же в долларах, тода прийдет пол Украины)
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30.11.2021 10:54 Відповісти
умножай на курс. миллиард долларов, а не гривен
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30.11.2021 10:54 Відповісти
За тысячу с регионов? Это большая часть суммы уйдёт на дорогу, пищу и жилье.
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30.11.2021 10:55 Відповісти
Так где там штукарь на халяву?
Я пойду ! Кого там надо переворачивать?
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30.11.2021 10:56 Відповісти
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30.11.2021 11:08 Відповісти
Пришло время обнюханного ЗЕклоуна с Ермаков выгонять в Ростов. А лучше повесть обоих рядышком на Хрещятике на каштане
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30.11.2021 10:56 Відповісти
Не паплюж каштани, виключно, на ліхтарях.
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30.11.2021 22:39 Відповісти
Мы такое уже слышали, и апельсины наколотое тоже. Я лично перевел деньги РОК-у добровольно, и сам выйду 1го числа, хотя есть бизнес хороший.
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30.11.2021 10:56 Відповісти
так шо не отменяется путч назначенный галабародькай
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30.11.2021 10:57 Відповісти
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30.11.2021 10:59 Відповісти
По скільки українцям скинутися, щоб ви, паскуди плісняві, нажерлись і щезнули з нашої України? Чи кацапи з китайцями більше запропонували?
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30.11.2021 10:57 Відповісти
Нагоа? "Закрома родіньі" й так в їх розпорядженні
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30.11.2021 11:04 Відповісти
То вони ж їх, по-тихому, з дерьмаковською міністеркою економіки, любителькою компартії китаю, і збираються розпродати.
Не для того ж дерьмак пропихнув на посаду цю 35 річну прхвеССіоналку, щоб українську економіку рятувати від найвеличніВшивого.
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30.11.2021 11:12 Відповісти
Он устал, ему нужна подставка для живота. Отдохнуть. На свежий живот и мысли будут более вменяемые.
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30.11.2021 11:00 Відповісти
Але ж дебілів наобирав "мудрий нарід...."
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30.11.2021 11:02 Відповісти
Реєстрація учасників форуму біля палатки ЦН. При собі мати бейдж з ніком, термос з гарячим нопоєм і паперові стаканчики для поважних співрозмовників)
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30.11.2021 11:02 Відповісти
Дайте две (с)
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30.11.2021 11:03 Відповісти
Розумний аж страшно.
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30.11.2021 11:04 Відповісти
Тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються, але не завжди можуть артикулювати з якого приводу". Джерело: https://censor.net/ua/n3302405


лучше б вы работали на благо странны, то только тролить свои же бредни у вас и получается, балаган сраный... президент после пьянки как ни в чем небывало расказывает на пресухе про гос переворот, вроде про вылет шахтера из лиги чемпионов, вицеспикер обыгрывает шуточки по этому поводу.... днище необразованное
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30.11.2021 11:05 Відповісти
Вы чего клевещете на президента! После какой такой пьянки он что-то рассказывал!
Он же наркоман, а наркоманы обычно спиртное не уважают.
На пресс-конференции он был под воздействием наркотиков, а вы тут клевещите - после пьянки, после пьянки.
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30.11.2021 16:08 Відповісти
на троечку тролинг) такое себе) нужно больше стараться)
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01.12.2021 08:53 Відповісти
Бєрєтку на пузо натягни
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30.11.2021 11:06 Відповісти
Тепер точно прийдеться їхати.
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30.11.2021 11:09 Відповісти
Это «тысща» Зеленского за вакцинацию?
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30.11.2021 11:12 Відповісти
Хто завтра прийде, дадуть готівкою тисячу, там же уколять і на карточку ще одну тисячу перерахують. Мені такий Клоун подобається. Нехай так перевертається хоч щомісяця. А якщо, падла, перевороту завтра не буде, то перевернуть його самого за яйця.
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30.11.2021 11:22 Відповісти
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30.11.2021 11:30 Відповісти
"Коли людей збирають в регіонах по тисячі гривень в день, це якось менше схоже на переворот."
А когда депутатов собирают на заседания Рады по штуке баксов в день, то похоже, что их таки пора перевернуть.
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30.11.2021 11:40 Відповісти
У зелёных - кто о чём! Этот крендель говорит, что дают 1000 грн., а на нарко-марафоне преЗедент говорил, что 200 грн. !?
Вы уж там определитесь, а то пенсионеры в ауте, особенно те, кто (по словам преЗедента) получает 5-6 тысяч пенсии !
П.С. Для справки: бОльшая часть получает 2-3 тысячи.
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30.11.2021 11:46 Відповісти
Переворот так переворот, бубочка вже в памперсах
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30.11.2021 11:53 Відповісти
Клинический ид-т....
Надо было говорить - рублей......
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30.11.2021 12:17 Відповісти
Ну так відеі звукова фіксація і спершу викласти супільству а потім як що є реальні законні докази у тв'язницю... Ну садилиж на виборах за підкуп.. а це таке ж саме навіть підбурування до масової непокори.
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30.11.2021 12:25 Відповісти
Ну що сказать ідіоти... Все як ппо нотам І продажні перед ВР і рософашисти у кордонів ...ще ось завтра знайдеться довбо..об який накаже розгонять жорстко (а може вже такий є заражений яи заражені) і все прощай Вільна Україна....Здравствуй Петя друг Віті которий кум Вови. бл.. дебіли.
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30.11.2021 12:32 Відповісти
Корнієнко , брехло і покидьок , як і всі ,, слуги уроди" 😡
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30.11.2021 12:33 Відповісти
А про "наколотые апельсины" когда запоете, твари? Придет время и вы все окажитесь в мусорных баках. Это в лучшем для вас случае.
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30.11.2021 12:49 Відповісти
Можно и нужно давать людям и по тысяче и по две и по три гривен ,лишь бы выковырнуть всю эту зелёную погаь из верховной рады !!
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30.11.2021 12:51 Відповісти
що воно, тупе, меле, ви, суки іудейські, ведете країну в провалля
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30.11.2021 12:55 Відповісти
Тобто корнієнко дає тисячу не за вакцинацію, а на заколот проти найвеличнішого лідора???
Бубочкє треба напружитись, оточення щось надумало - крім корнієнки нікому за цю тисячу невідомо...
Цікаво - хто буде душити зє подушкою? арахамія???
А за ноги хто буде тримати - люся абдристовіч, чи богдана позовуть?
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30.11.2021 13:42 Відповісти
Корниенко, тебе же и МОНОСБРОДУ, в котором ты имеешь "честь" состоять, морды скоро будут бить совершенно бесплатно, еще и очередь будет стоять.
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30.11.2021 15:39 Відповісти
 
 