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Адвокат Маслов розповів про помилки ДБР в заяві щодо справи Бутусова: "Мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокат Маслов розповів про помилки ДБР в заяві щодо справи Бутусова:

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) допустили юридичні помилки в заяві щодо справи про пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав адвокат Леонід Маслов, коментуючи роз'яснення ДБР, що кримінальне провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні платники податків! Офіційно повідомляю, що за ваш кошт в Україні живе зграя нікчемних дармоїдів, які мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони. Надаю безкоштовну юридичну консультацію цим невігласним двоєчнікам, яким ви за ваші кошти довірили охороняти вашу безпеку:

1) Здійснення кримінального провадження регулюється не Кримінальним (КК), як ви, юристи хрєнови, накалякали, а Кримінальним процесуальним кодексом (КПК).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР само повідомило про кримінальне провадження щодо Бутусова, отже тепер має визначити процесуальний статус журналіста та звернутися до Офісу генпрокурора, - Загребельська

2) В КПК відсутній такий термін як "порушення кримінального провадження", як ви, недоумки, пишете. Кримінальне провадження "відкривають" або "розпочинають досудове розслідування".

3) До вашого невігласного відома: як в КК так і в КПК звісно є поняття "кримінальна справа", зокрема навіть в КК воно зустрічається 4 рази, а в КПК безліч і означає матеріали провадження в суді (ст. 317 КПК)", - розповів Маслов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров

Адвокат Маслов розповів про помилки ДБР в заяві щодо справи Бутусова: Мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони 01

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".
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Топ коментарі
+12
ну це він ще лагідно й поверхнево розібрав опуси дбр
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30.11.2021 11:03
+10
"Шановні платники податків! Офіційно повідомляю, що за ваш кошт в Україні живе зграя нікчемних дармоїдів, які мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони" - тююю, так прізвище одного такого "юризда" усі знають, зараз посаду президента обіймає.
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30.11.2021 11:06
+5
Терміново: всім зеленолицим роздати посвідчення.
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30.11.2021 11:28
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30.11.2021 11:02 Відповісти
ну це він ще лагідно й поверхнево розібрав опуси дбр
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30.11.2021 11:03 Відповісти
та там також диплом юриста-палікмахєра універа ім. пплвск.)
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30.11.2021 11:08 Відповісти
брехло ти, дуня
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30.11.2021 11:11 Відповісти
мені вже набридло роз'яснювати, підходь на путчі.
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30.11.2021 11:15 Відповісти
що роз'яснювати, що ти про Маслова збрехало?
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30.11.2021 11:16 Відповісти
ПНХ
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30.11.2021 11:21 Відповісти
обісралося, тупеньке? болтало брудне, як у монікі
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30.11.2021 11:22 Відповісти
маслов в полон кцпів брав, аеророзвідку налагоджував. а тут якесь опудало пащу на нього відкриває
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30.11.2021 11:24 Відповісти
ДЫПЛОМЫ ЮРЫСТИВ БАНДУРЫСТЫВ БАНДИТОВ КАК У ВОВОЧКИ ЗЕЛЕНСКОГО... сразу видно придурок юрысто...такие дыпломы сегодня покупают в подземном переходе оптом дешевле.. тебе и юрыста и бандурыста и космонавта и писисюаниста нарисуют за твои бабки наличие дыплома не означает наличие ума по определению....
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30.11.2021 11:22 Відповісти
"Шановні платники податків! Офіційно повідомляю, що за ваш кошт в Україні живе зграя нікчемних дармоїдів, які мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони" - тююю, так прізвище одного такого "юризда" усі знають, зараз посаду президента обіймає.
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30.11.2021 11:06 Відповісти
Терміново: всім зеленолицим роздати посвідчення.
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30.11.2021 11:28 Відповісти
Так для должности президента диплом юриста не требуется, дурить лохторат можно без всякого диплома.
Другое дело - ГБР, там должен был проводиться конкурс, открытый, а не у брата ермака, с уважаемыми членами комиссии...
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30.11.2021 11:30 Відповісти
В Україні Конституція не захищає простих громадян від порушення їх прав олігархами та їх прислужників у вигляді всяких чиновників і їх наближеного оточення.
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30.11.2021 11:07 Відповісти
Конституция как раз защищает, даже запрещает вводить понятия классового общества - олигархи, чиновники, простые граждане, силовичье, мажоры и т.п.
А вот ее "исполнителями" пока тупым избирателем выбирались и преступники, и полоумные, и то и другое...
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30.11.2021 11:35 Відповісти
Та насрать!
Всякие ботаники будут тут указывать пацанам как дело шить.
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30.11.2021 11:07 Відповісти
ДБР також як і поліція виконує замовні переслідування громадян?
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30.11.2021 11:08 Відповісти
мама -швайнехунд. папа - урист
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30.11.2021 11:08 Відповісти
І так скрізь в Україні
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30.11.2021 11:08 Відповісти
Так твіттер ДБР не юристи ж ведуть, а якийсь прес-секретар із журналістскою освітою. А журналістам взагалі пофіг на деталі.
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30.11.2021 11:09 Відповісти
норм. отмазка) клоун тоже пальцем в сторону любит показьівать
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30.11.2021 11:13 Відповісти
Я не кого не отмазую, мне пофиг на ДБР, на клоуна, на недогетьмана и т.д. Я констатирую факт.
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30.11.2021 11:17 Відповісти
констатирует оно) мне похер на вьішеперечисленньіх не меньше, но это гнилая отмазка. ответственности с клоунов не снимает, хитрозадый зеломойчик
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30.11.2021 11:19 Відповісти
То есть это так информация доносится в зелёной помойке? Прекрасно. Спасибо хоть пресс-секретарь не написал что Бутусова привлекают за растление несовершеннолетних.
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30.11.2021 11:25 Відповісти
Так, такие дипломы «юристов» на базаре продаются.
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30.11.2021 11:10 Відповісти
Единственное радует, что папы этих юристов дипломы пилотов гражданской авиации детишкам пока стесняются покупать.
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30.11.2021 11:23 Відповісти
При власти в стране толпа шариковых с наркошей во главе.
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30.11.2021 11:20 Відповісти
Высшее образование имел даже криминальный Авторитет Джугашвили с погремушкой Зэка типа Сралин ...целых 4 года мучился в церковно-приходском дерьме потому и вырастил советское дерьмо себе подобное... ГУЛАГ в Ссср был не враг.... Народа... и сраной кпSS....
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30.11.2021 11:20 Відповісти
в нас такий самий "юрист" у кріслі президента
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30.11.2021 11:23 Відповісти
То все фигня. Главное, чтобы они умели хорошо готовить шашлык. А еще лучше шаурму.
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30.11.2021 11:30 Відповісти
каждый болван имеет право на ошибку...мы все президенты...
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30.11.2021 11:34 Відповісти
Ошибка одного,приводит к трагедии и фарсу миллионов...
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30.11.2021 11:36 Відповісти
Ми (без мене) всі побудували сходи щоб цей невіглас посів трон. Я не помилився - саме трон, він так вважає.
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30.11.2021 11:36 Відповісти
Заявив на весь Мир о Госперевороте Голобородько опустил 107 ведущих компаний Украины на миллиарды долларов в течении 20 минут Акции компаний упали от 12 до 23 %...такой "президент" нужен только на острове Пасхи...там нет людей... и 73 % быдла и подавно..
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30.11.2021 11:40 Відповісти
Такие же юристы, как и ЗЭ😁
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30.11.2021 11:50 Відповісти
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30.11.2021 12:01 Відповісти
Маленький "брюс лі"...

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30.11.2021 14:31 Відповісти
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30.11.2021 12:11 Відповісти
Щоденний сором...
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30.11.2021 13:21 Відповісти
Прям как зеленский. С дипломом но без малейшего пинимания
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30.11.2021 14:55 Відповісти
Это пандемия зеленной некомпетентности,- источник зе_никчемность, распространяется на все гос. органы, быстрее чем штамм омикрон covid 19.
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30.11.2021 15:20 Відповісти
вы, юристы хреновы ...вы, недоумки, пишете ...К вашему невежественного сведения...
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100% "Свидетель второго прихода"! Только они матюками разговаривают с теми, кто не любит Питера.
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30.11.2021 16:00 Відповісти
Непонятно, чого именно "Свидетелей второго прихода" бьет падучая, ведь ГБР и его штат - творение рук папередников!
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30.11.2021 16:08 Відповісти
У нас такі "юристи" в поліції, прокурватурі і судах усіх інстанцій та спеціалізацій.
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01.12.2021 13:38 Відповісти
 
 