Корнієнко про відсутність заяви комітету зі свободи слова щодо справи Бутусова: "На що тут реагувати?! І хто буде звертатися?"

Комітет ВР з питань свободи слова має відреагувати на інформацію про тиск на журналістів.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах парламенту перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

За його словами, комітет поки не відреагував, тому що пленарний тиждень тільки почався.

"Просто на що тут реагувати?! І хто буде звертатися?" - зазначив Корнієнко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов - це політично-медійна шпана та інструмент гібридного впливу Росії, - віцепрем'єр і очільник Мінреінтеграції Верещук. ВIДЕО

На уточнювальне запитання, чи свідчать його слова про те, що він вважає нормою заяву радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, що журналіста можуть вбити, нардеп наголосив: "Я б так не писав. Я дотримуюсь іншої думки. Це позиція Олексія".

Коментуючи заяву нардепа "Голосу" Ярослава Железняка про необхідність створення ТСК щодо тиску на журналістів, перший віце-спікер зауважив: "Головне, щоб нам не довелося створювати ТСК щодо розпаду фракції "Голос". Але це вже їхня внутрішня кухня. У нас вже створена така ТСК. Вона створена на постійній основі і називається комітет з питань свободи слова".

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".