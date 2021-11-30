Нардеп Соха вийшов із фракції "Слуга народу": Не хочу мати нічого спільного з людьми, що порушують принципи, з якими йшли на вибори

Нардеп Роман Соха, обраний до парламенту від "Слуги народу" по мажоритарному округу №75 (Запорізька область), заявив сьогодні про вихід із фракції "СН".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний портал ВР.

"Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Роман Соха. Він заявив про вихід із фракції "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.

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"Я не хочу і не можу мати нічого спільного з людьми, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та виборцями, яким я маю дивитися в очі. Саме тому я прийняв складне, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", - цитує Соху "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, він звернув увагу на призначення заступником глави Офісу президента Ростислава Шурми, який є "колишнім функціонером проросійського "Опозиційного блоку", намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології". За словами Сохи, Шурма "точно не підтримував європейський шлях України в минулому". Водночас він висловився проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Руслана Демченка.

Нардеп також наголосив, що з першого дня підтримував президента України Володимира Зеленського та приєднався до формування Зе-команди у Запоріжжі, оскільки нинішній глава держави декларував "кінець олігархічної системи, викорінення кумівства та політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості".