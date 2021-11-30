Корнієнко про завтрашню акцію протесту: Людей збирають в регіонах і пропонують по тисячі гривень
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У першого віцеспікера Олександра Корнієнка є інформація від правоохоронних органів, що на завтрашню акцію в Києві збирають людей з регіонів і пропонують їм по 1 тисячі гривень.
Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Коли людей збирають в регіонах по тисячі гривень в день, це якось менше схоже на переворот. Якщо люди вже не хочуть брати участь у перевороті безкоштовно, то це питання до перевертачів", - зауважив нардеп.
Корнієнко не відповів на уточнювальне запитання журналістів, хто саме збирає людей.
"Зараз погана погода. Можливо треба і тисячу давати, щоб люди спромоглися", - додав перший віцеспікер.
Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про можливий держпереворот 1 грудня, він наголосив: "До цих заяв треба серйозно ставитися. Вони перевіряються. Є відкрита вчора СБУ справа. Якщо дійсно інспіруються якісь серйозні заходи, звичайно, СБУ має давати відповідь. Тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються, але не завжди можуть артикулювати з якого приводу".
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.
29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.
Будь ласка, зачекайте...
Миллиард Ахметова на переворот. Будут ЗЕ переворачивать кверху дыбом.
А вот ЗЕ Ахметова к себе в ОП зазывает.
Вопрос: Так кто с Ахметовым готовит переворот?
Оце поворот.
Зеля вийшов сам на себе.
Я пойду ! Кого там надо переворачивать?
Не для того ж дерьмак пропихнув на посаду цю 35 річну прхвеССіоналку, щоб українську економіку рятувати від найвеличніВшивого.
лучше б вы работали на благо странны, то только тролить свои же бредни у вас и получается, балаган сраный... президент после пьянки как ни в чем небывало расказывает на пресухе про гос переворот, вроде про вылет шахтера из лиги чемпионов, вицеспикер обыгрывает шуточки по этому поводу.... днище необразованное
Он же наркоман, а наркоманы обычно спиртное не уважают.
На пресс-конференции он был под воздействием наркотиков, а вы тут клевещите - после пьянки, после пьянки.
А когда депутатов собирают на заседания Рады по штуке баксов в день, то похоже, что их таки пора перевернуть.
Вы уж там определитесь, а то пенсионеры в ауте, особенно те, кто (по словам преЗедента) получает 5-6 тысяч пенсии !
П.С. Для справки: бОльшая часть получает 2-3 тысячи.
Надо было говорить - рублей......
Бубочкє треба напружитись, оточення щось надумало - крім корнієнки нікому за цю тисячу невідомо...
Цікаво - хто буде душити зє подушкою? арахамія???
А за ноги хто буде тримати - люся абдристовіч, чи богдана позовуть?