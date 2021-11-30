Адвокат Маслов розповів про помилки ДБР в заяві щодо справи Бутусова: "Мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони"

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) допустили юридичні помилки в заяві щодо справи про пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав адвокат Леонід Маслов, коментуючи роз'яснення ДБР, що кримінальне провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні платники податків! Офіційно повідомляю, що за ваш кошт в Україні живе зграя нікчемних дармоїдів, які мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони. Надаю безкоштовну юридичну консультацію цим невігласним двоєчнікам, яким ви за ваші кошти довірили охороняти вашу безпеку:

1) Здійснення кримінального провадження регулюється не Кримінальним (КК), як ви, юристи хрєнови, накалякали, а Кримінальним процесуальним кодексом (КПК).

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2) В КПК відсутній такий термін як "порушення кримінального провадження", як ви, недоумки, пишете. Кримінальне провадження "відкривають" або "розпочинають досудове розслідування".

3) До вашого невігласного відома: як в КК так і в КПК звісно є поняття "кримінальна справа", зокрема навіть в КК воно зустрічається 4 рази, а в КПК безліч і означає матеріали провадження в суді (ст. 317 КПК)", - розповів Маслов.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".