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Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів "К" та економіки в СБУ: Що коїться? ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла відправила депутатське звернення голові СБУ Івану Баканову щодо ситуації з ліквідацією підрозділів економіки та "К".
Про це вона зазначила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Чому не ліквідували "К" та "економіку" в СБУ, що коїться?"- запитує парламентарка.
"Нагадаю, управління "К" (ГУ К СБУ), маючи багаторічну історію тиску на бізнес, історію корупції всередині відомства було ліквідоване відповідно до нового Закону про бюро економічної безпеки. Насправді "К" не ліквідували, а перенесли в інший департамент", - зазначала Безугла в іншому пості.
Топ коментарі
+9 ледокол С Бандэра
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показати весь коментар30.11.2021 11:09
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А где же ему тогда ХАРЧЕВАТЬСЯ?!!!
Надо так: "Шановний пан лейтенант".
- Подождите, подождите! Я еще пригожусь.
- Как пригодишься?
- Могу, например, по реформе СБУ пройтись ...
- По какой еще "реформе СБУ"?! Ты что, совсем ********?
- Не, ну я же не по настоящему. Напишу официальный депутатский запрос: Где, сцуки, обещанная реформа? Покажем, что у нас реформы, типа, продолжаются полным ходом. Что мы это держим на строгом контроле ...
Баканов нервно: "И шо я должен буду делать с этим запросом"?
- Ваня, ну шо ты как маленький. Как всегда: военная тайна, реформы продолжаются, завтра/послезавтра и все в таком роде. Первый раз что-ли ...