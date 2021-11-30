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США (14432) ЗСУ (5686) Наєв (340)

Наєв обговорив із полковником США Стюарт напрями військового співробітництва і пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковником Брітані Стюарт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України у фейсбуці.

Під час робочої зустрічі, сторони обговорили питання щодо напрямів військового співробітництва, визначали пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони, а також можливостей у спільній розбудові спроможностей Командування об’єднаних сил ЗС України.

Крім цього, командувач поінформував полковника Брітані Стюарт про безпекову ситуацію на сході України, у Чорноморському регіоні та вздовж українського кордону.

"Командування об’єднаних сил ЗС України високо цінує стратегічні відносини з США та допомогу у протидії російській агресії. Ми налаштовані й надалі розвивати наше співробітництво", – наголосив Наєв.

Командувач додав, що в цьому контексті нагальними завданнями є впровадження принципів керівництва, прийнятих у країнах-членах Альянсу в сучасну систему керівництва Силами оборони держави, узгодження та імплементація відповідних стандартів та штабних процедур НАТО у процеси планування застосування та управління об’єднаними силами Збройних Сил України, а також інших складових сил оборони.

Наєв обговорив із полковником США Стюарт напрями військового співробітництва і пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони 01

"З метою набуття повних оперативних спроможностей нам необхідна ваша консультативно-дорадча, експертна та суттєва практична допомога", – зауважив Наєв.

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Наєв обговорив із полковником США Стюарт напрями військового співробітництва і пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони 02

Своєю чергою, полковник Брітані Стюарт відзначила готовність американської сторони до продовження надання підтримки та практичної допомоги Україні із захисту територіальної цілісності та стримування агресії.

Наєв обговорив із полковником США Стюарт напрями військового співробітництва і пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони 03

"Наші зусилля у сфері військового співробітництва та спільної підготовки повинні бути спрямовані на підвищення рівня взаємної довіри, дружби та процвітання наших країн", – підкреслила Стюарт.

Наєв обговорив із полковником США Стюарт напрями військового співробітництва і пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони 04
Фото: Командування ОС ЗСУ/ фейсбук

Наєв обговорив із полковником США Стюарт напрями військового співробітництва і пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони 05
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30.11.2021 11:53 Відповісти
сначала подумал - что это у нее на запястье черное? обычно женщины так носят резинки для волос, а она-то стриженая.
Потом понял - МАСКА.
То-то они на всех фото без масок.
Как мило))
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30.11.2021 12:51 Відповісти
Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с Аташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Британи Стюарт.
В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы направлений военного сотрудничества, определяли приоритеты сотрудничества в сфере безопасности и обороны Источник: https://censor.net/ru/n3302407
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а що, у полковника США есть такие полномочия? Или это просто потрындеть?
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30.11.2021 16:38 Відповісти
 
 