УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14642 відвідувача онлайн
Новини Політика України
9 786 22
СБУ (10003) реформи (2315) Баканов Іван (294) Безугла (207)

Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів "К" та економіки в СБУ: Що коїться? ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла відправила депутатське звернення голові СБУ Івану Баканову щодо ситуації з ліквідацією підрозділів економіки та "К".

Про це вона зазначила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому не ліквідували "К" та "економіку" в СБУ, що коїться?"- запитує парламентарка.

Читайте також: Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла

Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 01
Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 02
Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 03

"Нагадаю, управління "К" (ГУ К СБУ), маючи багаторічну історію тиску на бізнес, історію корупції всередині відомства було ліквідоване відповідно до нового Закону про бюро економічної безпеки. Насправді "К" не ліквідували, а перенесли в інший департамент", - зазначала Безугла в іншому пості.

Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 04
Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 05

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Марьяна Безмозглая два слова связать не может, а тут аж две страницы.
показати весь коментар
30.11.2021 11:14
+6
показати весь коментар
30.11.2021 11:20
+5
Говорят, клешни - это деликатес, а ты с ними так безответственно обращаешься. Запросы шлешь всякие. Напрасно ты так, ведь известно, что своя клешня ближе к телу. Не бережешь ты себя, вся в заботе о государстве, аки краб.
показати весь коментар
30.11.2021 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говорят, клешни - это деликатес, а ты с ними так безответственно обращаешься. Запросы шлешь всякие. Напрасно ты так, ведь известно, что своя клешня ближе к телу. Не бережешь ты себя, вся в заботе о государстве, аки краб.
показати весь коментар
30.11.2021 11:09 Відповісти
Ты что, глупая?
А где же ему тогда ХАРЧЕВАТЬСЯ?!!!
показати весь коментар
30.11.2021 11:10 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 11:12 Відповісти
а где ж это они "харчеваться будут"?!
показати весь коментар
30.11.2021 11:12 Відповісти
Марьяна Безмозглая два слова связать не может, а тут аж две страницы.
показати весь коментар
30.11.2021 11:14 Відповісти
********** тоже.....
показати весь коментар
30.11.2021 11:18 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 11:20 Відповісти
країна дійсно почне боротись з корупцією , лише коли повісять продажних судей !
показати весь коментар
30.11.2021 11:46 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 11:21 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 12:53 Відповісти
Дайте человеку реабилитироваться...
показати весь коментар
30.11.2021 11:34 Відповісти
Бузвугла шукає вострі вугли? 😲 Чи пригод на свою жопу?
показати весь коментар
30.11.2021 11:38 Відповісти
Неправильно обращается к большому начальнику.
Надо так: "Шановний пан лейтенант".
показати весь коментар
30.11.2021 11:40 Відповісти
єта путч!
показати весь коментар
30.11.2021 11:43 Відповісти
Фальстарт. Хайпанула передчасно.
показати весь коментар
30.11.2021 11:57 Відповісти
У зеленых женского пола началось осеннее обострение.
показати весь коментар
30.11.2021 11:52 Відповісти
Безмозглая, тебе мають десь, підставили тебе і тобі сидіти за все що ти на бормотала!!!!!!!
показати весь коментар
30.11.2021 12:02 Відповісти
- Шо-то ты, Марьяша, обосралась на СК по вагнеровцам. Мы тебя туда поставили отмазать всех наших, а ты там что-то невнятное бэкала-мэкала. Придется с тобой ...
- Подождите, подождите! Я еще пригожусь.
- Как пригодишься?
- Могу, например, по реформе СБУ пройтись ...
- По какой еще "реформе СБУ"?! Ты что, совсем ********?
- Не, ну я же не по настоящему. Напишу официальный депутатский запрос: Где, сцуки, обещанная реформа? Покажем, что у нас реформы, типа, продолжаются полным ходом. Что мы это держим на строгом контроле ...
Баканов нервно: "И шо я должен буду делать с этим запросом"?
- Ваня, ну шо ты как маленький. Как всегда: военная тайна, реформы продолжаются, завтра/послезавтра и все в таком роде. Первый раз что-ли ...
показати весь коментар
30.11.2021 12:11 Відповісти
Тут мені більш до вподоби її словесне бесчинство https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154968008288085&id=100013246907552
показати весь коментар
30.11.2021 12:17 Відповісти
Вот так бывший имнистр МОЗ,воровка богатырёва , обворовавшая вместе со своим сыном, через подставные фирмы, не один год весь бюджет МОЗ УКраины, сегодня при дебильном зеленском свободно разгуливает на свободе .и ещё отсуживает у государства госдачи!! Она должна давно быть в тюрьме и уголёк добывать для страны или варежки шить , а она свободно разгуливает по Украине!!
показати весь коментар
30.11.2021 12:47 Відповісти
безмозглая потерялась: уже не поймет на кого гавкать, кто виноват, а кто святой.
показати весь коментар
30.11.2021 13:23 Відповісти
Безумная, не пытайся, как выражаются в твоём окружении, лепить горбатого, за покрытие гос. изменников ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты и зе_никчемности, ответишь по всей строгости военного времени.
показати весь коментар
30.11.2021 15:12 Відповісти
 
 