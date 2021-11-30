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Новини Політика України
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ВР (11722) фракція (120) Слуга народу (2544) Соха Роман (6)

Нардеп Соха вийшов із фракції "Слуга народу": Не хочу мати нічого спільного з людьми, що порушують принципи, з якими йшли на вибори

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Соха вийшов із фракції

Нардеп Роман Соха, обраний до парламенту від "Слуги народу" по мажоритарному округу №75 (Запорізька область), заявив сьогодні про вихід із фракції "СН".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний портал ВР. 

"Із заявою від двох фракцій виступив народний депутат Роман Соха. Він заявив про вихід із фракції "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

"Я не хочу і не можу мати нічого спільного з людьми, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та виборцями, яким я маю дивитися в очі. Саме тому я прийняв складне, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", - цитує Соху "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, він звернув увагу на призначення заступником глави Офісу президента Ростислава Шурми, який є "колишнім функціонером проросійського "Опозиційного блоку", намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології". За словами Сохи, Шурма "точно не підтримував європейський шлях України в минулому". Водночас він висловився проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Руслана Демченка.

Нардеп також наголосив, що з першого дня підтримував президента України Володимира Зеленського та приєднався до формування Зе-команди у Запоріжжі, оскільки нинішній глава держави декларував "кінець олігархічної системи, викорінення кумівства та політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+77
Корабель тоне, криси розбігаються
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30.11.2021 10:49
+48
Просто зрозумів, що пахне жареним...
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30.11.2021 11:24
+46
Зеля принял монобольшинство с Сохой, а оставит двумя безумными арахамиями =)
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30.11.2021 10:52
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шо такое? конверт не дошел до сохи?
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30.11.2021 10:48 Відповісти
Просто зрозумів, що пахне жареним...
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30.11.2021 11:24 Відповісти
Ні, зрозумів, що будуть пи-зди-ти на вулицях
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30.11.2021 12:43 Відповісти
и может быть даже ногами)
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30.11.2021 17:29 Відповісти
По такой харе как у Сохи точно не промажешь.)
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01.12.2021 02:20 Відповісти
Корабель тоне, криси розбігаються
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30.11.2021 10:49 Відповісти
Да не тонет он и не собирается, пока нет уличной активности ему ничего не грозит. А ее нет. И сегодня ( 1 грудня) тоже особо мощного ничего не произойдет. На предпринимателей надежда, потому что 5600 это страшный закон наверняка люди массово вийдут. А за вагнергейт не вийдут люди не понимают и не знают токлом ничего.
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01.12.2021 06:01 Відповісти
Рятувальни куленепробивний жилет прихопив?
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30.11.2021 10:50 Відповісти
первий пошел..
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30.11.2021 10:50 Відповісти
Другий пішов, третій пішов... Клас!
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30.11.2021 11:25 Відповісти
первым был Данилюк, насколько я помню
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30.11.2021 18:22 Відповісти
Был зеленой свиньей, стал просто свиней. Ничего не изменилось.
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30.11.2021 10:52 Відповісти
Це саме собою. Якщо людина гніда (пішов у зелені), то він гнідою і залишиться. Але радує сам процес
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30.11.2021 12:33 Відповісти
Тут звичайне флюгерство.Не помиляються тільки дурні.Повелись на ЗЕлапшу багато людей,але тільки ті ,хто здатен на роботу над помилками,хто відчуває себе сильним і без ослярського стада можуть признати свою помилку.Натомість повні нікчеми,бовдури і сцикуни будуть у цьому стаді до останнього,бо без стада вони взагалі ніхто.
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30.11.2021 22:47 Відповісти
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01.12.2021 02:21 Відповісти
«Перевертні».

Подія ця сталася більше п»ятдесяти років тому, тобто на початку 60 років, коли автор ще і «під стіл пішки не ходив…».. Батько тоді був ще молодим, лише нещодавно одружився. І тут його на два місяці відправили з автоколони, де він працював, у відрядження, чи то на Хмельниччину, чи то на Вінниччину.

Жив він з товаришем на околиці села, в затишному сільському будиночку, у якоїсь бабці, разом із трьома такими ж, як вони самі, автомеханіками з Полтавщини та Рівненщини, відправленими для надання допомоги у ремонті техніки місцевим спеціалістам. І от якось після вечері, сиділи вони у хаті. Хто читав, хто слухав радіо, хто грав у карти. Між ними ліниво точилися розмови про те, про се. Розповідали також один одному смішні історії. І от один з рівненських хлопців запропонував товаришеві: «Іван! Та ти розкажи хлопцям, як твої однокласники у бандерівців грали…». Той спочатку став відмовлятися, однак, через деякий час, погодився. І полилася майже неймовірна історія:

«…Вирішили одного вихідного дня четверо парубків з якогось приводу випити горілочки на природі. Взяли кілька пляшок самогону, добрячої закуски і подалися до лісу, який починався відразу за сільськими городами. Добряче «посиділи» на узліссі, «уклали в копи» пару пляшок. Вітерець теплий повіває, сонечко пригріває, бо ще лише початок серпня. От хлопців трохи і «розвезло». І пішли вони «козу водить» по лісі. Бродили, бродили і раптом один з них провалився до якоїсь ями. Поки його витягували, зацікавились нею, бо помітили, що вона рукотворна - збоку проглядалися напівзгнилі, викладені з обрізків жердин сходи. На той час хлопці трохи вже протверезіли.

Знайшовши лаз і розширивши його, зробили факели та полізли всередину. Яма виявилась якоюсь криївкою - чи то червонопартизанською, чи то бандерівською. Зрозуміти було важко.

По всьому підземеллю стояли якісь ящики, напівзгнилі коробки, іржаві ********, валялося зотліле сире лахміття Однак, деякі ящики були щільно закриті. Відкривши їх, виявили німецьку військову форму, каски, чоботи, а також зброю. Все - у належному вигляді, бо було щільно упаковане. Повитягувавши усе «манаття» нагору і гарненько роздивившись, вирішили перекинуть ще по чарчині, «За успіх і за знахідку!». Ще через хвилин десять випите додало сміливості і хлопці вирішили «пожартувати» у селі. Перевдяглися у німецьку форму, одягли каски, взяли у руки гвинтівки та автомати і подалися до села. Чи брали вони патрони, невідомо.

Добравшись до перших хат, людей на вулиці не побачили. І тут один, крізь п»яний туман, згадав, що того вечора всіх колгоспників збирають у сільському клубі, на колгоспні збори. Всі дружно вирішили іти туди. Що люди після перепою не діють: «Не ми йдемо - горілка веде…»..

Зайшовши до актового залу клубу, вони спинились при вході. І хоча в самому залі, з-за приглушеного світла, панувала напівтемрява, однак їх силуети ясно вирізнялися на тлі яскраво освітленого коридору. Лиця, затінені касками, роздивитися було практично неможливо. В актовому залі та на сцені, де за столом, покритим червоною скатертиною, засідало правління колгоспу - президія зборів, запанувала мертва тиша. Адже ще кілька років тому в тих місцях загони НКВС добивали залишки бандерівських боївок.

І тут один з прибулих, що міг більш-менш розбірливо говорити, процідив: «Так, панове колгоспники! Приїхали!… Ну, а тепер, комуністи - направо, інші - наліво…». В залі почався несамовитий ґвалт, від якого хлопці на очах стали тверезіти. Хміль як рукою зняло, за кілька секунд і до них, крізь п»яний туман, стало доходити, що саме вони утнули. Однак, не цей ґвалт був основною цьому причиною. Головне сталося, коли з-за стола президії вискочив один з членів правління колгоспу і з криком: «Хлопці, зачекайте, не стріляйте! Я хоча і комуніст, однак вже давно проти Радянської влади!»…

Протверезілі «жартівники», самі до смерті перелякані, покидали зброю та повтікали по домівках.

Тієї ж ночі за ними приїхали. Забрали і нововиявленого противника Радянської влади. Везли його окремо. Через деякий час в Управлінні Комітету держбезпеки розібралися у справі. Матеріали стосовно «жартівників» передали до райвідділу міліції, де їм інкримінували злісне ***********, а суд «впаяв» їм по кілька років колонії. (Щоб більше так не «жартували» та думали перед тим, як щось робити). Тепер уже всі додому повернулись. Один навіть взагалі пити горілку перестав…

«Противника Радянської влади» після того пам»ятного вечора в селі більше ніхто не бачив. Сім»я його теж з села виїхала. Куди вони поділися і що з ними сталося, ніхто не знає і не чув…».
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30.11.2021 12:36 Відповісти
то трохи не так все було ...
коли хлопці зайшли в контору на наряд і на корявій німецькій запитали :
- Кто єсть комуніст встать ,хенде хох
в залі тиша

- знову задали це ж питання ...
тиша і от один з присутніх не витримав встав і почав тикати пальцями і вказувати
- ось комуніст ,оцей комуніст і он той комуніст
всі розбіглися на другий день міліція хлопців зловили впаяли вже на суді *********** дали чи 3 чи 5 років ,а тому що вказував на комуняк дали 15 років
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30.11.2021 16:09 Відповісти
Да я помню тоже эту историю.
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30.11.2021 16:53 Відповісти
Зеля принял монобольшинство с Сохой, а оставит двумя безумными арахамиями =)
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30.11.2021 10:52 Відповісти
Принял без ядерного оружия, оставит тоже без него. Представляю, что бы творилось, если бы к Арахамии и Верещук добавить ядерную бомбу.
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30.11.2021 14:11 Відповісти
...надцатый пошел, кто следующий?
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30.11.2021 10:54 Відповісти
Одним ворогом менше.(С)
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30.11.2021 10:55 Відповісти
Нажаль вони нікуди не подінуться.
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30.11.2021 11:09 Відповісти
Вороги просто розбігаються та ховаються. Не думаю що це добре. Шукаї їх потім, а так - всі скопом, примісці...
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30.11.2021 13:05 Відповісти
Слуги с зачатками интеллекта начнут сбегать с этого лайна
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30.11.2021 10:56 Відповісти
Уважаемый, всмотритесь повнимательней в лицо этой Сохи.
Ну и где там интеллект ?
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30.11.2021 12:46 Відповісти
Він "приєднався до формування Зе-команди у Запоріжжі, оскільки нинішній глава держави декларував "кінець олігархічної системи, викорінення кумівства та політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості"
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30.11.2021 21:09 Відповісти
..Краще б їх всіх ніколи не "зачинали"
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30.11.2021 22:35 Відповісти
а почему, собственно, эти люди считают, что они где-то нужны, кроме своей недопартии?
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30.11.2021 10:56 Відповісти
Ну они-же не совсем идиоты. Понимают, что пока можно выгодно пристроить свою ж. Когда побегут остальные, то стоимость депутатской ж резко упадет.
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30.11.2021 11:06 Відповісти
"вовремя предать - не предать, а предвидеть"?
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30.11.2021 11:17 Відповісти
Ну Вы же не предполагали, что в ВР честные люди?
Или предполагали?
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30.11.2021 12:18 Відповісти
я верю в мудрость президента
и в неподкупность постовых
в заботу банков о клиентах
в русалок верю, в домовых.. (тм)
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30.11.2021 13:14 Відповісти
Недаром на 1+1 повторюють: "Ніколи не вірте політикам"
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30.11.2021 18:36 Відповісти
Прыдатель.
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30.11.2021 10:58 Відповісти
Багато хто, захопившись коміком, тепер розчарувався в його магії, а що робити -- тільки повертатися до здорового глузду.
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30.11.2021 18:40 Відповісти
Сумніваюсь...ватота та споживацьке бидло (государство мнє должно) то і є ті 73 відсотки...
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30.11.2021 22:40 Відповісти
на путч собрался подлец наверное
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30.11.2021 10:59 Відповісти
Неиначе, как запутчило!
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30.11.2021 11:07 Відповісти
или узнал что гудок перестал финансировать бубочку
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30.11.2021 11:00 Відповісти
Оффшорный путч. Заждались на Кипре.
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30.11.2021 11:01 Відповісти
Переобувается в воздухе, чтобы в скором времени в очко не отодрали, эту зеленую шваль
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30.11.2021 11:02 Відповісти
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30.11.2021 11:04 Відповісти
Чому корабель не зелений! Вицвів?
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30.11.2021 11:13 Відповісти
потому шо дороги не достроили . миллиард деревьев не досадили . и корабль тоже не докрасили . хотя по картинке видно шо начинали . в рамках президентской программы " Велике красівництво"
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30.11.2021 11:53 Відповісти
красівництво,крисівництво,крадівництво..все що завгодно,на вибір
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30.11.2021 12:26 Відповісти
..почав зе-корабель синіти від натуги))))
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30.11.2021 22:43 Відповісти
Цвіль брехні та цинізму.
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01.12.2021 02:32 Відповісти
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

*

"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
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30.11.2021 12:39 Відповісти
Дочекатися би ціх славетних часів
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30.11.2021 13:53 Відповісти
трохи жорстко... дивлячись на долю полякова, треба мати мужнысть, щоб ось так, не по тихому, а хлопнувши дверима забити на моню.
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30.11.2021 13:18 Відповісти
не стоит делать из него героя . два года он там просидел . конверты получал . за все что положено голосовал . и это не вызывало желание свалить
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30.11.2021 13:30 Відповісти
он не герой, но больше б таких что б развалилась нах... их коалиция и были повторные выбори.
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30.11.2021 13:37 Відповісти
опзжопники переманили
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30.11.2021 11:08 Відповісти
Круговорот говна в природе?
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30.11.2021 11:14 Відповісти
Хитрожопі свині наріда. Пролізли на імені Галобородьки який прстий парень з народу і розстрілює клятий парламент. Навіть якщо б замість Сохи було обригане помийне відро з наліпкою ЗЕ то воно б все одно перемогло і стояло б нині в Раді. А тепер навтьоки, мовляв, ми ж мажоритарники. )))) Хлопець просто душка )
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30.11.2021 11:17 Відповісти
під "простий парень з народу" ви мали на увазі тільки лайновову, чи загалом 73 дупоголових?
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30.11.2021 11:37 Відповісти
а какие там принципы то были ???
#хочпоржем
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30.11.2021 11:22 Відповісти
типовий для земерзоти представник: - дурень і покидьок, але з залишками інстинкту самозбереження.
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30.11.2021 11:30 Відповісти
вовремя предать это не предать а предвидеть.
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30.11.2021 11:32 Відповісти
Обязательно сразу нападать?Всё делали ошибки в жизни,а делать из них выводы и в будущем не делать -это правильно.,,За одного битого двоих не битих дають''.
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30.11.2021 11:43 Відповісти
Ага! От тільки "помилялися" ті хто хотів "поржать" а страждають і ті хто "ржать" не бажав!
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30.11.2021 12:42 Відповісти
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть.
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30.11.2021 11:45 Відповісти
Есть вещи важнее денег
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30.11.2021 11:57 Відповісти
Життя?))
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30.11.2021 12:22 Відповісти
Золото))
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01.12.2021 02:31 Відповісти
Большие деньги.
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01.12.2021 03:47 Відповісти
Покажите голосования и выступления этого праведника в теч. 2 лет. Оценим дела, а не это бла-бла-бла

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30.11.2021 12:06 Відповісти
Выгодно перепродался товарищ.
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30.11.2021 12:17 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Перший пішов. Депутат Соха демонстративно вийшов зі "Слуги народу".
Заявив про приєднання до Разумкова.
Вихід мотивував тим, що "Слуги народу" обдурили виборців і навів як приклад Татарова, Шурму і Демченка.

Ги-ги!.. А ватник Дмитрук біля Разумкова його не засмучує?

У цілому ж для Зеленського тенденція хренова. Соха - явно не останній, будуть ще переходи.
Пан Разумков та гроші Ахметова свою справу роблять.
Найближчим часом віщую посилення накатів контори Подоляка на Разумкова з одного боку.
І нових виходів зі "Слуги народу" з протилежного.

Бажаю обом сторонам не зупинятися. Більше трешу!
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30.11.2021 12:17 Відповісти
вовремя предать-это не предать! ЭТО ПРЕДВИДЕТЬ!!!
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30.11.2021 12:25 Відповісти
Сбежал и сразу перестал дурно пахнуть ?
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30.11.2021 12:31 Відповісти
Зато теперь можно будет примкнуть к опозиции против СН и возможно не быть побитым на улице.
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01.12.2021 02:30 Відповісти
Насправді , більше половина мажоритарників у ЗЕ-нелоха обиралися на правому березі Дніпра .

А те , що Демченко й Дермак це ті самі "кроти" про яких говорив генерал-полковник Бурба не очевидно лише розумово відсталим демагогам ... Тай й Ростік Шурма це теж суцільний зашквар .

Я вже не кажу , що в п"ятницю ЗЕ-нелох йще раз публічно підтерся Конституцією , коли призначив замість в антиконституційно "звільнених" судей свої найманцєв .
Й це після того , як вже Верховний Суд визнав звільтення цих судей порушенням Конституції .

Але й це вже не допоможе ЗЕ-нелоху . Бо кажу половина мажоритарників СН вони з дільниць правобережної України .
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30.11.2021 13:06 Відповісти
Все на защиту Рената Леонидовича...он поможет если что..
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30.11.2021 13:28 Відповісти
Риг чистої води.
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30.11.2021 13:34 Відповісти
Невже раніше було не зрозуміло хто такий Зеленський? Разумков прикидається, що не розумів, тепер цей.
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30.11.2021 13:59 Відповісти
Флюгер.
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30.11.2021 14:07 Відповісти
та все вони знали і розуміли , .. але ж головне було заїхати в ВР під буд якими лозунгами , а там як складеться ... 5 років ситого життя і запас ще на життя і внуків !!
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30.11.2021 14:08 Відповісти
У кого из слуг чуйка сильная - сразу же почувствовали шо дальше будет очень плохо…
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30.11.2021 14:25 Відповісти
Нет пахаря достойного ))
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30.11.2021 14:32 Відповісти
зе_Никчемность ничего не решает, все решает его нянька, ермак_Козырь_Тимофеев_Лолита, контора которого, ОПа, правит от имени Президента Украины, и нянька выбирает себе соратников по духу, поэтому в ОПе сплошные АнтиМайдановцы и агенты руSSни, как и сама нянька.
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30.11.2021 14:41 Відповісти
Очередной мародерышь свалил...
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30.11.2021 15:01 Відповісти
Видно не втрапив в "борозну".
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30.11.2021 15:15 Відповісти
"Вовремя предать, это не предать, а предвидеть"(с)
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30.11.2021 15:21 Відповісти
А з якими принципами Слуги Коломойського йшли на вибори? За принципіальні 10 кілобаксів в конверті в місяць?
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30.11.2021 15:26 Відповісти
ПервьІй пошел. Кто следующий?
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30.11.2021 15:27 Відповісти
Ото буде смішно, коли Верещучка теж заявииь, що виходить з партіі "Слуга народу" через незгоду з лінією. Так зажди буває, коли падлюки опинються в одній компаніі і кожен думає, що він трішки кращий вд інших падлюк.
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30.11.2021 16:50 Відповісти
Які ж ми були наївні. Прямо, як Касьянов чи Бутусов.
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30.11.2021 17:09 Відповісти
розумков потихоньку щиплет. Ох, не верю я этому зицпредседателю - сольётся щеленскому, как тигипка беженцу, в своё время.
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30.11.2021 17:50 Відповісти
нахапался, пахарь моря и себе и внукам. аж затупились лемеші. пора бежать с расшатанной и корабельными соснами тоже, лодки.
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30.11.2021 19:50 Відповісти
"Нардеп також наголосив, що з першого дня підтримував президента України Володимира Зеленського та приєднався до формування Зе-команди у Запоріжжі, оскільки нинішній глава держави декларував "кінець олігархічної системи, викорінення кумівства та політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості"."



Ой, да харе заливать... Появилась возможность приобщиться к госкорыту, вот и прицепился к зелоху. Так поступило 99% из монобольшинства. Принципы где-то на 10 плане, а бабло, привилегии, влияние естественно на первом.
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01.12.2021 02:27 Відповісти
 
 